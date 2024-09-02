تحديث في مفاوضات الوحدات وجاموس.. الاتحاد يخترق الأولى ويلتقي الأندية النسوية لإقناعها بالمشاركة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الرمثا "يزف" الدردور ويرصد هادي الحوراني

يستعد فريق الرمثا خالد الدردور، للاحتفال بزفافه يوم الأربعاء المقبل، حيث وجه الدعوات لعدد كبير من نجوم الكرة الأردنية.



ويستعد نادي الرمثا ليزف العريس الدردور، الذي وجد في توقف فرصة مثالية لدخول القفص الذهبي.



إلى ذلك، يرصد نادي الرمثا لاعبه السابق المحترف حاليا في فريق الفتح الرباطي المغربي هادي الحوراني، أملا في استقطابه في الفترة المقبلة.



ويعاني الحوراني حاليا من جلوسه على مقاعد البدلاء في الفريق المغربي، ما قد يدفع نادي الرباط للتخلي عن خدماته، في حال تم الاتفاق على التفاصيل المالية، الأمر الذي يجعل نادي الرمثا يترقب ما قد يجري مع نجمه السابق أملا في التعاقد معه، خاصة وأن الرمثا يحتاج للاعبين مدافعين بخبرة الحوراني.



وفي حال لم ينجح الرمثا في استقطاب الحوراني، فإنه سيبحث عن محترف أجنبي ربما يكون من سورية.



تحديث في مفاوضات الوحدات وجاموس

شهدت مفاوضات نادي الوحدات مع نادي الجزيرة، للحصول على خدمات اللاعب عامر جاموس، تحديثا في آلية المفاوضات، في ظل تعثرها في الفترة الماضية.



الجزيرة الذي طلب في البداية مبلغ 65 ألف دينار، لبيع جاموس للوحدات، لم يوافق على تقسيط المبلغ كما أراد نادي الوحدات، ما تسبب في جمود في المفاوضات، قبل أن يأتي طرح آخر، تمثل في تحويل الصفقة لمبدأ الإعارة، بحيث يحصل الجزيرة على 20 ألف دينار، مقابل إعارة اللاعب، على أن يقوم جاموس بالتوقيع لعام إضافي مع الجزيرة.



وتواصلت المفاوضات في الساعات الماضية، أملا في نجاح انتقال اللاعب الذي يميل كثيرا للانتقال إلى صفوف الوحدات.



الاتحاد يلتقي الأندية النسوية لثنيها عن تعليق المشاركة

وجه اتحاد كرة القدم، ممثلا باللجنة النسوية، الدعوة إلى أندية الدرجة الأولى للسيدات، لحضور الاجتماع الذي سيعقد عند الواحدة من ظهر يوم غد، في مقر الاتحاد، لمناقشة قرار الأندية تعليق المشاركة في الدوري، بسبب عدم الاستجابة لمطالبها.



وسبق أن أعلنت أندية شفا بدران والعروبة وعجلون والبترا وشباب بشرى والراية، تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها المالية، إلى جانب مطالبتها بأن تكون ممثلة في اللجنة النسوية في الاتحاد.



قرار تعليق المشاركة النسوية الذي تزامن مع قرار أندية الدرجتين الأولى والثانية للرجال، أثار حفيظة اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، خاصة وأن آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة في الدوري النسوي كان الخميس الماضي، حيث لم تحضر الأندية المعنية، ما دفع الاتحاد لجلسة حوار تعقد غدا، أملا في التوصل لحلول مرضية.



وكان اتحاد الكرة لجأ في الفترة الماضية إلى لغة التهديد والوعيد للفرق المهددة بتعليق المشاركة من الرجال والسيدات، وهو ما لم يجد نفعا حتى اللحظة، خاصة وأن أندية الدرجة الأولى للسيدات، لم تسجل للمشاركة؛ حيث كان يوم الخميس الماضي آخر موعد للتسجيل، الأمر الذي أحرج الاتحاد ودفعه للتخلي عن لغة التهديد واستبدالها بلغة الحوار، بانتظار مخرجات اجتماع الاتحاد والأندية النسوية غدا.



اختراق في صفوف أندية الأولى

تفيد المعلومات بأن اتحاد الكرة، نجح في اختراق أندية الدرجة الأولى، التي سبق وأن أعلنت تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على تراجع قيمة الدعم المادي.

أندية الدرجة الأولى البالغ عددها 14 ناديا، سبق وأن أعلنت عن موقف موحد لتعليق المشاركة (باستثناء نادي كفرسوم)، مطالبة بدعم مادي وإعادة النظر بمشاركة فريقي الوحدات والحسين إربد بفريقي سن 23 في الدوري.



جبهة أندية الدرجة الأولى لم تستطع أن تصمد طويلا؛ حيث شهد أول من أمس، اختراقا واضحا، عندما انضمت 4 أندية أخرى إلى كفرسوم، معلنة موافقتها على المشاركة في دوري الأولى. ويتوقع أن تقوم الأندية المقاطعة للدوري، بالدعوة لعقد اجتماع، لبحث الخطوة التالية، سواء بالعودة للمشاركة، أو الاستمرار في التعليق.



صبرة مدربا لفريق الجندل السعودي

تعاقد نادي الجندل السعودي لكرة القدم "درجة أولى"، مع المدير الفني الأردني أنس صبرة، للإشراف على تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.



وتم التعاقد مع صبرة ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، إلى جانب تولي مهمة المشرف العام على فرق الفئات السنية.



وجاء تعاقد الجندل مع صبرة، نظرا لخبرته العملية والعملية، في عالم التدريب، وخبرته أيضا في الملاعب السعودية، كونه تولى، في الفترة الماضية، مهمة الإشراف على فرق الفئات العمرية في نادي العروبة السعودي، حيث نجح في قيادته لنتائج باهرة، كما عمل أيضا مستشارا لرئيس نادي العروبة، لتثمر هذه الجهود عن صعود الفريق لدوري المحترفين السعودي.



ويعد أنس صبرة من المدربين المتميزين، وهو الحاصل على أعلى شهادات التدريب "البرو"، ويملك الكثير من التجارب التدريبية في الأردن وخارجه. يشار إلى أن انتقال صبرة لنادي الجندل، جاء عن طريق وكيل أعمال اللاعبين محمد السيلاوي.



مصطفى يستمتع من المدرجات بـ7 أهداف برشلونية

استمتع نجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، بسبعة أهداف برشلونية في مرمى فريق بلد الوليد، عندما تابع المباراة من مدرجات ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة.



وجرت المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



زيد مصطفى الحاصل على فضية أولمبياد باريس، وبعد أشهر طويلة من التحضير والمعسكرات والمباريات، وبعد أن تخرج أيضا في الجامعة، وجد في هذه الأيام الفرصة سانحة للحصول على إجازة خاصة، ليختار مدينة برشلونة وجهة له، ليقوم برحلة سياحية تمتد لحوالي أسبوع.



نجم المنتخب الوطني للتايكواندو، استثمر تواجده في برشلونة، ليتابع من المدرجات مباراة برشلونة وبلد الوليد، ويستمتع بسباعية كتالونية.

يشار إلى أن زيد مصطفى، يحرص في حله وترحاله، على الإشادة الدائمة بمدربه فارس العساف، الذي يقف خلف إنجازاته، وخلف المستوى الفني المتميز الذي وصل إليه.



أبو عاقولة يعود من الفيصلي السعودي

لم يستمر اللاعب الشاب عز الدين أبو عاقولة طويلا في تدريباته مع فريق الفئات في النادي الفيصلي السعودي لكرة القدم، ليعود مسرعا إلى فريق الرمثا. وتواجد أبو عاقولة في الفترة الماضية في السعودية، من أجل الاستمرار في النادي السعودي، حيث ظهر بشكل جيد في التدريبات، ولكنه فضل العودة إلى الأردن، بسبب عدم تأقلمه مع الظروف هناك.



ويلعب أبو عاقولة حاليا في نادي الرمثا في الفريقين؛ الأول والشباب.

كواليس النجوم

. معلومات تفيد بأن حارس مرمى فريق سن 17 لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يستعد للرحيل من دون علم ناديه، من أجل البحث عن فرصة احتراف خارجية.. أحد وكلاء اللاعبين بدأ بترتيب احتراف الحارس الشاب.

. مدرب حراس مرمى فريق الرمثا أحمد أبو ناصوح، نال الكثير من عبارات الإطراء، لبصماته الواضحة على أداء حراس المرمى، خاصة الحارس الشاب عبد الله الشقران الذي تألق في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي ببطولة الدرع.

. أحد وكلاء اللاعبين، احتج على قيام إحدى الأكاديميات بتوقيع اللاعبين الشباب على عقود لمدة 10 سنوات، معتبرا أن ذلك يخالف تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

. مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن توجه لإبعاد المدير الفني، في حال لم تأت نتائج الفريق في بطولة الدرع وفق الطموحات.

. المدرب ليث الدبوبي باشر عمله مدربا لفريق سن 15 لكرة القدم في نادي الطائي السعودي.









المدرب أنس صبرة - (من المصدر)