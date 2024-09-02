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مؤشرات جديدة تتنبأ بأمراض القلب عند النساء

9/2/2024 12:11:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة طبية حديثة عن نتائج مهمة في مجال الوقاية من أمراض القلب، بعد أن تمكن العلماء من تحديد مؤشرات مبكرة قد تنبئ بخطر الإصابة بالاعتلالات المرتبطة بهذا العضو الحيوي.


واستمرت الدراسة التي قُدمت نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في لندن، لثلاثة عقود، وشملت أكثر من 27 ألف امرأة، جرى مراقبتهن وتقييم قابليتهن للإصابة بأمراض القلب، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".


وعلى مدار عقود، تتبع العلماء الحالة الصحية لآلاف العاملات في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. ووجدت الدراسة أن حوالي 3.700 مشاركة عانين من مشاكل قلبية تراوحت بين النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وصول إلى الحاجة لعمليات جراحية لتحسين تدفق الدم، أو حتى الوفاة.


وركز الباحثون في الحالات المسجلة على ثلاثة مؤشرات رئيسية في الدم، وهي البروتين التفاعلي (CRP)C، الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، والبروتين الدهني (Lp(a))


وأوضحت الدراسة أن هذه المؤشرات مجتمعة قد تساعد في التنبؤ المبكر بمخاطر أمراض القلب، مما يفتح آفاقا جديدة للوقاية والتدخل المبكر.


وأورد معدو الدراسة أن النساء اللواتي سجلن مستويات مرتفعة من الكوليسترول (LDL)، والبروتين الدهني (Lp(a))، والبروتين التفاعلي C (CRP) كن أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 1.5 مرة، وبأمراض القلب التاجية بثلاث مرات، مقارنة بمن لديهن مستويات منخفضة.


ورغم أن الدراسة أجريت على النساء فقط، يتوقع الباحثون نتائج مماثلة لدى الرجال.


وللوقاية من أمراض القلب عامة، يشدد الخبراء على أهمية النشاط البدني المنتظم، والنظام الغذائي الصحي، وإدارة التوتر، والامتناع عن التدخين، إضافة إلى استخدام الأدوية الخافضة للكوليسترول والمضادة للالتهابات عند الضرورة.


ويؤكد العلماء أن التدخل الطبي المبكر يُعد عاملا حاسما في تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، ويفتح الباب أمام استراتيجيات وقائية أكثر فعالية في مكافحة أمراض القلب.

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