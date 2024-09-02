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صقور الناشئين يبحث عن انطلاقة آسيوية قوية من بوابة نيوزيلندا

9/2/2024 12:12:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يستهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، مشواره في النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس آسيا، بمواجهة نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة مجمع الأرينا بجامعة عمان الأهلية في مدينة السلط، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات.
وتشهد الصالة نفسها مباراة أستراليا ومنغوليا عند الساعة 11:30 صباحا، وتايبيه الصينية مع لبنان عند الساعة 2 مساء، والفلبين مع أندونيسيا عند الساعة 4:30 مساء، فيما ستكون صالة الأمير حمزة مسرحا لمباريات، الصين وكازاخستان عند الساعة 11:30 صباحا، اليابان وقطر عند الساعة 2 مساء، إيران والكويت عند الساعة 4:30 مساء، كوريا الجنوبية والهند عند الساعة 7:30 مساء.
ويحتل المنتخب الوطني للشباب المركز 51 عالميا، 12 آسيويا، و5 عربيا على سلم ترتيب الإتحاد الدولي "فيبا"، فيما تحتل نيوزيلندا المركز 27 عالميا و5 آسيويا.
ويدخل المنتخب الوطني البطولة القارية بمعنويات مرتفعة، رغم تأثره في مركز صناعة الألعاب بعد استبعاد عبدالله أبو صعب من القائمة النهائية، لإصابته المفاجئة على مستوى الكتف، حيث سيتولى اللاعبان باسل خوالدة وحمزة شعبان مهمة صناعة الألعاب بالتناوب فيما بينهما، وفقا لرؤية الجهاز التدريبي بقيادة وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس.
وينتظر أن يحصل عمر سلمان على مهام هجومية للبحث عن أفضل المواقع التي تسمح له بطرق سلة نيوزيلندا من خارج القوس وبإسناد من "ماكينة التسجيل" روحي الكيلاني، مع تولي سيف الدين صالح وهادي الشامي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي يمتلك فيه الفريق مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين؛ عبدالله شتات، عمر حجازي، حسين عبابنة، الطيب قاسم، سند غزال وكريم جعيبات.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "هدفنا واضح من المشاركة القارية، نتطلع للوصول إلى المربع الذهبي وتكرار حلم التأهل لكأس العالم 2025 في سويسرا، مباراتنا الافتتاحية صعبة ونفتقد إلى ورقة مؤثرة في مركز صناعة اللعب، لكننا نثق بقدرة الجهاز الفني على إيجاد الحلول وتوظيف اللاعبين للظهور بمستوى يليق بكرة السلة الأردنية"، مشددا على تقديمهم مقومات النجاح وتذليل الصعوبات كافة أمام عناصر المنتخب الوطني، لتحقيق النجاحات.
وأضاف: "نقف خلف أبنائنا اللاعبين في الخسارة قبل الفوز، أنا متفائل بمستقبل كرة السلة في الأردن مع وجود هذا الجيل الموهوب من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات الأردنيين، وكلنا ثقة بتحقيق الحلم".
ويأمل "السلة" بالصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه على مستوى الشباب، وذلك بعد مرور 29 عاما على تحقيق الإنجاز التاريخي الأول العام 1995 في التأهل لمونديال اليونان، بعدما تجاوز المنتخب الوطني نظيره المنتخب الفلبيني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة آسيا للشباب آنذاك، وهي المباراة التي منحت "الصقور"، تأهلا تاريخيا لمونديال الشباب بقيادة المدرب مراد بركات ومساعده عماد السعيد.

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