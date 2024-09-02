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العفاف الخيرية تدعو إلى إلزامية دورات المقبلين على الزواج

9/2/2024 12:11:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا مفيد سرحان مدير جمعية العفاف الخيرية إلى الزامية دورات المقبلين على الزواج لجميع الفئات العمرية.
وألا تقتصر على أصحاب عقود الزواج دون سن الثامنة عشرة.
وقال سرحان: "إن التوعية قبل الزواج مهمة في استقرار الحياة الأسرية والتقليل من حالات الطلاق".
وأشاد سرحان بجهود دائرة قاضي القضاة، في تقديم الخدمات الإرشادية من خلال مكاتب الإصلاح الأسري ودورها في التقليل من حالات الطلاق، وحل الخلافات الأسرية.
وأضاف أن الحاجة ماسة للتوسع في توعية الشباب والفتيات وإعدادهم للزواج واقترح سرحان تضمين المناهج الدراسية في المراحل المختلفة موضوعات حول أهمية بناء الأسرة وأسس الاختيار والتعامل بين الجنسين، وإدارة الأسرة وغيرها من الموضوعات بما يتناسب مع المراحل العمرية.
وبين سرحان أن الجامعات بيئة مناسبة لتقديم موضوعات تهم الشباب وبناء الأسرة من خلال المساقات الدراسية، حيث يمكن خلال سنوات الدراسة الجامعية تغطية جميع الموضوعات الضرورية.
وقال: "إن اعتماد ذلك سيساهم في تهيئة الشباب والفتيات وإعدادهم لبناء أسرة على أسس سليمة". وأضاف أننا بحاجة إلى عملية التوعية والإعداد قبل عقد الزواج، لتقليل نسب الطلاق قبل الدخول.
وقال: "إن جمعية العفاف الخيرية ومنذ أكثر من عشرين عاما، تنظم دورات للمشاركين في حفلات الزفاف الجماعية وغيرهم من الراغبين بحضور هذه الدورات لما لها من أثر كبير على مساعدة الشباب والفتيات على إنجاح الحياة الأسرية.
وذكر سرحان تجربة الفحص الطبي قبل الزواج، حيث كانت الجمعية سباقة إلى طرح هذا الموضوع ومتابعته حتى أصبح قانونا ملزما. مما ساهم بشكل كبير في التقليل من الإصابة بالتلاسيميا وبعض الأمراض الوراثية. وقال: "إن انخفاض عدد عقود الزواج أمر سلبي، وأن لذلك آثاره على الشباب والفتيات والمجتمع. ومن الضروري العمل على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تقليل نسب الزواج. حيث إن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وهي تتعرض لهجمة عالمية، تهدف إلى تنفير الشباب من الزواج وإضعاف النسيج الاجتماعي".

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