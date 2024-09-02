الرياضي يعتذر رسميا عن عدم المشاركة بالممتاز.. الجبيهة يستقطب حمدان وحسونة والعواملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
حمدان مدربا للجبيهة
أنجز نادي الجبيهة تعاقده مع المدرب الوطني محمد حمدان، وذلك للإشراف على مهمة تدريب فريقه الأول للرجال في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، الذي ينطلق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
كما تعاقد الجبيهة مع صانع الألعاب أحمد حسونة ولاعب الارتكاز يوسف العواملة، لينضما إلى قائمة الفريق التي تضم اللاعبين هاني الفرج وباسل أبو عبود.
ويسعى الجبيهة لحجز مقعده بين الأربعة الكبار في بطولة الدوري الممتاز، وفقا لرؤيته من المشاركة والموازنة المخصصة لبناء فريقه.
الرياضي يعتذر عن "الممتاز"
أرسلت إدارة النادي الرياضي كتابا رسميا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة نهاية آب (أغسطس) الماضي، لإخطاره باعتذار النادي بشكل رسمي عن عدم المشاركة في بطولة الدوري الممتاز للرجال نهاية العام الحالي، بسبب الأزمة المالية.
وقال مسؤول نشاط كرة السلة في النادي الرياضي أنس خشان، في حديثه لـ"الغد": "تركيزنا اليوم ينصب على الاستثمار في الفئات العمرية، حاولنا الحصول على دعم للفريق من الشركات الراعية، لكن محاولاتنا باءت بالفشل، لذلك اتخذنا قرار الاعتذار عن عدم المشاركة"، معربا عن تمنياته بأن يحظى الفريق بداعم في الموسم المقبل.
الفحيص يبحث ترتيبات الاستضافة العربية
عقد رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي اجتماعا بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص صالح الكيلاني ورئيس بلدية الفحيص عمر العكروش وأمين سر النادي عيسى السلمان وجميع الجهات الرسمية والشركات الداعمة، وذلك لمناقشة الترتيبات المتعلقة باستضافة مدينة الفحيص للبطولة العربية للسيدات بكرة السلة خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وكشف سماوي، على هامش الاجتماع، عن إنجاز اللجنة المحلية المنظمة للترتيبات كافة، وبما يضمن التحضير المثالي وعكس صورة حضارية عن كرة السلة الأردنية، مشددا على ضرورة تنسيق وتكثيف الجهود كافة للمساهمة في إنجاح البطولة.
وأكدت ستة فرق مشاركتها في البطولة العربية، وهي: الفحيص (مستضيف البطولة) وغاز الشمال العراقي والعلا السعودي والوحدة السوري وكوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي، بانتظار تأكيد مشاركة فريقي الشارقة الإماراتي والقرين الكويتي.
شباب بشرى يضم جبارة
انضم صانع الألعاب خلدون جبارة إلى صفوف فريق شباب بشرى، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024.
ويواصل شباب بشرى نشاطه في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مؤخرا مع لاعب الارتكاز إبراهيم النصر وعبد العزيز العبسي ويوسف شتات وعلي زيادنة وأحمد حزام، بقيادة المدرب أمجد جبارة ومساعده عبد الرحمن الشريدة.
ووفقا لرئيس نادي شباب بشرى قيس عبابنة، فإن لاعبين من صفوف فريق تحت 18 عاما سيدعمان تشكيلة الفريق القادم من الشمال في الدوري الممتاز، إلى جانب قرب إنجاز صفقتين محليتين وحسم ملف المحترفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
"السيدات" يتقدم مركزا في تصنيف "فيبا"
تقدم المنتخب الوطني للسيدات مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، ليصبح في المركز 61 عالميا و11 آسيويا والثالث عربيا برصيد 116.2 نقطة.
ويأتي هذا التقدم في التصنيف رغم غياب الاستحقاقات الخارجية للمنتخب الوطني، التي كان آخرها المشاركة في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت صيف العام الماضي في العاصمة التايلندية بانكوك، وحل فيها "صقور السيدات" في المركز الرابع بقيادة المدرب الإسباني المقال ألفاريز.
الأهلي يضم الطويل والهندي
أنجز فريق النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع اللاعبين أشرف الهندي ويزن الطويل، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.
كما تعاقد النادي مع اللاعب الشاب فارس سماوي قادما من الأرثوذكسي للعب في بطولة دوري الناشئين، فيما سيكون قرار ضمه لفريق الرجال مرهونا برؤية المدير الفني للفريق زيد الخص، الذي قرر اختيار اللاعبين باسل الخوالدة ومحمود ذياب وضمهما إلى الفريق الأول.
وفي المقابل، تعاقد "الليث الأبيض" مع لاعب الارتكاز خالد أبو عبود، بانتظار حسم ملف المدرب المساعد خلال الأيام القليلة المقبلة.
جانب من اجتماع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة العربية لأندية السيدات - (من المصدر)
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