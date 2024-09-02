متى تُصبح الأحداث الخيالية ذكريات حقيقية لا يُشَك في صحتها؟

على سبيل المثال، قد يعتقد شخص ما أنه قام بتشغيل الغسالة قبل مغادرته للعمل، ليكتشف عند عودته إلى المنزل أنه لم يفعل ذلك.



أو قد يتذكر هذا الشخص تعرضه للعقاب عندما كان في الثانية عشرة من عمره بسبب عدم غسله الأطباق، ولكن عندما يتحدث إلى والدته، يكتشف أن العقاب كان بسبب عدم احترامه لها، وأنه لم يكن المرة الأولى.



كما أن هناك أنواع أخرى من الذكريات التي يتخيلها الشخص في مخيلته، ثم يظن أنها حقيقية، ويتحدث عنها كأنها واقع وقد حصل بالفعل.



كيف تتشكل الذكريات الكاذبة؟

الذكريات بطبيعتها، معقدة، إذ على الرغم من أن البعض قد يتصورها كحقائق ثابتة، إلا أن الحقيقة هي أن الذكريات عرضة للتغيير، ويمكن أن تُشَكَّل بطرق متعددة، وغالبًا ما تكون غير موثوقة.



تمر الأحداث التي تحدث في حياتنا من خلال عملية تخزين في الدماغ تبدأ بذاكرة مؤقتة قبل أن تنتقل إلى الذاكرة الدائمة أثناء النوم.



ولكن هذه العملية ليست دائمًا دقيقة، مما يسمح بفقدان بعض العناصر أو تحريفها، الشيء الذي يفتح الباب أمام تكوين هذه الذكريات الكاذبة.



كيفية زرع الذكريات الكاذبة

تُزرع الذكريات الكاذبة بعدة طرق، وكل منها يؤثر على كيفية تكوين هذه الذكريات أو تخزينها، و من بين هذه الطرق:



الاقتراح: يمكن أن تؤدي الاقتراحات من الآخرين إلى تكوين ذكريات كاذبة. فمثلًا، إذا سأل شخص ما عن تفاصيل معينة حول حدث معين، مثل "هل كان سارق البنك يرتدي قناعًا أحمر؟"، فقد يتبنى المستمع هذه التفاصيل غير الحقيقية في ذاكرته، حتى وإن لم تكن حقيقية.



المعلومات المضللة: يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة أو الكاذبة التي تُقدم حول حدث معين إلى إقناع الشخص بوقوعه. يمكن أن يُدمج بين الذكريات الحقيقية والمعلومات الاصطناعية لتشكيل ذكريات جديدة تبدو حقيقية.



الإدراك غير الدقيق: دماغ الإنسان يشبه الكمبيوتر، فهو يخزن ما يُعطى له من معلومات. وإذا كانت هذه المعلومات غير دقيقة، فسيتم تخزينها بشكل غير دقيق. قد تُملأ الفجوات الموجودة في القصة لاحقًا بذكريات جديدة أو مفبركة.



الإسناد الخاطئ: في بعض الأحيان، قد يخلط الشخص بين عناصر من أحداث مختلفة في ذاكرة واحدة. قد يكون الحدث حقيقيًا، ولكن تسلسل الزمن قد يكون مضطربًا، مما يؤدي إلى خلط الأحداث في ذاكرة واحدة.



العواطف: تلعب العواطف دورًا كبيرًا في كيفية تخزين الذكريات، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن الذكريات المرتبطة بمشاعر سلبية تكون أكثر عرضة لأن تكون كاذبة مقارنة بالذكريات المرتبطة بمشاعر إيجابية أو محايدة.



متلازمة الذاكرة الكاذبة

تُعرف متلازمة الذاكرة الكاذبة بأنها حالة تتشكل فيها الذكريات الكاذبة لدرجة تؤثر على سلوك الفرد وحياته اليومية.



ومن الجدير بالذكر أن متلازمة الذاكرة الكاذبة ليست معترف بها رسميًا كحالة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-4).



تثير تقنيات استعادة الذاكرة، مثل التنويم المغناطيسي والتأمل الموجه، جدلًا واسعًا، إذ غالبًا ما تُستخدم هذه التقنيات للبحث عن ذكريات مكبوتة، قد تكون مؤلمة مثل الاعتداء الجنسي في الطفولة.



يمكن لهذه الذكريات، حتى وإن كانت كاذبة، أن تؤثر بشكل مباشر على هوية الشخص وعلاقاته.



من هم الأشخاص الأكثر عرضة للذكريات الكاذبة؟

تُعتبر الذاكرة مرنة وقابلة للتغيير، وهذا يعني أن بعض الأفراد أو الظروف تجعلهم أكثر عرضة لتكوين ذكريات كاذبة، من بين هذه الحالات:



الشهادة بالعين: في حالات الشهادة على الجرائم أو الحوادث، تكون الذكريات عرضة للتأثير بالإيحاء أو مرور الوقت. يمكن أن تُملأ الفجوات في الذاكرة بذكريات قد تكون كاذبة.



الصدمة النفسية: تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من صدمات نفسية سابقة أو اكتئاب أو إجهاد يكونون أكثر عرضة لتكوين ذكريات كاذبة، إذ غالبًا ما تُرتبط الأحداث السلبية بذكريات كاذبة أكثر من الذكريات الإيجابية أو المحايدة.



اضطراب الوسواس القهري: قد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري أكثر عرضة لعدم الثقة في ذاكرتهم، مما يجعلهم يشكلون ذكريات كاذبة.



الشيخوخة: مع تقدم العمر، قد تُفقد بعض التفاصيل المتعلقة بالذكريات، مما يجعل الجوهر العام للذاكرة أقوى، بينما تتلاشى التفاصيل.



كيف يمكن التعامل مع هذا النوع من الذكريات؟

لا توجد طريقة محددة للتخلص من الذكريات الكاذبة، ولكن الأدلة المستقلة هي المفتاح للتحقق من صحة الذكريات.



إذ على الرغم من أن الذكريات الكاذبة قد تبدو حقيقية وعاطفية للغاية، إلا أن الثقة بها لا تعني بالضرورة صحتها.



ومع ذلك، فإن وجود ذكريات كاذبة لا يعني وجود اضطراب في الذاكرة، مثل الخرف أو مرض الزهايمر، لأن هذه الذكريات تعتبر جزء من الطبيعة البشرية.



كما أنها شائعة وقد تكون جزءًا طبيعيًا من الحياة البشرية، يمكن أن تتراوح من تذكير بسيط بمكان وضع المفاتيح إلى تذكر تفاصيل معقدة حول حادث ما.



وعلى الرغم من أن بعض الأفراد قد يكونون أكثر عرضة لتجربة الذكريات الكاذبة، إلا أن معظم هذه الذكريات غير ضارة وقد تكون سببًا للضحك أحيانًا. (عربي بوست)

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