تحديث في مفاوضات الوحدات وجاموس.. الاتحاد يخترق الأولى ويلتقي الأندية النسوية لإقناعها بالمشاركة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الرمثا "يزف" الدردور ويرصد هادي الحوراني
يستعد لاعب فريق الرمثا لكرة القدم خالد الدردور، للاحتفال بزفافه يوم الأربعاء المقبل، حيث وجه الدعوات لعدد كبير من نجوم الكرة الأردنية.
ويستعد نادي الرمثا ليزف العريس الدردور، الذي وجد في توقف الدوري فرصة مثالية لدخول القفص الذهبي.
إلى ذلك، يرصد نادي الرمثا لاعبه السابق المحترف حاليا في فريق الفتح الرباطي المغربي هادي الحوراني، أملا في استقطابه في الفترة المقبلة.
ويعاني الحوراني حاليا من جلوسه على مقاعد البدلاء في الفريق المغربي، ما قد يدفع نادي الرباط للتخلي عن خدماته، في حال تم الاتفاق على التفاصيل المالية، الأمر الذي يجعل نادي الرمثا يترقب ما قد يجري مع نجمه السابق أملا في التعاقد معه، خاصة وأن الرمثا يحتاج للاعبين مدافعين بخبرة الحوراني.
وفي حال لم ينجح الرمثا في استقطاب الحوراني، فإنه سيبحث عن محترف أجنبي ربما يكون من سورية.
تحديث في مفاوضات الوحدات وجاموس
شهدت مفاوضات نادي الوحدات مع نادي الجزيرة، للحصول على خدمات اللاعب عامر جاموس، تحديثا في آلية المفاوضات، في ظل تعثرها في الفترة الماضية.
الجزيرة الذي طلب في البداية مبلغ 65 ألف دينار، لبيع جاموس للوحدات، لم يوافق على تقسيط المبلغ كما أراد نادي الوحدات، ما تسبب في جمود في المفاوضات، قبل أن يأتي طرح آخر، تمثل في تحويل الصفقة لمبدأ الإعارة، بحيث يحصل الجزيرة على 20 ألف دينار، مقابل إعارة اللاعب، على أن يقوم جاموس بالتوقيع لعام إضافي مع الجزيرة.
وتواصلت المفاوضات في الساعات الماضية، أملا في نجاح انتقال اللاعب الذي يميل كثيرا للانتقال إلى صفوف الوحدات.
الاتحاد يلتقي الأندية النسوية لثنيها عن تعليق المشاركة
وجه اتحاد كرة القدم، ممثلا باللجنة النسوية، الدعوة إلى أندية الدرجة الأولى للسيدات، لحضور الاجتماع الذي سيعقد عند الواحدة من ظهر يوم غد، في مقر الاتحاد، لمناقشة قرار الأندية تعليق المشاركة في الدوري، بسبب عدم الاستجابة لمطالبها.
وسبق أن أعلنت أندية شفا بدران والعروبة وعجلون والبترا وشباب بشرى والراية، تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها المالية، إلى جانب مطالبتها بأن تكون ممثلة في اللجنة النسوية في الاتحاد.
قرار تعليق المشاركة النسوية الذي تزامن مع قرار أندية الدرجتين الأولى والثانية للرجال، أثار حفيظة اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، خاصة وأن آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة في الدوري النسوي كان الخميس الماضي، حيث لم تحضر الأندية المعنية، ما دفع الاتحاد لجلسة حوار تعقد غدا، أملا في التوصل لحلول مرضية.
وكان اتحاد الكرة لجأ في الفترة الماضية إلى لغة التهديد والوعيد للفرق المهددة بتعليق المشاركة من الرجال والسيدات، وهو ما لم يجد نفعا حتى اللحظة، خاصة وأن أندية الدرجة الأولى للسيدات، لم تسجل للمشاركة؛ حيث كان يوم الخميس الماضي آخر موعد للتسجيل، الأمر الذي أحرج الاتحاد ودفعه للتخلي عن لغة التهديد واستبدالها بلغة الحوار، بانتظار مخرجات اجتماع الاتحاد والأندية النسوية غدا.
اختراق في صفوف أندية الأولى
تفيد المعلومات بأن اتحاد الكرة، نجح في اختراق أندية الدرجة الأولى، التي سبق وأن أعلنت تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على تراجع قيمة الدعم المادي.
أندية الدرجة الأولى البالغ عددها 14 ناديا، سبق وأن أعلنت عن موقف موحد لتعليق المشاركة (باستثناء نادي كفرسوم)، مطالبة بدعم مادي وإعادة النظر بمشاركة فريقي الوحدات والحسين إربد بفريقي سن 23 في الدوري.
جبهة أندية الدرجة الأولى لم تستطع أن تصمد طويلا؛ حيث شهد أول من أمس، اختراقا واضحا، عندما انضمت 4 أندية أخرى إلى كفرسوم، معلنة موافقتها على المشاركة في دوري الأولى. ويتوقع أن تقوم الأندية المقاطعة للدوري، بالدعوة لعقد اجتماع، لبحث الخطوة التالية، سواء بالعودة للمشاركة، أو الاستمرار في التعليق.
صبرة مدربا لفريق الجندل السعودي
تعاقد نادي الجندل السعودي لكرة القدم "درجة أولى"، مع المدير الفني الأردني أنس صبرة، للإشراف على تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتم التعاقد مع صبرة ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، إلى جانب تولي مهمة المشرف العام على فرق الفئات السنية.
وجاء تعاقد الجندل مع صبرة، نظرا لخبرته العملية والعملية، في عالم التدريب، وخبرته أيضا في الملاعب السعودية، كونه تولى، في الفترة الماضية، مهمة الإشراف على فرق الفئات العمرية في نادي العروبة السعودي، حيث نجح في قيادته لنتائج باهرة، كما عمل أيضا مستشارا لرئيس نادي العروبة، لتثمر هذه الجهود عن صعود الفريق لدوري المحترفين السعودي.
ويعد أنس صبرة من المدربين المتميزين، وهو الحاصل على أعلى شهادات التدريب "البرو"، ويملك الكثير من التجارب التدريبية في الأردن وخارجه. يشار إلى أن انتقال صبرة لنادي الجندل، جاء عن طريق وكيل أعمال اللاعبين محمد السيلاوي.
مصطفى يستمتع من المدرجات بـ7 أهداف برشلونية
استمتع نجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، بسبعة أهداف برشلونية في مرمى فريق بلد الوليد، عندما تابع المباراة من مدرجات ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة.
وجرت المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
زيد مصطفى الحاصل على فضية أولمبياد باريس، وبعد أشهر طويلة من التحضير والمعسكرات والمباريات، وبعد أن تخرج أيضا في الجامعة، وجد في هذه الأيام الفرصة سانحة للحصول على إجازة خاصة، ليختار مدينة برشلونة وجهة له، ليقوم برحلة سياحية تمتد لحوالي أسبوع.
نجم المنتخب الوطني للتايكواندو، استثمر تواجده في برشلونة، ليتابع من المدرجات مباراة برشلونة وبلد الوليد، ويستمتع بسباعية كتالونية.
يشار إلى أن زيد مصطفى، يحرص في حله وترحاله، على الإشادة الدائمة بمدربه فارس العساف، الذي يقف خلف إنجازاته، وخلف المستوى الفني المتميز الذي وصل إليه.
أبو عاقولة يعود من الفيصلي السعودي
لم يستمر اللاعب الشاب عز الدين أبو عاقولة طويلا في تدريباته مع فريق الفئات في النادي الفيصلي السعودي لكرة القدم، ليعود مسرعا إلى فريق الرمثا. وتواجد أبو عاقولة في الفترة الماضية في السعودية، من أجل الاستمرار في النادي السعودي، حيث ظهر بشكل جيد في التدريبات، ولكنه فضل العودة إلى الأردن، بسبب عدم تأقلمه مع الظروف هناك.
ويلعب أبو عاقولة حاليا في نادي الرمثا في الفريقين؛ الأول والشباب.
كواليس النجوم
. معلومات تفيد بأن حارس مرمى فريق سن 17 لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يستعد للرحيل من دون علم ناديه، من أجل البحث عن فرصة احتراف خارجية.. أحد وكلاء اللاعبين بدأ بترتيب احتراف الحارس الشاب.
. مدرب حراس مرمى فريق الرمثا أحمد أبو ناصوح، نال الكثير من عبارات الإطراء، لبصماته الواضحة على أداء حراس المرمى، خاصة الحارس الشاب عبد الله الشقران الذي تألق في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي ببطولة الدرع.
. أحد وكلاء اللاعبين، احتج على قيام إحدى الأكاديميات بتوقيع اللاعبين الشباب على عقود لمدة 10 سنوات، معتبرا أن ذلك يخالف تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
. مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن توجه لإبعاد المدير الفني، في حال لم تأت نتائج الفريق في بطولة الدرع وفق الطموحات.
. المدرب ليث الدبوبي باشر عمله مدربا لفريق سن 15 لكرة القدم في نادي الطائي السعودي.
المدرب أنس صبرة - (من المصدر)
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