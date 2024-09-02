دراسة: التدخين أثناء الحمل يضر بالتحصيل الأكاديمي للأطفال

MENAFN - Alghad Newspaper) يزيد التدخين أثناء الحمل من خطر حدوث العديد من المضاعفات، بما في ذلك الإجهاض، وولادة جنين ميت، وتأخر النمو والتطور، والعيوب الخلقية. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".



وإلى جانب جميع هذه الأضرار، تضيف دراسة حديثة سببا آخر يدفع النساء الحوامل إلى الإقلاع عن التدخين، فقد وجد الباحثون أن التعرض للمواد الكيميائية السامة الموجودة في التبغ قبل الولادة، قد يؤثر أيضا على الإنجازات الأكاديمية للأطفال.

في مراجعة منهجية لـ19 دراسة و1.25 مليون مشارك، وجد باحثون في جنوب أستراليا جنبا إلى جنب مع فريق من جامعة كيرتن ومعهد البحوث الصحية والطبية في جنوب أستراليا (SAHMRI)، وجامعة هارفارد وغيرها، أن 79 % من الدراسات أفادت بانخفاض التحصيل الدراسي لدى الأطفال المعرضين لتدخين الأم قبل الولادة.



وأظهر تحليل إحصائي إضافي لثماني دراسات أولية شملت 723877 مشاركا، أن الأطفال المعرضون لتدخين الأم قبل الولادة كانوا أكثر عرضة بنسبة 49 % لضعف التحصيل الأكاديمي، مقارنة بمن لم يتعرضوا للتدخين في الرحم.

ويقول الباحث الرئيسي الدكتور بيريكيت دوكو من جامعة جنوب أستراليا: "إنه على الرغم مما هو معروف بالفعل عن التدخين، فإن الأبحاث ما تزال تكشف عن آثار سلبية إضافية".



وأضاف: "لعقود من الزمن، دفعت الوكالات في جميع أنحاء العالم بحملات مناهضة للتدخين حول مخاطر التدخين. ولكن على الرغم من هذه الجهود، ما يزال تدخين التبغ يمثل مشكلة صحية عامة عالمية منتشرة. ومن المعروف أن التدخين قبل الولادة يسبب مضاعفات متعددة للحمل، بما في ذلك ارتفاع خطر الإجهاض، والإملاص (ولادة جنين ميت)، وتقييد النمو والتطور، وعيوب خلقية خطيرة. كما يرتبط أيضا بنتائج سلبية على الصحة العقلية ومشكلات سلوكية".



وتابع: "يضاف بحثنا الجديد إلى هذا، لإظهار أن التدخين قبل الولادة من قبل الأم ينطوي على خطر كبير في الحد من الأداء الأكاديمي للأطفال، ما يجعله متأخرا كثيرا عن أقرانه في المدرسة. ونريد جميعا أن يحصل الأطفال على أفضل بداية في الحياة. ولكن من الواضح أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتثقيف الأمهات والأسر حول الآثار الضارة للتدخين أثناء الحمل على الأم والطفل".