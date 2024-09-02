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خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف لمن يعانون الوحدة المزمنة

9/2/2024 12:11:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - وفقا لدراسة جديدة أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن الشعور بالوحدة المزمنة قد يزيد بشكل كبير من خطر إصابة كبار السن بالسكتة الدماغية.
قال المؤلف الرئيسي ييني سوه، وهو باحث مشارك في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية: "يُعتبر الشعور بالوحدة بشكل متزايد قضية صحية عامة رئيسية. وتسلط نتائجنا الضوء بشكل أكبر على سبب ذلك خاصة عندما يتم تجربتها بشكل مزمن". كما تشير دراستنا إلى أن الشعور بالوحدة قد يلعب دورا مهما في حدوث السكتة الدماغية، وهو بالفعل أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفاة على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم".
في حين ربطت الأبحاث السابقة بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن القليل منها فحص التأثير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على وجه التحديد. هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تبحث في العلاقة بين تغيرات الوحدة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمرور الوقت.
56 % خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكبر لدى المشاركين في الدراسة الذين عانوا من الوحدة المزمنة مقارنة بأولئك الذين أفادوا باستمرار بعدم شعورهم بالوحدة باستخدام بيانات الفترة 2006-2018 من دراسة الصحة والتقاعد، قام الباحثون بتقييم العلاقة بين التغيرات في الوحدة ووقوع السكتة الدماغية بمرور الوقت.
خلال الفترة 2006-2008، أجاب 12161 مشاركا - جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر والذين لم يصابوا بسكتة دماغية أبدا - على أسئلة على مقياس الوحدة المنقح لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والذي أنشأ الباحثون منه درجات الوحدة الموجزة.
بعد أربع سنوات (2010-2012)، أجاب 8936 مشاركا بقوا في الدراسة على نفس الأسئلة مرة أخرى. ثم وضع الباحثون المشاركين في واحدة من أربع مجموعات وفقا لدرجاتهم عبر نقطتي الوقت: منخفضة باستمرار (أولئك الذين حصلوا على درجات منخفضة على مقياس الوحدة في كل من الأساس والمتابعة).
ومن بين المشاركين الذين تم قياس شعورهم بالوحدة في البداية فقط، حدثت 1237 سكتة دماغية خلال فترة المتابعة (2006-2018). ومن بين المشاركين الذين قدموا تقييمين للوحدة بمرور الوقت، حدثت 601 سكتة دماغية خلال فترة المتابعة (2010-2018). وحلل الباحثون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكل مجموعة خلال فترة المتابعة في سياق تجاربهم مع الوحدة، مع التحكم في عوامل الخطر الصحية والسلوكية الأخرى. وشملت هذه العزلة الاجتماعية والأعراض الاكتئابية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوحدة ولكنها تختلف عنها.
وأظهرت النتائج وجود صلة بين الوحدة وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ووجدت أن الوحدة المزمنة تزيد من المخاطر بشكل أكبر. عندما تم تقييم الشعور بالوحدة في البداية فقط، كان لدى المشاركين الذين اعتبروا وحيدين خطر أعلى بنسبة 25 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يعتبروا وحيدين. ومن بين المشاركين الذين أبلغوا عن شعورهم بالوحدة في نقطتين زمنيتين، كان لدى أولئك في المجموعة المرتفعة باستمرار خطر أعلى بنسبة 56 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك في المجموعة المنخفضة باستمرار، حتى بعد احتساب مجموعة واسعة من عوامل الخطر الأخرى المعروفة.
في حين تشير التحليلات الأساسية إلى أن الشعور بالوحدة في نقطة زمنية واحدة كان مرتبطا بخطر أعلى، فإن أولئك الذين عانوا من الوحدة المتقطعة أو التي بدأت مؤخرا لم يظهروا نمطا واضحا لزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية - مما يشير إلى أن تأثير الوحدة على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يحدث على المدى الطويل.
قال سوه: "قد تساعد التقييمات المتكررة للوحدة في تحديد أولئك الذين يعانون من الوحدة المزمنة وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. إذا فشلنا في معالجة مشاعر الوحدة لديهم، على نطاق صغير وكبير، فقد تكون هناك عواقب صحية عميقة". "من المهم أن تستهدف هذه التدخلات على وجه التحديد الشعور بالوحدة، وهو تصور شخصي ولا ينبغي خلطه بالعزلة الاجتماعية".
لاحظ المؤلفون أن المزيد من الأبحاث التي تفحص كل من التغيرات الدقيقة في الشعور بالوحدة على المدى القصير والأنماط على مدى فترة زمنية أطول قد تساعد في إلقاء المزيد من الضوء على الارتباط بين الشعور بالوحدة والسكتة الدماغية. كما لاحظوا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة المحتملة، وأن نتائج الدراسة كانت مقتصرة على البالغين في منتصف العمر وكبار السن وقد لا تكون قابلة للتعميم على الأفراد الأصغر سنا.

* الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان

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