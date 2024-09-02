مجلة عود الند تحتفي بفنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدر العدد الفصلي الرابع والثلاثون من مجلة "عود الند"، الثقافية التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. في العدد مزيج مألوف في المجلة، ففيه البحث والمقالة والنص القصصي وأخبار ثقافية، ومواد متنوعة أخرى.
يحتفي العدد بفنان الكاريكاتير الفلسطيني، ناجي العلي، في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لاغتياله في لندن. وتعيد نشر ثلاث من رسماته. وفي العدد أيضا نصوص لكل من: د. محمد حسين السماعنة، حيدر الغزالي، إيناس ثابت، زكي شيرخان، إضافة إلى أخبار ثقافية ومواد أخرى.
في العدد بحث موسع لحسين سيد السيوطي يحلل فيه ظاهرة الحذف عند العُكْبَريّ في كتابه "التبيان في إعراب القرآن"، في ضوء اللسانيات المعاصرة: "نتيقن بالدلائل قيمة العُكْبَريّ لغويًا وبراعته صوتيًا، حيث إنه أجاد بشتى السبل التعرض للمسائل الصوتية في ضوء المحيط التراثي الذي كان يعيشه بدقة عالية وبشكل موجز غير مخل، فقد تعرض للشاهد القرآني بتمحيص، وتناول ركائز الخلاف بصورة ميسرة".
وينتقد فراس حج محمد في مقالة سلوكات يقول: "إنها لا تنتج باحثا جيدا، "العقلية المبنية على المصلحة تجعل من الطلاب كائنات طيّعة، عديمة الشخصية، ولا تقوم ببناء ذاتها كشخصيات مفكّرة مستقلّة، فهي دائما على استعداد أن تعيد إنتاج مقولات المشرفين الأكاديميين والأساتذة والمحاضرين".
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