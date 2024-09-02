شباب العقبة يخطف تعادلا من الجزيرة بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خطف فريق شباب العقبة تعادلا متأخرا من نظيره
فريق الجزيرة بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد على ملعب الأمير
محمد بالزرقاء، في ختام الأسبوع الأول لمنافسات مسابقة درع اتحاد كرة القدم
بنسختها السابعة والثلاثين.
وافتتح عدي القرا التسجيل للجزيرة عند الدقيقة
8 من مجريات المباراة، وعادل عبد الرحمن الخضور لشباب العقبة بالدقيقة 81.
وشهدت المباراة طرد لاعب
العقبة ساني بعد حصوله
على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.
ليحصل كلا الفريقين على أول نقطة في مشوارهما،
بالمجموعة التي يملك فيها الحسين إربد 3 نقاط، وشباب الأردن نقطة واحدة، ومعان نفس
الرصيد، والوحدات وشباب العقبة من دون نقاط.
ويتصدر فريق الرمثا ترتيب فرق المجموعة الثانية
برصيد 3 نقاط، وكل من السلط والأهلي والصريح ومغير السرحان نقطة واحدة، والفيصلي
من دون نقاط.
وشهدت منافسات الجولة، فوز الحسين إربد على
الوحدات 3-1، فوز الرمثا على الفيصلي 2-0، تعادل الجزيرة وشباب العقبة 1-1، تعادل
السلط والأهلي 0-0، تعادل شباب الأردن ومعان 1-1، وتعادل الصريح ومغير السرحان
0-0.
وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب
لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان
بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث
تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5
مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.
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