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قشر البرتقال لمرام رحمون.. قصص مستمدة من الموروث الشعبي

9/2/2024 12:11:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقعت القاصة مرام رحمون، أول من أمس، مجموعتها القصصية "قشر البرتقال"، التي صدرت بدعم من وزارة الثقافة ضمن منشورات "إربد عاصمة الثقافة العربية 2022"، وذلك في حفل أقيم في منتدى الرواد الكبار.
جاءت المجموعة في قسمين: الأول، ثماني قصص مستمدة من الموروث الشعبي، وهي: "عين حمد، الألفية، قشر البرتقال، بوظة، الأمل الدفين، أنيسة، جدتي قمر، فتحي الأخرس"، والثاني يضم ثماني قصص واقعية اجتماعية، وهي "كعب عال، نعنع خاص، أبيض أبيض، مدخن بالكراميل، دمية بمقياس قط، أرواح سبعة، نحس، عزف منفرد".
شارك في الحفل الذي أدارته المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص؛ الناقدة الدكتورة دلال عنبتاوي، وقدم السينارست حسن خضر شهادة إبداعية.
وقالت هيفاء البشير: "نحتفي في هذه الأمسية بالقاصة مرام رحمون والدكتورة دلال عنبتاوي، التي ستضيء على المجموعة القصصية "قشر البرتقال" والتي جمعت ما بين عراقة مدينة دمشق، وجمال وقرابة مدينة إربد، فصنعت فكرها الخاص، كتبت فأبدعت، فكان لها كتاب "نرجس أزرق"، ومجموعتها القصصية "قشر البرتقال"، وهي ناشطة اجتماعية في الثقافة وحقوق المرأة. ونحتفي بهذه المجموعة التي صدرت ضمن منشورات "إربد عاصمة للثقافة العربية".
فيما قالت الناقدة الدكتورة دلال عنبتاوي في ورقتها التي جاءت بعنوان "قراءة في المجموعة القصصية (قشر البرتقال)": "والموروث الشعبي وأثره على القص، مبينة أن قصة "قشر البرتقال"، التي عبرت من خلالها القاصة عن "بركة إربد"، وسعيدة التي ارتبط اسمها بتلك المنطقة في إربد وذاك الشاب المبروك زوج سعيدة.
ورأت عنبتاوي أن هذه المجموعة عملت على طرح نموذجين للقص أحدهما قام على الموروث الشعبي وقصصه/ والآخر اتخذ من الواقع بيئة ثرية له وقد ظهر الموروث الشعبي في هذه المجموعة من خلال القصص التي ضمنتها القاصة واتكأت عليها في بناء أحداث القصة وتفاصيلها، حيث اتخذت من تلك الحكايا القديمة مادة ثرية لإعادة قصتها ضمن بنى تقترب من الإبداع تارة وتتماهى مع الواقع المعيش تارة أخرى، فلم تغب حكايا الجدات وصورهن وظلت حاضرة في هذا الموروث لتأكد حضوره وأهميته وقيمته في نسج القصص.
وأشارت عنبتاوي إلى أن "مفهوم الموروث الشعبي"، أو "التراث" أو "الإرث" كلها مسميات تحمل بمفهومها العام مختلف أنواع الثقافة ببعديها المادي والمعنوي، من معتقدات وحكايات وفنون شعبية وعادات وتقاليد، وما شابه، وكل ما قدمه الإنسان لمجتمعه، حيث أضحى التراث مفهوماً عاماً يشمل ما يتصل بالصناعات والحرف التقليدية والفنون التشكيلية، ويعد هذا التراث انعكاسا لحياة أي شعب، وعقائده، وما يحمله من أفكار وهموم وآلام وآمال. والتراث العربي في المجمل متشابه لأنه تراث أمة تحققت لها كل عوامل الوحدة والتجمع والتشابه والتناسق والتكامل، وإن تمايز في بعض الجزئيات لكن في النهاية يجمعه مع الأشقاء الآخرين الكثير من العوامل المشتركة، كالمعتقدات الدينية والثقافة واللغة.
وثم تحدثت عنبتاوي عن كيفية توظيف الموروث الشعبي في هذه المجموعة القصصية؟ لافتة إلى المضمون الفكري الذي طرحته هذه القصص، حيث اهتمت القاصة في هذه المجموعة بتوظيف العنوان للتعبير عن الموروث الشعبي وذلك من خلال العناوين "عين حمد، قشر البرتقال، بوظة، الأمل الدفين، أنيسة ، جدتي قمر، فتحي الأخرس، ومن عنونة الأسماء لتلك القصص المرتبطة بالموروث الشعبي نجد قصتين هما، عين حمد وفتحي الأخرس"، حيث نلاحظ أن هذه المضامين جاءت في معظمها من صميم الموروث الشعبي.
أما حول توظيف الأسماء في المجموعة، فقد جاءت كما رأت عنبتاوي "عين حمد، أنيسة، جدتي قمر، فتحي الأخرس"، موضحة أن لمثل هذا التوظيف ما يبرره، إذ كثيرا إنه ما ترتبط قصص التراث الشعبي بأشخاص لهم حضورهم في البيئة الشعبية لصفات أو لكرامات يمتلكونها أهلتهم إلى أن يكون لهم انتشار وحضور لافت بين فئات الشعب، بل لقد سميت في بعض الأحيان الأحياء الشعبية بأسماء هؤلاء الأشخاص ولعل نموذج ذلك نجده جاء من خلال توظيف الاسم واعتباره الدالة الأولى والباب الأول للدخول إلى عالم الموروث الشعبي ونبش خفاياه.
وخلصت عنبتاوي، إلى أن تراثنا العربي يزخر بالكثير من القصص والحكايات من مثل، أمنا الغولة، الشاطر حسن وغيرهم، وما تزال للآن تلك الحكايا والقصص تشكل إرثا تتناقله الأجيال، ولا يمكننا التخلي أو الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال، لكننا بتنا بحاجة ماسة لمن يعيد قراءته لنا مرة أخرى وبطريقة جميلة جديدة وممتعة.
فيما قال السناريست حسن خضر: "تحتفي هذه المجموعة بقصص نوعية حملت عناوين محكية، والمؤلفة خرجت من إطار السرد التقليدي واختصرت قصصها بدمج أدبي مع الحدث".
وخلص إلى أن رحمون امتلكت القدرة على رفع مستوى الحدث من سطور على الورق لروح وجسد ولسان يتحدث بينهم، وبجمل مستعارة تحتاج للوقوف عندها.
فيما قرأت رحمون مجموعة من القصص منها، "(جدتي قمر)، (فتحي الأخرس)، (ونعنع خاص)".

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