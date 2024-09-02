عدسة الرحال العرجان ترصد قصصا وخفايا المكنوزات الأثرية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- يبتعد الرحال والفنان الفوتوغرافي الأردني عبد الرحيم العرجان عن التقاط الصور النمطية الخاطئة، مكرسا جهده في البحث الدائم والمستمر عن جمالية الصورة التي تعزز القيمة الفنية الإبداعية في أغلب أعماله الفوتوغرافية، وفق رؤيته المعرفية التي تبرهن على قدرته في إثارة الكثير من الأفكار الإبداعية والفهم العميق للتصوير.

ولاقت أعمال العرجان رواجا كبيرا على الأصعدة كافة، لأنه يستمد الإلهام والجمال من الأشياء البسيطة في الحياة، كونه يلتزم بالتقاط صور تجسد جوهر الحياة اليومية الحقيقية في وطنه (الأردن)، لأن شغفه كفنان يقوده لإبراز التفاصيل المستمدة من هويته وتراثه، إذ يتمتع بحس عال وقوي، إضافة إلى أنه بارع في استخدام عدسة الكاميرا لاستراق اللحظات السريعة المرتبطة بحياتنا.

ويؤكد أن التصوير لم يكن يوما ما محصورا على المادة، فإذا لم يكن ذو حس فني فلن يتمكن من التقاط صور مذهلة حتى لو امتلك أغلى المعدات، فالصورة الجميلة تحتاج إلى عين تدرك مكامنها.

ويشير إلى أنه يمارس التصوير باستمرار، لأنه يجد فيه متنفساً للتعبير عما في داخله ليخاطب المتلقي المتذوق، من خلال تجوله في العديد من المناطق المحلية والسفر إلى دول عدة في العالم، محاولا من خلال الكاميرا استكشاف عوالم مختلفة في مهام تصويرية يتسم بعضها بالشغف والآخر بالإثارة، مؤكدا أن الصورة أداة قوية من أدوات التغيير، وهي أيضاً لغة عالمية يفهمها الجميع، لذا فإن التصوير يشهد نهضة قوية في العالم العربي، وفي الأردن يتميز المصور بذوقه العالي وتميزه في مجالات التصوير بالأخص في الأماكن التي يكتشفها من الطبيعة والمواقع السياحية والأثرية والقصص الإنسانية، وما شبه ذلك.

ويرى أن ازدياد عشقه لاستخدام الكاميرا، أضحى أداة لسرد القصص والحكايات لما يحتويه هذا الوطن الذي وصفه بـ"الجميل" من مكنوزات أثرية تؤكد قدمه، معرجاً على أنه يتمتع بحب الاستطلاع الذي يدفعه لاستكشاف كل ما هو مخفي لإظهاره بالشكل الجميل، معتقداً أن الارتباط يتجسد بشكل واضح في صوره، وما يسعده أن يستطيع الناس تفهم أعماله كما يدونها ولا تحتاج أن يكون معها لتقدم شرحا لمحتواها وآفاقها.

وأكد العرجان أن عالم التصوير الفوتوغرافي مليء بـ"الأعين" التي تختزل كل ما تراه في العالم من أشياء بطريقتها، وخصوصاً في إطار اللحظة والمكان اللذين يعتبران الركيزتين الأساسيتين في عمل المصور الفوتوغرافي، لأن الصورة ليست مجرد عبارة عن تجسيد لحظة، كما يراها البعض، بل هي محتوى يضم بداخله مجموعة من الأحاسيس سواء أكانت حنينا إلى المكان أو تأثيرا يحدث أو أفقا لا يراه إلا من التقطها، لذا يغمره حب كبير للأردن، بحسبه، "لأنني منبهر بالحياة اليومية في وطني المليء بالحضارة الإنسانية عبر الأزمان".

ويشير العرجان في سياق حديثه لـ"الغد"، إلى أهمية المصور الفوتوغرافي في تأطير العمل وتسجيله في صور مبهرة ومستحبة، وذلك من خلال الاطلاع المكثف على مختلف أشكال الفنون ليعرف من أين يبدأ، وكيف يوزع محتويات الصورة بشكل يفهمه المشاهد، لافتا إلى أن للكاميرا ونوعية العدسة دورا أساسيا في نجاح الصورة من خلال تكنيك للإضاءة ودرجة الألوان، ولكل حدث نوعية خاصة من العدسات، فالعدسة المستخدمة في السرعة تختلف عن العدسة المستخدمة في البورتريه والعدسة المستخدمة في تصوير الأجزاء الدقيقة تختلف عن عدسة المناظر الواسعة.

ويؤكد أن المصور الجيد يحسن التأمل، ويبحث عن مواطن الحس العميق فيما حوله، مستشهداً بمقولة: "من ليس له ماض ليس له حاضرا أو مستقبلا"، ويقول: "نحن إرث حضارات تمتد إلى سبعة آلاف عام، وهذا شيء مشرف نعتز به أمام الأمم أينما حللنا وذهبنا"، مؤكداً أنه يجري دراسة مستفيضة لأي موقع يقوم بزيارته، حتى يتمكن الدخول إلى عالمه ويكتشف مكنوناته، والنظر إليه بعين مغايرة، ليعيد توثيقه حسب رؤيته، خصوصاً مواقع الدولمنز الأثرية والبيوت التراثية التي للأسف أصبح عددا منها في طريقه إلى الزوال أو الاعتداء من أجل إعادة بناء حديث.

وأطلق العرجان مبادرة حماية آثار الدولمنز في الأردن العام 2011، بهدف التوعية والتعريف بهذا الأثر الخالد الذي يعد من الآثار الإنسانية العالمية ويعود عمره إلى 6000 عام، ويوجد في الأردن 13 حوضا، بعدد يقارب 2400 بيت دولمنز.

وشارك الفوتوغرافي العرجان في العديد من ورش العمل والمؤتمرات المختصة، فقد قدم عددا من الأبحاث العلمية منها سوق الفن بمائة عام في الأردن ضمن المؤتمر الذي عقد في الجامعة الألمانية الأردنية، وبحث في الفن وسيلة للتوعية من "كورونا"، والحفاظ على الإرث المادي بمؤتمر الفنون الدولي بجامعة اليرموك، وهو مقيم محترف للأعمال الفنية وباحث في الرواد العرب ومتابع للسوق الفني الذي ينظر إليه على أن الفن فيه وسيلة للاستثمار والعمل والإبداع، ويشير بذلك "أنك تستمتع بالعمل أعواما وتعيد بيعه بربح يفوق الاستثمار بالمعادن النفيسة"، وأيضا متابع وحاضر لكثير من الأحداث والمعارض في الأردن والخارج.

وفي العام 2007، كان ضيف شرف على صالون الخريف في باريس بلقطة للعبدلي مثلت عمان، بما فيها من تاريخ وقانون واستثمار وتعايش إسلامي مسيحي.

وعمل العرجان على بناء مجموعة فنية لثلاثة وأربعين فنانا من اثنتي عشرة دولة ممن زاروا الموقع، بهدف إقامة معرض رحال الذي ينطلق من عمان إلى العالم، حيث إن اللوحة هي لغة الفكر الخالد ويفهمها الجميع، ونتيجة هذه الزيارات اعتمد درب الأردن شعار الدولمنز لأحدى المراحل بالمسار.

كما عمل أيضاً على توثيق الأثر على مدى سنوات في مختلف أرجاء المملكة وتقديمه للدارسين والبحث العلمي، ومنهم من قدمه في رسائل تخرجه كمشروع سياحي أو معماري متكامل.

وأقام العرجان العديد من المعارض داخل المملكة وخارجها، ومن أبرزها معرض يضم 99 صورة ضمن فعاليات الحوش في دبي، برعاية وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك نهيان.











مشاهد التقطتها عدسة العرجان-(من المصدر)