عدسة الرحال العرجان ترصد قصصا وخفايا المكنوزات الأثرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- يبتعد الرحال والفنان الفوتوغرافي الأردني عبد الرحيم العرجان عن التقاط الصور النمطية الخاطئة، مكرسا جهده في البحث الدائم والمستمر عن جمالية الصورة التي تعزز القيمة الفنية الإبداعية في أغلب أعماله الفوتوغرافية، وفق رؤيته المعرفية التي تبرهن على قدرته في إثارة الكثير من الأفكار الإبداعية والفهم العميق للتصوير.
ولاقت أعمال الفنان العرجان رواجا كبيرا على الأصعدة كافة، لأنه يستمد الإلهام والجمال من الأشياء البسيطة في الحياة، كونه يلتزم بالتقاط صور تجسد جوهر الحياة اليومية الحقيقية في وطنه (الأردن)، لأن شغفه كفنان يقوده لإبراز التفاصيل المستمدة من هويته وتراثه، إذ يتمتع بحس عال وقوي، إضافة إلى أنه بارع في استخدام عدسة الكاميرا لاستراق اللحظات السريعة المرتبطة بحياتنا.
ويؤكد أن التصوير لم يكن يوما ما محصورا على المادة، فإذا لم يكن ذو حس فني فلن يتمكن من التقاط صور مذهلة حتى لو امتلك أغلى المعدات، فالصورة الجميلة تحتاج إلى عين تدرك مكامنها.
ويشير إلى أنه يمارس التصوير باستمرار، لأنه يجد فيه متنفساً للتعبير عما في داخله ليخاطب المتلقي المتذوق، من خلال تجوله في العديد من المناطق المحلية والسفر إلى دول عدة في العالم، محاولا من خلال الكاميرا استكشاف عوالم مختلفة في مهام تصويرية يتسم بعضها بالشغف والآخر بالإثارة، مؤكدا أن الصورة أداة قوية من أدوات التغيير، وهي أيضاً لغة عالمية يفهمها الجميع، لذا فإن التصوير يشهد نهضة قوية في العالم العربي، وفي الأردن يتميز المصور بذوقه العالي وتميزه في مجالات التصوير بالأخص في الأماكن التي يكتشفها من الطبيعة والمواقع السياحية والأثرية والقصص الإنسانية، وما شبه ذلك.
ويرى أن ازدياد عشقه لاستخدام الكاميرا، أضحى أداة لسرد القصص والحكايات لما يحتويه هذا الوطن الذي وصفه بـ"الجميل" من مكنوزات أثرية تؤكد قدمه، معرجاً على أنه يتمتع بحب الاستطلاع الذي يدفعه لاستكشاف كل ما هو مخفي لإظهاره بالشكل الجميل، معتقداً أن الارتباط يتجسد بشكل واضح في صوره، وما يسعده أن يستطيع الناس تفهم أعماله كما يدونها ولا تحتاج أن يكون معها لتقدم شرحا لمحتواها وآفاقها.
وأكد العرجان أن عالم التصوير الفوتوغرافي مليء بـ"الأعين" التي تختزل كل ما تراه في العالم من أشياء بطريقتها، وخصوصاً في إطار اللحظة والمكان اللذين يعتبران الركيزتين الأساسيتين في عمل المصور الفوتوغرافي، لأن الصورة ليست مجرد عبارة عن تجسيد لحظة، كما يراها البعض، بل هي محتوى يضم بداخله مجموعة من الأحاسيس سواء أكانت حنينا إلى المكان أو تأثيرا يحدث أو أفقا لا يراه إلا من التقطها، لذا يغمره حب كبير للأردن، بحسبه، "لأنني منبهر بالحياة اليومية في وطني المليء بالحضارة الإنسانية عبر الأزمان".
ويشير العرجان في سياق حديثه لـ"الغد"، إلى أهمية المصور الفوتوغرافي في تأطير العمل وتسجيله في صور مبهرة ومستحبة، وذلك من خلال الاطلاع المكثف على مختلف أشكال الفنون ليعرف من أين يبدأ، وكيف يوزع محتويات الصورة بشكل يفهمه المشاهد، لافتا إلى أن للكاميرا ونوعية العدسة دورا أساسيا في نجاح الصورة من خلال تكنيك للإضاءة ودرجة الألوان، ولكل حدث نوعية خاصة من العدسات، فالعدسة المستخدمة في السرعة تختلف عن العدسة المستخدمة في البورتريه والعدسة المستخدمة في تصوير الأجزاء الدقيقة تختلف عن عدسة المناظر الواسعة.
ويؤكد أن المصور الجيد يحسن التأمل، ويبحث عن مواطن الحس العميق فيما حوله، مستشهداً بمقولة: "من ليس له ماض ليس له حاضرا أو مستقبلا"، ويقول: "نحن إرث حضارات تمتد إلى سبعة آلاف عام، وهذا شيء مشرف نعتز به أمام الأمم أينما حللنا وذهبنا"، مؤكداً أنه يجري دراسة مستفيضة لأي موقع يقوم بزيارته، حتى يتمكن الدخول إلى عالمه ويكتشف مكنوناته، والنظر إليه بعين مغايرة، ليعيد توثيقه حسب رؤيته، خصوصاً مواقع الدولمنز الأثرية والبيوت التراثية التي للأسف أصبح عددا منها في طريقه إلى الزوال أو الاعتداء من أجل إعادة بناء حديث.
وأطلق العرجان مبادرة حماية آثار الدولمنز في الأردن العام 2011، بهدف التوعية والتعريف بهذا الأثر الخالد الذي يعد من الآثار الإنسانية العالمية ويعود عمره إلى 6000 عام، ويوجد في الأردن 13 حوضا، بعدد يقارب 2400 بيت دولمنز.
وشارك الفوتوغرافي العرجان في العديد من ورش العمل والمؤتمرات المختصة، فقد قدم عددا من الأبحاث العلمية منها سوق الفن بمائة عام في الأردن ضمن المؤتمر الذي عقد في الجامعة الألمانية الأردنية، وبحث في الفن وسيلة للتوعية من "كورونا"، والحفاظ على الإرث المادي بمؤتمر الفنون الدولي بجامعة اليرموك، وهو مقيم محترف للأعمال الفنية وباحث في الرواد العرب ومتابع للسوق الفني الذي ينظر إليه على أن الفن فيه وسيلة للاستثمار والعمل والإبداع، ويشير بذلك "أنك تستمتع بالعمل أعواما وتعيد بيعه بربح يفوق الاستثمار بالمعادن النفيسة"، وأيضا متابع وحاضر لكثير من الأحداث والمعارض في الأردن والخارج.
وفي العام 2007، كان ضيف شرف على صالون الخريف في باريس بلقطة للعبدلي مثلت عمان، بما فيها من تاريخ وقانون واستثمار وتعايش إسلامي مسيحي.
وعمل العرجان على بناء مجموعة فنية لثلاثة وأربعين فنانا من اثنتي عشرة دولة ممن زاروا الموقع، بهدف إقامة معرض رحال الذي ينطلق من عمان إلى العالم، حيث إن اللوحة هي لغة الفكر الخالد ويفهمها الجميع، ونتيجة هذه الزيارات اعتمد درب الأردن شعار الدولمنز لأحدى المراحل بالمسار.
كما عمل أيضاً على توثيق الأثر على مدى سنوات في مختلف أرجاء المملكة وتقديمه للدارسين والبحث العلمي، ومنهم من قدمه في رسائل تخرجه كمشروع سياحي أو معماري متكامل.
وأقام العرجان العديد من المعارض داخل المملكة وخارجها، ومن أبرزها معرض يضم 99 صورة ضمن فعاليات الحوش في دبي، برعاية وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك نهيان.
مشاهد التقطتها عدسة العرجان-(من المصدر)
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