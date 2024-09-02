Monday, 02 September 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب التركيز وأخطاء فردية تبخر حلم الاتحاد بالوصول لـأبطال آسيا

9/2/2024 12:12:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- لم يستثمر فريق الاتحاد عاملي الأرض والجمهور في تمثيل الكرة النسوية الأردنية بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، وأهدر حلما كان قريبا جدا من التحقيق بعد سيناريو دراماتيكي ومباراة فاصلة شهدت العديد من الأحداث المثيرة.
وكان الاتحاد على بعد خطوة واحدة من التأهل لدور المجموعات للمسابقة القارية، إلا أن خسارته مساء أول من أمس على يد فريق أوديشا الهندي بهدفين لهدف، جعلته يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 3 نقاط، فيما خطف منافسه بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة.
ولم يترجم الاتحاد أفضليته الكاسحة على أوديشا منذ بداية اللقاء، حيث شهدت المباراة إهدار عدد كبير من الفرص، وغياب اللمسة الأخيرة عن غالبية لاعبات الفريق، فيما حصلت اللاعبة لين البطوش ولاعبة من الفريق المنافس على البطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول، ليساهم غيابها في الشوط الثاني على الحالة البدنية لزميلاتها بلعب شوط كامل بنقص عددي وغياب خطورتها في طرف الملعب.
وتأخر الاتحاد بالنتيجة بهدف قبل نهاية الشوط الأول من خطأ واضح من حارسة المرمى شرين الشلبي بخروجها عن مرماها، وعدم التواصل مع المدافعة تقى غازي التي سددت الكرة وارتطمت بمهاجمة أوديشا، جنفير كنكام، لتنفرد الأخيرة بالمرمى وتضعها بعد أن تركت الشلبي المرمى وحيدا بدون رقابة.
وغاب التركيز عن لاعبات الاتحاد في الثلث الهجومي بمحاولة الخروج بنتيجة التعادل التي كانت تكفي الفريق لتحقيق هدفه، حيث باءت محاولات الجزائرية بن زيان فاطمة بالفشل في هز شباك أوديشا، وغيابها عن التهديف في المنافسات الآسيوية بعد عدم تسجيلها أي هدف في المباراة الأولى التي فاز فيها الاتحاد بخماسية نظيفة على ليون سيتي سايلرز السنغافوري.
وبعد محاولات عديدة، نجحت المهاجمة الدولية ميساء جبارة بتسجيل هدف التعادل، ووضعت بصمتها على الهدف الخامس لها مع الفريق خلال مباراتين في التصفيات الآسيوية من أصل 6 أهداف، قبل أن تعود الشلبي وتتسبب في الهدف الثاني بعد خروجها عن مرماها ومحاولتها تشتيت الكرة من خارج منطقة الجزاء من دون أن تنجح بذلك، وتستغل كنكام الخطأ وتسجل الهدف الثاني والفوز لفريقها.
وأهدر الاتحاد بعد هذه الخسارة فرصة إنعاش خزينة النادي بمبلغ مالي جيد، حيث يضمن أي فريق المشاركة في دور المجموعات للبطولة الآسيوية الحصول على 100 ألف دولار، وهو ما لم يتحقق في ظل الخسارة المفاجأة وغير المستحقة.
ويعود الاتحاد لاستئناف مشاركاته المحلية بدوري المحترفات بمواجهة الأرثوذكسي الجمعة المقبل، على أن يلتقي في الأسبوع التالي فريق الحسين إربد، فيما يختتم مشواره بلقاء الاستقلال في 17 من الشهر الحالي، حيث سيتم تتويجه بطلا للنسخة السادسة وللمرة الثانية على التوالي، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن نظام بطولة كأس الأردن حتى الآن.
ومن المتوقع أن يشارك الاتحاد ببطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثالثة، باعتباره حاملا للقب دوري المحترفات في الموسم الماضي، إلى جانب وصيف الموسم الماضي الأرثوذكسي، والمقرر إقامتها في السعودية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبدوره، أكد رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد أن تجربة النادي جيدة في المشاركة بالتصفيات الآسيوية، وأنه قدم مستويات مميزة وأفضل من الفرق المتنافسة في المباراتين، مشيرا إلى أن "سوء الطالع" تسبب في تبخر الحلم الذي كان يمني الاتحاد النفس به في مشاركته القارية الأولى.
وبين الحديد في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن النادي تعلم من التجربة ضرورة التحضير بشكل أكبر في النسخ المقبلة، بهدف الوصول للمستويات المطلوبة، موضحا أن الفريق سيعمل منذ الآن على التحضير للبطولة التالية التي سيشارك فيها أيضا، باعتباره بطلا للدوري المحلي.
وأضاف: "أثبتت لنا المشاركة أن الفريق كان بحاجة لدعم معنوي أو مادي من الشركات الخاصة والاتحاد المحلي كما هو الحال عند بقية الفرق المشاركة، وحاولنا كإدارة تقديم أشكال الدعم كافة، ما يمكن الجهاز الفني واللاعبات لتحقيق الهدف المرصود، وهو الوصول لأدوار متقدمة في البطولة والمنافسة عليها".
ولفت الحديد إلى أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للطاقم التحكيمي في المباراة رغم وجود بعض الحالات المشكوك فيها سواء بالتسلل أو غيرها، مفيدا بأن البطاقة الحمراء للاعبة فريقه البطوش قد تكون عادلة بحكم الاشتباك بين اللاعبتين رغم تعرض البطوش للإعثار أولا حسب وصفه.
وتابع: "أخطاء فردية تسببت في الهدفين لصالح الفريق الهندي رغم عدم قوته من الناحية الهجومية، حيث لعب بطريقة دفاعية منذ بداية المباراة، لكن هذا هو حال كرة القدم، وثقتنا كبيرة بالجهاز الفني بقيادة المدرب خالد الحربان واللاعبات بتقديم الأفضل مستقبلا، الذين ساهموا جميعا في تطوير الفريق فنيا خلال المرحلة الماضية".
وأشار الحديد إلى أن الاتحاد تقدم بطلب للمشاركة في بطولة غرب آسيا، إلا أن الفريق قد اتخذ قرارا بعدم المشاركة، في حال عدم توفر دعم للفريق، والبقاء للتجهيز للبطولة الآسيوية المقبلة أفضل بحسب وصفه.

MENAFN02092024000072011014ID1108625043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث