الصحة العالمية: يمكننا القضاء على جدري القردة بـ6 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يؤمن مدير منظمة الصحة العالمية بأن تفشي مرض جدري القرود المستمر في إفريقيا يمكن القضاء عليه خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أنه بفضل قيادة الحكومات والتعاون الوثيق بين الشركاء، بالإمكان وقف تفشي المرض في الأشهر الستة المقبلة.
وقال إنه رغم أن حالات الإصابة بجدري القردة تزايدت بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الوفيات كانت قليلة نسبياً.
كما أشار إلى وجود 258 حالة إصابة بالسلالة الأحدث من الجدري، وتم اكتشاف المرض أيضاً في بوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا والسويد وتايلاند.
وأوضح أن أول شحنة من اللقاحات المرسلة من المنظمة يتعين أن تصل إلى الكونغو في غضون أيام.
وحتى الآن، تلقت إفريقيا جزءاً صغيراً فقط من اللقاحات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس، خاصة في الكونغو، التي بها أكبر عدد من الحالات، أكثر من 18 ألف حالة مشتبهاً بها و629 حالة وفاة. -وكالات
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