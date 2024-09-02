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المكياج المفرط في صور جواز السفر قد يمنعك من صعود الطائرة

9/2/2024 12:11:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، تحدٍ جديد يتمثل في مقارنة صور الأفراد في جوازات سفرهم، حيث يتسابق المستخدمون للحصول على أجمل صورة ممكنة.

وأكد خبراء السفر ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإفراط في استخدام المكياج وتصوير صور أنيقة بشكل مبالغ فيه لجوازات السفر، خاصة بالنسبة للنساء، قد يؤدي إلى تأخير سفرك أو حتى منعك من الصعود إلى الطائرة. حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.


تروي المؤثرة أليشا ماري قصة تعرضها لموقف محرج في المطار، حيث كادت أن تفوت رحلتها بسبب عدم تطابق صورتها في جواز سفرها مع ملامح وجهها الحقيقية. وأكدت أن استخدام الكثير من المكياج كان السبب الرئيسي في ذلك.

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن استخدام المكياج في صور جوازات السفر مسموح به، ولكن يجب أن يكون قريباً من المكياج المستخدم يومياً. وأكدت على ضرورة وجود تشابه واضح بين الصورة وحاملها، حيث إن أي اختلاف كبير قد يؤدي إلى صعوبة في التعرف على هوية المسافر.

تؤكد خبيرة السفر دينيس أمبروسكو مايدا على أهمية تجنب الصور المثيرة في وثائق السفر، وتفضل هي شخصياً أن تكون صورها بسيطة وخالية من الزينة. وكالات

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