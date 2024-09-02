غياب التركيز وأخطاء فردية تبخر حلم الاتحاد بالوصول لـأبطال آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- لم يستثمر فريق الاتحاد عاملي الأرض والجمهور في تمثيل الكرة النسوية الأردنية بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، وأهدر حلما كان قريبا جدا من التحقيق بعد سيناريو دراماتيكي ومباراة فاصلة شهدت العديد من الأحداث المثيرة.
وكان الاتحاد على بعد خطوة واحدة من التأهل لدور المجموعات للمسابقة القارية، إلا أن خسارته مساء أول من أمس على يد فريق أوديشا الهندي بهدفين لهدف، جعلته يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 3 نقاط، فيما خطف منافسه بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة.
ولم يترجم الاتحاد أفضليته الكاسحة على أوديشا منذ بداية اللقاء، حيث شهدت المباراة إهدار عدد كبير من الفرص، وغياب اللمسة الأخيرة عن غالبية لاعبات الفريق، فيما حصلت اللاعبة لين البطوش ولاعبة من الفريق المنافس على البطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول، ليساهم غيابها في الشوط الثاني على الحالة البدنية لزميلاتها بلعب شوط كامل بنقص عددي وغياب خطورتها في طرف الملعب.
وتأخر الاتحاد بالنتيجة بهدف قبل نهاية الشوط الأول من خطأ واضح من حارسة المرمى شرين الشلبي بخروجها عن مرماها، وعدم التواصل مع المدافعة تقى غازي التي سددت الكرة وارتطمت بمهاجمة أوديشا، جنفير كنكام، لتنفرد الأخيرة بالمرمى وتضعها بعد أن تركت الشلبي المرمى وحيدا بدون رقابة.
وغاب التركيز عن لاعبات الاتحاد في الثلث الهجومي بمحاولة الخروج بنتيجة التعادل التي كانت تكفي الفريق لتحقيق هدفه، حيث باءت محاولات الجزائرية بن زيان فاطمة بالفشل في هز شباك أوديشا، وغيابها عن التهديف في المنافسات الآسيوية بعد عدم تسجيلها أي هدف في المباراة الأولى التي فاز فيها الاتحاد بخماسية نظيفة على ليون سيتي سايلرز السنغافوري.
وبعد محاولات عديدة، نجحت المهاجمة الدولية ميساء جبارة بتسجيل هدف التعادل، ووضعت بصمتها على الهدف الخامس لها مع الفريق خلال مباراتين في التصفيات الآسيوية من أصل 6 أهداف، قبل أن تعود الشلبي وتتسبب في الهدف الثاني بعد خروجها عن مرماها ومحاولتها تشتيت الكرة من خارج منطقة الجزاء من دون أن تنجح بذلك، وتستغل كنكام الخطأ وتسجل الهدف الثاني والفوز لفريقها.
وأهدر الاتحاد بعد هذه الخسارة فرصة إنعاش خزينة النادي بمبلغ مالي جيد، حيث يضمن أي فريق المشاركة في دور المجموعات للبطولة الآسيوية الحصول على 100 ألف دولار، وهو ما لم يتحقق في ظل الخسارة المفاجأة وغير المستحقة.
ويعود الاتحاد لاستئناف مشاركاته المحلية بدوري المحترفات بمواجهة الأرثوذكسي الجمعة المقبل، على أن يلتقي في الأسبوع التالي فريق الحسين إربد، فيما يختتم مشواره بلقاء الاستقلال في 17 من الشهر الحالي، حيث سيتم تتويجه بطلا للنسخة السادسة وللمرة الثانية على التوالي، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن نظام بطولة كأس الأردن حتى الآن.
ومن المتوقع أن يشارك الاتحاد ببطولة غرب آسيا للأندية النسوية بنسختها الثالثة، باعتباره حاملا للقب دوري المحترفات في الموسم الماضي، إلى جانب وصيف الموسم الماضي الأرثوذكسي، والمقرر إقامتها في السعودية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبدوره، أكد رئيس نادي الاتحاد عمر الحديد أن تجربة النادي جيدة في المشاركة بالتصفيات الآسيوية، وأنه قدم مستويات مميزة وأفضل من الفرق المتنافسة في المباراتين، مشيرا إلى أن "سوء الطالع" تسبب في تبخر الحلم الذي كان يمني الاتحاد النفس به في مشاركته القارية الأولى.
وبين الحديد في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن النادي تعلم من التجربة ضرورة التحضير بشكل أكبر في النسخ المقبلة، بهدف الوصول للمستويات المطلوبة، موضحا أن الفريق سيعمل منذ الآن على التحضير للبطولة التالية التي سيشارك فيها أيضا، باعتباره بطلا للدوري المحلي.
وأضاف: "أثبتت لنا المشاركة أن الفريق كان بحاجة لدعم معنوي أو مادي من الشركات الخاصة والاتحاد المحلي كما هو الحال عند بقية الفرق المشاركة، وحاولنا كإدارة تقديم أشكال الدعم كافة، ما يمكن الجهاز الفني واللاعبات لتحقيق الهدف المرصود، وهو الوصول لأدوار متقدمة في البطولة والمنافسة عليها".
ولفت الحديد إلى أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للطاقم التحكيمي في المباراة رغم وجود بعض الحالات المشكوك فيها سواء بالتسلل أو غيرها، مفيدا بأن البطاقة الحمراء للاعبة فريقه البطوش قد تكون عادلة بحكم الاشتباك بين اللاعبتين رغم تعرض البطوش للإعثار أولا حسب وصفه.
وتابع: "أخطاء فردية تسببت في الهدفين لصالح الفريق الهندي رغم عدم قوته من الناحية الهجومية، حيث لعب بطريقة دفاعية منذ بداية المباراة، لكن هذا هو حال كرة القدم، وثقتنا كبيرة بالجهاز الفني بقيادة المدرب خالد الحربان واللاعبات بتقديم الأفضل مستقبلا، الذين ساهموا جميعا في تطوير الفريق فنيا خلال المرحلة الماضية".
وأشار الحديد إلى أن الاتحاد تقدم بطلب للمشاركة في بطولة غرب آسيا، إلا أن الفريق قد اتخذ قرارا بعدم المشاركة، في حال عدم توفر دعم للفريق، والبقاء للتجهيز للبطولة الآسيوية المقبلة أفضل بحسب وصفه.
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