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ما الذي جعل جائحة كوفيد-19 تنتهي فجأة؟

9/2/2024 12:11:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت حالات الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" انخفاضا واضحا في العام 2023، ما أدى إلى إنهاء الجائحة بشكل مفاجئ، وهو أمر لا يمكن أن يُعزى إلى اللقاحات فقط.
ووفقا لدراسة جديدة نشرتها مجلة The European Physical Journal B، فإنه خلال شتاء عامي 2020 و2021، شهدت الولايات المتحدة ارتفاع عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" إلى 250 ألف حالة. وفي العام التالي، ارتفع هذا الرقم بمقدار الثلث إلى 330 ألف حالة، ولكن من أغسطس 2022 إلى مارس 2023، انخفض عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" إلى 80 ألف حالة فقط.

وتشير الدراسة التي أجراها مارسيلو موريت من شركة CIMATEC في البرازيل، بالاشتراك مع جيمس فيليبس في جامعة روتجرز، نيوجيرسي، إلى أن التحول الطوري في البنية الجزيئية لبروتين "سبايك" في فيروس كورونا جعل الفيروس أقل عرضة للتسبب في إصابات شديدة. وتقدم نتائج الدراسة رؤى مهمة حول كيفية انتهاء الوباء بهذه السرعة، ويمكن أن تساعدنا في الاستعداد للأوبئة المستقبلية.

ويبرز بروتين "سبايك" من أسطح الفيروسات مثل "كوفيد-19"، ما يسهل دخوله إلى الخلايا المضيفة عن طريق الارتباط بمستقبلات محددة على أغشية الخلايا.

ومع تحور الفيروس، يمكن أن تتغير هذه البروتينات بسرعة، ما يحسن قدرة الفيروس على الارتباط بالمستقبلات، ولكن في بعض الحالات، يجعله أقل فتكا.

وخلال الدراسة، فحص موريت وفيليبس العلاقة بين الطفرات ومعدلات الوفيات. واكتشفوا أن التحول الطوري في البنية الجزيئية لبروتين "سبايك"، وهو مماثل للتحولات بين مراحل المادة في الفيزياء، يمكن أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن الانخفاض المفاجئ في الوفيات.

وحدث هذا التحول الطوري في سلالات جديدة من متغير "أوميكرون" الذي ظهر في عام 2023، والذي ظهرت فيه 5 طفرات إضافية من متغير "أوميكرون" الأصلي.

وتشير الدراسة إلى أن هذا التحول غيّر آليات ارتباط الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي (الممرات التي تربط بين الأنف والفم والحلق) ما يجعل العدوى الشديدة أقل احتمالية.

ووفقا للعلماء فإن هذه الرؤية الثاقبة لا تعزز فهمنا لتطور عدوى "كوفيد-19" فحسب، بل إنها تقدم أيضا دروسا قيمة للاستعداد للأوبئة المستقبلية.

ومن خلال الأبحاث المستقبلية، يأمل موريت وفيليبس في تعزيز هذه النظريات بشكل أكبر، ما يوفر رؤى أعمق حول كيفية تطور الأوبئة المستقبلية. RT

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