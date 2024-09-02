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الصحة العالمية: يمكننا القضاء على جدري القردة بـ6 أشهر

9/2/2024 12:11:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يؤمن مدير منظمة الصحة العالمية بأن تفشي مرض جدري القرود المستمر في إفريقيا يمكن القضاء عليه خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أنه بفضل قيادة الحكومات والتعاون الوثيق بين الشركاء، بالإمكان وقف تفشي المرض في الأشهر الستة المقبلة.


وقال إنه رغم أن حالات الإصابة بجدري القردة تزايدت بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الوفيات كانت قليلة نسبياً.


كما أشار إلى وجود 258 حالة إصابة بالسلالة الأحدث من الجدري، وتم اكتشاف المرض أيضاً في بوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا والسويد وتايلاند.


وأوضح أن أول شحنة من اللقاحات المرسلة من المنظمة يتعين أن تصل إلى الكونغو في غضون أيام.


وحتى الآن، تلقت إفريقيا جزءاً صغيراً فقط من اللقاحات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس، خاصة في الكونغو، التي بها أكبر عدد من الحالات، أكثر من 18 ألف حالة مشتبهاً بها و629 حالة وفاة. -وكالات

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