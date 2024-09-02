طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. ما السبب؟



ووفق الصندوق فإن href="" target>طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس، والأمعاء الغليظة، والرحم "بطانة الرحم"، والمبيض، والبروستات، والكلى، والجلد "الورم الميلانيني"، والثدي "قبل وبعد انقطاع الطمث".



والسرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص تقريبا في عام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريبا من كل 6 وفيات، وفق "منظمة الصحة العالمية".



نمط راسخ



كشفت "دراسة سابقة " في المملكة المتحدة أنه بالنسبة لـ 15 من أصل 17 حالة سرطان قاموا بفحصها، كلما زاد طولك، زادت احتمالية إصابتك بها.



وجدت الدراسة أن كل زيادة في الطول بمقدار عشرة سنتيمترات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنحو 16 بالمئة.



وقد تم الكشف عن زيادة مماثلة لدى الرجال.



ووجدت "دراسة أخرى" أن 22 من 23 حالة سرطان تحدث بشكل أكثر شيوعا بين الأشخاص الأطول من الأقصر.



ما الأسباب؟



تظهر العلاقة بين الطول وخطر الإصابة بالسرطان عبر مختلف الأعراق ومستويات الدخل، وكذلك في الدراسات التي بحثت في الجينات التي تتنبأ بالطول، وفق ما نشره موقع "Theconversation".



وتشير هذه النتائج إلى وجود سبب بيولوجي للارتباط بين السرطان والطول، حسب موقع "ساينس أليرت".

في حين أنه ليس من الواضح تماما سبب ذلك، فهناك نظريتان قويتان.



الأولى مرتبطة بحقيقة أن الشخص الأطول سيكون لديه المزيد من الخلايا.



ويعتقد العلماء أن السرطان يتطور من خلال تراكم الضرر للجينات التي يمكن أن تحدث في الخلية عندما تنقسم لتكوين خلايا جديدة.



وكلما زاد عدد مرات انقسام الخلية، زادت احتمالية حدوث الضرر الجيني وانتقاله إلى الخلايا الجديدة.

كلما زاد الضرر المتراكم، زادت احتمالية تطور السرطان.



وبالتالي فالشخص الذي لديه المزيد من الخلايا في جسمه سيكون لديه المزيد من الانقسامات الخلوية وبالتالي احتمالية أكبر لتطور السرطان في واحدة منها.



وهناك نظرية أخرى تقول إن هناك عاملا مشتركا يجعل الناس أطول قامة ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويتعلق ذلك بهرمون يسمى عامل النمو (IGF-1).



ويساعد هذا الهرمون الأطفال على النمو ثم يستمر في لعب دور مهم في دفع نمو الخلايا وانقسام الخلايا لدى البالغين.



وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات (IGF-1) أعلى من المتوسط لديهم خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي أو البروستاتا.



ولكن مرة أخرى، لم تكن هذه النتيجة متسقة لجميع أنواع السرطان.



ومن المرجح أن كلا التفسيرين قد يلعبان دورا مشتركا في "زيادة معدلات إصابة طوال القامة بالسرطان".



ماذا يفعل طوال القامة؟



الطول يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بمقدار "ضئيل للغاية"، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالمرض.



فيجب عليك "تناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والحذر من الشمس، والحد من استهلاك الكحول، وعدم التدخين".



ويمكن الوقاية حاليا من نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة من حالات السرطان عن طريق تلافي عوامل خطر الإصابة بالمرض وتنفيذ الاستراتيجيات القائمة المسندة بالبيّنات للوقاية منه، حسبما تشير "منظمة الصحة العالمية".



ويمكنك أيضا المشاركة في برامج فحص السرطان التي تساعد في اكتشاف سرطان الثدي وعنق الرحم والأمعاء في وقت مبكر حتى يمكن علاجها بنجاح.



وفرص الشفاء من أنواع كثيرة من السرطان تزيد إذا شُخصت مبكرا وعُولجت كما ينبغي.- وكالات