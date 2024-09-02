صقور الناشئين يبحث عن انطلاقة آسيوية قوية من بوابة نيوزيلندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
يستهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، مشواره في النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس آسيا، بمواجهة نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة مجمع الأرينا بجامعة عمان الأهلية في مدينة السلط، ضمن الجولة الأولى من مباريات
المجموعة الرابعة في دور المجموعات.
وتشهد الصالة نفسها مباراة
أستراليا ومنغوليا عند الساعة 11:30 صباحا، وتايبيه الصينية مع لبنان عند الساعة 2 مساء، والفلبين مع أندونيسيا عند الساعة 4:30 مساء، فيما ستكون صالة الأمير حمزة مسرحا لمباريات، الصين وكازاخستان عند الساعة 11:30 صباحا، اليابان وقطر عند الساعة 2 مساء، إيران والكويت عند الساعة 4:30 مساء، كوريا الجنوبية والهند عند الساعة 7:30 مساء.
ويحتل المنتخب الوطني للشباب المركز 51 عالميا، 12 آسيويا، و5 عربيا على سلم ترتيب الإتحاد الدولي "فيبا"، فيما تحتل نيوزيلندا المركز 27 عالميا و5 آسيويا.
ويدخل المنتخب الوطني البطولة القارية بمعنويات مرتفعة، رغم تأثره في مركز صناعة الألعاب بعد استبعاد عبدالله أبو صعب من القائمة النهائية، لإصابته المفاجئة على مستوى الكتف، حيث سيتولى اللاعبان باسل خوالدة وحمزة شعبان مهمة صناعة الألعاب بالتناوب فيما بينهما، وفقا لرؤية الجهاز التدريبي بقيادة وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس.
وينتظر أن يحصل عمر سلمان على مهام هجومية للبحث عن أفضل المواقع التي تسمح له بطرق سلة نيوزيلندا من خارج القوس وبإسناد من "ماكينة التسجيل" روحي الكيلاني، مع تولي سيف الدين صالح وهادي الشامي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي يمتلك فيه الفريق مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين؛ عبدالله شتات، عمر حجازي، حسين عبابنة، الطيب قاسم، سند غزال وكريم جعيبات.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "هدفنا واضح من المشاركة القارية، نتطلع للوصول إلى المربع الذهبي وتكرار حلم التأهل لكأس العالم 2025 في سويسرا، مباراتنا الافتتاحية صعبة ونفتقد إلى ورقة مؤثرة في مركز صناعة اللعب، لكننا نثق بقدرة الجهاز الفني على إيجاد الحلول وتوظيف اللاعبين للظهور بمستوى يليق بكرة السلة الأردنية"، مشددا على تقديمهم مقومات النجاح وتذليل الصعوبات كافة أمام عناصر المنتخب الوطني، لتحقيق النجاحات.
وأضاف: "نقف خلف أبنائنا اللاعبين في الخسارة قبل الفوز، أنا متفائل بمستقبل كرة السلة في الأردن مع وجود هذا الجيل الموهوب من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات الأردنيين، وكلنا ثقة بتحقيق الحلم".
ويأمل "السلة" بالصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه على مستوى الشباب، وذلك بعد مرور 29 عاما على تحقيق الإنجاز التاريخي الأول العام 1995 في التأهل لمونديال اليونان، بعدما تجاوز المنتخب الوطني نظيره المنتخب الفلبيني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة آسيا للشباب آنذاك، وهي المباراة التي منحت "الصقور"، تأهلا تاريخيا لمونديال الشباب بقيادة المدرب مراد بركات ومساعده عماد السعيد.
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