الرياضي يعتذر رسميا عن عدم المشاركة بالممتاز.. الجبيهة يستقطب حمدان وحسونة والعواملة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



حمدان مدربا للجبيهة

أنجز نادي الجبيهة تعاقده مع المدرب الوطني محمد حمدان، وذلك للإشراف على مهمة تدريب فريقه الأول للرجال في الموسم الجديد من بطولة الممتاز، الذي ينطلق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



كما تعاقد الجبيهة مع صانع الألعاب أحمد حسونة ولاعب الارتكاز يوسف العواملة، لينضما إلى قائمة الفريق التي تضم اللاعبين هاني الفرج وباسل أبو عبود.



ويسعى الجبيهة لحجز مقعده بين الأربعة الكبار في بطولة الدوري الممتاز، وفقا لرؤيته من المشاركة والموازنة المخصصة لبناء فريقه.



الرياضي يعتذر عن "الممتاز"

أرسلت إدارة النادي الرياضي كتابا رسميا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة نهاية آب (أغسطس) الماضي، لإخطاره باعتذار النادي بشكل رسمي عن عدم المشاركة في بطولة الدوري الممتاز للرجال نهاية العام الحالي، بسبب الأزمة المالية.



وقال مسؤول نشاط كرة السلة في النادي الرياضي أنس خشان، في حديثه لـ"الغد": "تركيزنا اليوم ينصب على الاستثمار في الفئات العمرية، حاولنا الحصول على دعم للفريق من الشركات الراعية، لكن محاولاتنا باءت بالفشل، لذلك اتخذنا قرار الاعتذار عن عدم المشاركة"، معربا عن تمنياته بأن يحظى الفريق بداعم في الموسم المقبل.



الفحيص يبحث ترتيبات الاستضافة العربية

عقد رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي اجتماعا بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص صالح الكيلاني ورئيس بلدية الفحيص عمر العكروش وأمين سر النادي عيسى السلمان وجميع الجهات الرسمية والشركات الداعمة، وذلك لمناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة مدينة الفحيص للبطولة العربية للسيدات بكرة السلة خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.



وكشف سماوي، على هامش الاجتماع، عن إنجاز اللجنة المحلية المنظمة للترتيبات كافة، وبما يضمن التحضير المثالي وعكس صورة حضارية عن كرة السلة الأردنية، مشددا على ضرورة تنسيق وتكثيف الجهود كافة للمساهمة في إنجاح البطولة.



وأكدت ستة فرق مشاركتها في البطولة العربية، وهي: الفحيص (مستضيف البطولة) وغاز الشمال العراقي والعلا السعودي والوحدة السوري وكوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي، بانتظار تأكيد مشاركة فريقي الشارقة الإماراتي والقرين الكويتي.



شباب بشرى يضم جبارة

انضم صانع الألعاب خلدون جبارة إلى صفوف فريق شباب بشرى، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024.



ويواصل شباب بشرى نشاطه في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مؤخرا مع لاعب الارتكاز إبراهيم النصر وعبد العزيز العبسي ويوسف شتات وعلي زيادنة وأحمد حزام، بقيادة المدرب أمجد جبارة ومساعده عبد الرحمن الشريدة.



ووفقا لرئيس نادي شباب بشرى قيس عبابنة، فإن لاعبين من صفوف فريق تحت 18 عاما سيدعمان تشكيلة الفريق القادم من الشمال في الدوري الممتاز، إلى جانب قرب إنجاز صفقتين محليتين وحسم ملف المحترفين خلال الأيام القليلة المقبلة.



"السيدات" يتقدم مركزا في تصنيف "فيبا"

تقدم المنتخب الوطني للسيدات مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، ليصبح في المركز 61 عالميا و11 آسيويا والثالث عربيا برصيد 116.2 نقطة.



ويأتي هذا التقدم في التصنيف رغم غياب الاستحقاقات الخارجية للمنتخب الوطني، التي كان آخرها المشاركة في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت صيف العام الماضي في العاصمة التايلندية بانكوك، وحل فيها "صقور السيدات" في المركز الرابع بقيادة المدرب الإسباني المقال ألفاريز.



الأهلي يضم الطويل والهندي

أنجز فريق النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع اللاعبين أشرف الهندي ويزن الطويل، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.



كما تعاقد النادي مع اللاعب الشاب فارس سماوي قادما من الأرثوذكسي للعب في بطولة دوري الناشئين، فيما سيكون قرار ضمه لفريق الرجال مرهونا برؤية المدير الفني للفريق زيد الخص، الذي قرر اختيار اللاعبين باسل الخوالدة ومحمود ذياب وضمهما إلى الفريق الأول.



وفي المقابل، تعاقد "الليث الأبيض" مع لاعب الارتكاز خالد أبو عبود، بانتظار حسم ملف المدرب المساعد خلال الأيام القليلة المقبلة.







جانب من اجتماع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة العربية لأندية السيدات - (من المصدر)