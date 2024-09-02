خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف لمن يعانون الوحدة المزمنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - وفقا لدراسة جديدة أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن الشعور بالوحدة المزمنة قد يزيد بشكل كبير من خطر إصابة كبار السن بالسكتة الدماغية.
قال المؤلف الرئيسي ييني سوه، وهو باحث مشارك في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية: "يُعتبر الشعور بالوحدة بشكل متزايد قضية صحية عامة رئيسية. وتسلط نتائجنا الضوء بشكل أكبر على سبب ذلك خاصة عندما يتم تجربتها بشكل مزمن". كما تشير دراستنا إلى أن الشعور بالوحدة قد يلعب دورا مهما في حدوث السكتة الدماغية، وهو بالفعل أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفاة على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم".
في حين ربطت الأبحاث السابقة بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن القليل منها فحص التأثير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على وجه التحديد. هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تبحث في العلاقة بين تغيرات الوحدة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمرور الوقت.
56 % خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكبر لدى المشاركين في الدراسة الذين عانوا من الوحدة المزمنة مقارنة بأولئك الذين أفادوا باستمرار بعدم شعورهم بالوحدة باستخدام بيانات الفترة 2006-2018 من دراسة الصحة والتقاعد، قام الباحثون بتقييم العلاقة بين التغيرات في الوحدة ووقوع السكتة الدماغية بمرور الوقت.
خلال الفترة 2006-2008، أجاب 12161 مشاركا - جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر والذين لم يصابوا بسكتة دماغية أبدا - على أسئلة على مقياس الوحدة المنقح لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والذي أنشأ الباحثون منه درجات الوحدة الموجزة.
بعد أربع سنوات (2010-2012)، أجاب 8936 مشاركا بقوا في الدراسة على نفس الأسئلة مرة أخرى. ثم وضع الباحثون المشاركين في واحدة من أربع مجموعات وفقا لدرجاتهم عبر نقطتي الوقت: منخفضة باستمرار (أولئك الذين حصلوا على درجات منخفضة على مقياس الوحدة في كل من الأساس والمتابعة).
ومن بين المشاركين الذين تم قياس شعورهم بالوحدة في البداية فقط، حدثت 1237 سكتة دماغية خلال فترة المتابعة (2006-2018). ومن بين المشاركين الذين قدموا تقييمين للوحدة بمرور الوقت، حدثت 601 سكتة دماغية خلال فترة المتابعة (2010-2018). وحلل الباحثون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكل مجموعة خلال فترة المتابعة في سياق تجاربهم مع الوحدة، مع التحكم في عوامل الخطر الصحية والسلوكية الأخرى. وشملت هذه العزلة الاجتماعية والأعراض الاكتئابية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوحدة ولكنها تختلف عنها.
وأظهرت النتائج وجود صلة بين الوحدة وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ووجدت أن الوحدة المزمنة تزيد من المخاطر بشكل أكبر. عندما تم تقييم الشعور بالوحدة في البداية فقط، كان لدى المشاركين الذين اعتبروا وحيدين خطر أعلى بنسبة 25 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يعتبروا وحيدين. ومن بين المشاركين الذين أبلغوا عن شعورهم بالوحدة في نقطتين زمنيتين، كان لدى أولئك في المجموعة المرتفعة باستمرار خطر أعلى بنسبة 56 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك في المجموعة المنخفضة باستمرار، حتى بعد احتساب مجموعة واسعة من عوامل الخطر الأخرى المعروفة.
في حين تشير التحليلات الأساسية إلى أن الشعور بالوحدة في نقطة زمنية واحدة كان مرتبطا بخطر أعلى، فإن أولئك الذين عانوا من الوحدة المتقطعة أو التي بدأت مؤخرا لم يظهروا نمطا واضحا لزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية - مما يشير إلى أن تأثير الوحدة على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يحدث على المدى الطويل.
قال سوه: "قد تساعد التقييمات المتكررة للوحدة في تحديد أولئك الذين يعانون من الوحدة المزمنة وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. إذا فشلنا في معالجة مشاعر الوحدة لديهم، على نطاق صغير وكبير، فقد تكون هناك عواقب صحية عميقة". "من المهم أن تستهدف هذه التدخلات على وجه التحديد الشعور بالوحدة، وهو تصور شخصي ولا ينبغي خلطه بالعزلة الاجتماعية".
لاحظ المؤلفون أن المزيد من الأبحاث التي تفحص كل من التغيرات الدقيقة في الشعور بالوحدة على المدى القصير والأنماط على مدى فترة زمنية أطول قد تساعد في إلقاء المزيد من الضوء على الارتباط بين الشعور بالوحدة والسكتة الدماغية. كما لاحظوا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة المحتملة، وأن نتائج الدراسة كانت مقتصرة على البالغين في منتصف العمر وكبار السن وقد لا تكون قابلة للتعميم على الأفراد الأصغر سنا.
* الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان
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