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مجلة عود الند تحتفي بفنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي

9/2/2024 12:11:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر العدد الفصلي الرابع والثلاثون من مجلة "عود الند"، الثقافية التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. في العدد مزيج مألوف في المجلة، ففيه البحث والمقالة والنص القصصي وأخبار ثقافية، ومواد متنوعة أخرى.
يحتفي العدد بفنان الكاريكاتير الفلسطيني، ناجي العلي، في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لاغتياله في لندن. وتعيد نشر ثلاث من رسماته. وفي العدد أيضا نصوص لكل من: د. محمد حسين السماعنة، حيدر الغزالي، إيناس ثابت، زكي شيرخان، إضافة إلى أخبار ثقافية ومواد أخرى.
في العدد بحث موسع لحسين سيد السيوطي يحلل فيه ظاهرة الحذف عند العُكْبَريّ في كتابه "التبيان في إعراب القرآن"، في ضوء اللسانيات المعاصرة: "نتيقن بالدلائل قيمة العُكْبَريّ لغويًا وبراعته صوتيًا، حيث إنه أجاد بشتى السبل التعرض للمسائل الصوتية في ضوء المحيط التراثي الذي كان يعيشه بدقة عالية وبشكل موجز غير مخل، فقد تعرض للشاهد القرآني بتمحيص، وتناول ركائز الخلاف بصورة ميسرة".
وينتقد فراس حج محمد في مقالة سلوكات يقول: "إنها لا تنتج باحثا جيدا، "العقلية المبنية على المصلحة تجعل من الطلاب كائنات طيّعة، عديمة الشخصية، ولا تقوم ببناء ذاتها كشخصيات مفكّرة مستقلّة، فهي دائما على استعداد أن تعيد إنتاج مقولات المشرفين الأكاديميين والأساتذة والمحاضرين".

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