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الأسباب الرئيسية الشائعة للدوخة

9/2/2024 12:11:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير الدكتورة ماريا شابافالوفا أخصائية أمراض الأذن والأعصاب، إلى أن أكثر الأسباب شيوعا للدوخة هي: دوار الوضعة الانتيابي الحميد، ومرض منيير والتهاب العصب الدهليزي.

ووفقا لها، السبب الحقيقي للدوخة ليس مشكلات في الأوعية الدموية والعمر أو الداء العظمي الغضروفي، وإنما السبب الحقيقي للدوخة في معظم الحالات مرتبط بأمراض الجهاز الدهليزي. والسبب الأكثر شيوعا هو دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV).

والجهاز الدهليزي (Vestibular system)‏ هو جهاز مسؤول عن التوازن والإحساس بالاتجاه المكاني لدى غالبية الثدييات، ويتألف من القنوات الهلالية التي تمثل الحركة الدورانية والتوازن الذي يمثل التسارع الخطي. أما السبب الثاني الأكثر شيوعا للدوخة فهو التهاب العصب الدهليزي. والسبب الثالث هو مرض منيير.

وتقول: "يتميز مرض منيير بنوبات دوخة تستمر فترة طويلة من 20 دقيقة إلى 12 ساعة ولا ترتبط بوضعية الجسم أو الرأس. كما يشعر المصاب بانسداد الأذن وطنين وضعف السمع. أما في حالة التهاب العصب، تكون الدوخة شديدة جدا وقد تستمر عدة أيام، وعدم تناسق المشي قد يستمر عدة أسابيع، ولكن لا تصاحبه أعراض كالتي تصاحب مرض منيير".

وتشير الطبيبة، إلى أن الأورام والجلطة الدماغية قد تسبب الدوخة، التي يمكن أن تصاحبها نوبات الصداع النصفي. وتصاحب هذه الأسباب عادة أعراض إضافية محددة.RT

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