المكياج المفرط في صور جواز السفر قد يمنعك من صعود الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، تحدٍ جديد يتمثل في مقارنة صور الأفراد في جوازات سفرهم، حيث يتسابق المستخدمون للحصول على أجمل صورة ممكنة.
وأكد خبراء السفر ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإفراط في استخدام المكياج وتصوير صور أنيقة بشكل مبالغ فيه لجوازات السفر، خاصة بالنسبة للنساء، قد يؤدي إلى تأخير سفرك أو حتى منعك من الصعود إلى الطائرة. حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
تروي المؤثرة أليشا ماري قصة تعرضها لموقف محرج في المطار، حيث كادت أن تفوت رحلتها بسبب عدم تطابق صورتها في جواز سفرها مع ملامح وجهها الحقيقية. وأكدت أن استخدام الكثير من المكياج كان السبب الرئيسي في ذلك.
أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن استخدام المكياج في صور جوازات السفر مسموح به، ولكن يجب أن يكون قريباً من المكياج المستخدم يومياً. وأكدت على ضرورة وجود تشابه واضح بين الصورة وحاملها، حيث إن أي اختلاف كبير قد يؤدي إلى صعوبة في التعرف على هوية المسافر.
تؤكد خبيرة السفر دينيس أمبروسكو مايدا على أهمية تجنب الصور المثيرة في وثائق السفر، وتفضل هي شخصياً أن تكون صورها بسيطة وخالية من الزينة. وكالات
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