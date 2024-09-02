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اكتشاف آلية تخفيف المورفين للألم

9/2/2024 12:11:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعرف المورفين بأنه مسكن قوي للألم ينتمي إلى مجموعة المواد الأفيونية. ويؤثر على العديد من مسارات الألم المركزية والطرفية في الجسم، لكن العمليات العصبية وراء تخفيف الألم لم تُدرس بالكامل سابقا.
وفي دراسة جديدة، قام الباحثون بالتحقيق في كيفية تخفيف المورفين للألم باستخدام العديد من الأساليب التجريبية الجديدة. وعرّضوا حيوانات الاختبار للمورفين، ثم تمكنوا من "التقاط" الخلايا العصبية التي ينشطها المورفين، ما سمح بتحديد وتصنيف والتحكم بشكل صناعي في هذه الخلايا ضمن المسارات العصبية المشاركة في تخفيف الألم.

واكتشف فريق البحث أن المورفين يؤثر على مجموعة مختارة من الخلايا العصبية في الدماغ، في الجزء المسمى النخاع البطني الأوسطي (RVM).

وتشكل هذه الخلايا العصبية معا نوعا من "مجموعة المورفين"، التي يؤدي تغيير نشاطها إلى تخفيف الألم.

وعندما قام الباحثون بتعطيل الخلايا العصبية في هذه المجموعة صناعيا، ألغوا تماما تأثيرات المورفين على الألم. وعندما أعادوا تنشيطها، تمكنوا من إعادة آلية تخفيف الألم بالطريقة نفسها.

وتبين أن نوعا معينا من الخلايا العصبية التي تتصل بالحبل الشوكي، تلعب دورا مركزيا في "مجموعة المورفين". وتتصل هذه الخلايا بما يسمى بالخلايا العصبية المثبطة التي تبطئ إشارات الألم في الحبل الشوكي، وبالتالي تمنع الألم.

ويقول باتريك إيرنفورس، الأستاذ في قسم الكيمياء الحيوية الطبية والفيزياء الحيوية في معهد كارولينسكا: "كان من الصعب إيجاد استراتيجيات لعلاج الألم دون إثارة الآثار الجانبية الخطيرة للمورفين".

والآن، يأمل فريق البحث أن تساعد نتائج الدراسة في تقليل الآثار الجانبية للعقار في المستقبل. RT

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