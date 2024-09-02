ميتا توضح سر التغير المفاجئ في لون شعارها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لاحظ مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر، فيسبوك
مؤخرا أن رمز التطبيق ظهر على غير العادة باللونين الأسود والأزرق، ما
أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تخطط لتغيير جذري في هوية التطبيق
البصرية.
أفاد عدد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي أنهم
لاحظوا ظهور النسخة الجديدة من أيقونة فيسبوك، في حين لم يرصد آخرون أي
تغيير في تصميم الرمز الذي ظل باللونين الأزرق والأبيض التقليديين.
وعلى منتدى Reddit المخصص
لمستخدمي نظام iOS، تداول الأعضاء الصور والتجارب، حيث كان هناك انقسام
واضح بين من حصلوا على الأيقونة الجديدة ومن لم يلاحظوا أي تغيير.
وفي تصريح رسمي، أكد ديف أرنولد، مدير الاتصالات في شركة "ميتا"، أن ما حدث كان نتيجة خلل تقني غير مقصود، قائلاً، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر" إن ما حدث "كان هذا نتيجة مشكلة فنية وقد تم حلها.. سيرى المستخدمون أن الخلل زال عند تحديث التطبيق".
وبذلك، وضعت شركة "ميتا" حدًا للتكهنات التي انتشرت بين المستخدمين حول إمكانية وجود تحديث شامل لهوية التطبيق البصرية.
وأثار
ظهور الأيقونة "الجديدة" موجة من التكهنات حول احتمال أن يكون فيسبوك بصدد
إعادة تصميم شاملة تتماشى مع التوجهات الحديثة، خاصة في ظل التطورات
الكبيرة التي تشهدها الشركة الأم "ميتا"، سواء من حيث تطور المنتجات أو
التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والمنافسة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل
غوغل ومايكروسوفت.
ومع
ذلك، فإن التوضيح الرسمي من "ميتا" يضع حدا لهذه التكهنات، مؤكدا أن
الشركة لا تزال ملتزمة بتصميمها التقليدي الذي حافظت عليه طوال العقدين
الماضيين، وأن ما حدث لا يعدو كونه خللا تقنيا تم التعامل معه بسرعة.
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