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شباب العقبة يخطف تعادلا من الجزيرة بدرع الاتحاد

9/2/2024 12:12:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خطف فريق شباب العقبة تعادلا متأخرا من نظيره فريق الجزيرة بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام الأسبوع الأول لمنافسات مسابقة درع اتحاد كرة القدم بنسختها السابعة والثلاثين.
وافتتح عدي القرا التسجيل للجزيرة عند الدقيقة 8 من مجريات المباراة، وعادل عبد الرحمن الخضور لشباب العقبة بالدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد لاعب العقبة ساني بعد حصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

ليحصل كلا الفريقين على أول نقطة في مشوارهما، بالمجموعة التي يملك فيها الحسين إربد 3 نقاط، وشباب الأردن نقطة واحدة، ومعان نفس الرصيد، والوحدات وشباب العقبة من دون نقاط.

ويتصدر فريق الرمثا ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وكل من السلط والأهلي والصريح ومغير السرحان نقطة واحدة، والفيصلي من دون نقاط.

وشهدت منافسات الجولة، فوز الحسين إربد على الوحدات 3-1، فوز الرمثا على الفيصلي 2-0، تعادل الجزيرة وشباب العقبة 1-1، تعادل السلط والأهلي 0-0، تعادل شباب الأردن ومعان 1-1، وتعادل الصريح ومغير السرحان 0-0.

وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.

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