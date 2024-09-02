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تجربة الانتخاب للمرة الأولى: بين الشعور بالحرية وضغوط العائلة والمجتمع

9/2/2024 12:11:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- للمرة الأولى؛ يشعر الشاب أحمد المفلح (18 عاما) بأهمية امتلاك الهوية الشخصية، كما يقول، لكي يمارس حقه في الانتخابات النيابية القادمة. يتملكه شعور مزيج من السعادة والمسؤولية، متأرجحا بين الانصياع لرغبة عائلته وبين أن يكون "حرا في قراره واختياره".
أحمد هو واحد من آلاف الشباب الذين يتيح لهم القانون ممارسة حقهم الانتخابي في هذه الدورة. حيث تنص المادة رقم 3 من قانون الانتخاب على "أن لكل أردني بلغ الثامنة عشرة من عمره قبل 90 يوما من التاريخ المقرر لإجراء الاقتراع، الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون".
أحمد يقع ضمن هذه الفئة، ولذلك يعتقد أن هذه هي فرصته الأولى لممارسة حق من حقوقه كمواطن، بغض النظر عن الذي يرغب في اختياره من النواب، سواء كان ذلك بناء على رغبة الأهل أو بعد بحث وتمحيص جيد لاختيار ما يناسب تفكيره وتطلعاته.
وردا على سؤال حول ما إذا كان أحمد يتبادل الأفكار مع أقرانه من نفس المرحلة العمرية حول كيفية الاختيار، يقول إن موضوع الانتخابات يُطرح بشكل شبه يومي للنقاش بينهم، خاصة وأنهم يشعرون بالمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقهم في الاختيار. ولأنه ينتمي إلى إحدى العائلات التي قدمت مترشحها المتفق عليه، يرى أنه من الأفضل له، خاصة في تجربته الأولى، أن يكون مع عائلته في اختيار نائب المنطقة، مبررا ذلك بأن اختياره يستند إلى "إجماع العائلة".
أما محمد زيد، الطالب في كلية الطب، والذي سيشارك في الانتخابات لأول مرة، فيقول: "سأكون على قدر المسؤولية في اختيار من يناسب تفكيري وتطلعاتي. سواء من خلال طريقة طرح برنامجه الانتخابي، أو ما يأمل تحقيقه للمواطنين، وخاصة الشباب".
محمد يستمع إلى الكثير من النقاشات في محيط عائلته وبين زملائه، خاصة في التجمعات العائلية أو المناسبات العامة، حيث يتم طرح العديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات النيابية. ومع ذلك، ومنذ اليوم الأول الذي قرر فيه المشاركة، وضع لنفسه مجموعة من الأسس والمعايير التي سيحتكم إليها في اختيار المترشح المناسب. ويرى أن الإجماع على مترشح تتوفر فيه بعض الصفات الجيدة قد يكون أحد خياراته الأولية.
دارا (20 عاما) تمارس حقها في الانتخاب لأول مرة أيضا، وتشعر بأن هذه التجربة تختلف بشكل خاص بسبب الحضور الكبير للسيدات في هذه الدورة. وبما أن القانون يضمن للنساء فرصة الوصول إلى المجلس بأعداد كبيرة، فإن اختيارها قد يتجه نحو انتخاب سيدات هذه المرة، حتى تشعر بأن صوتها كإمرأة له تأثير كناخبة.
المستشار والخبير في قضايا الشباب الدكتور محمود السرحان يؤكد أن دور الشباب في المشاركة في العملية الانتخابية يعد محوريا وأساسيا، خاصة للفئات الشابة التي تشارك لأول مرة. هذه المشاركة تشكل محطة مفصلية في حياتهم، لها تأثير كبير قبلها وبعدها. لذا، من الضروري تشجيعهم على الانخراط في هذه العملية، باعتبارهم الأداة والوسيلة والغاية في محور العملية الانتخابية الشاملة والمستدامة، بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويؤكد السرحان أن الشباب، بهم ومن خلالهم، نستطيع أن نرى معالم الحاضر ونستشرف آفاق المستقبل الذي نأمله، والذي يتماشى مع تطلعاتهم وتوجهاتهم. لذلك، ينبغي على الأهل والمؤسسات المعنية بالعمل مع الشباب أن توفر بيئة آمنة، داعمة، جاذبة، صديقة، ملهمة، ومحفزة، تساهم في مشاركة الشباب الجادة، الواعية، والمسؤولة في العملية الانتخابية. كل ذلك يجب أن يتم ضمن إطار من التعاون والتكافل مع الجميع، لضمان مشاركة تليق بالشباب وتبرز دورهم وإمكاناتهم وقدراتهم. كما يجب العمل على تذليل الصعوبات، وإزالة العقبات، وتسليط الضوء على أسباب "قلة الوعي السياسي لدى الشباب"، على حد تعبيره.
ويرى السرحان أن هذه الأسباب قد تكون ذاتية وموضوعية على حد سواء، فجزء منها يرتبط بالشخص نفسه، مثل عدم استعداده للاندماج في العمل السياسي، وضعف دافعيته وحماسه، وعدم رغبته في خوض تجربة من هذا النوع. كما أن العديد من الشباب لا يعتبرون العمل السياسي أولوية. أما من ناحية العوامل الموضوعية المعيقة، فهي تشمل تجارب ذاتية وتاريخية واجتماعية غير منسجمة وغير محفزة، مما يؤدي إلى الإحباط وخيبة الأمل. هذه العوامل، بمجملها، تشكل قوى معاكسة تمنع الشباب من الالتحاق بمؤسسات العمل السياسي والنقابي والحزبي.
وفقا للسرحان، فإن المسؤولية جماعية بين الأفراد والمؤسسات، لرفع مستوى الوعي لدى الشباب وتحفيزهم على الانخراط في هذه العملية الجماهيرية.
ويشدد السرحان على أهمية أن تؤمن المؤسسات، بغض النظر عن توجهاتها وانتماءاتها، بدور الشباب وفتح المجال لهم لتسلم القيادة والريادة في مختلف المجالات الوطنية والسياسية والحزبية والنقابية. يجب ألا يكون الشباب مجرد أداة لتمكين الآخرين من صناعة القرار، بل يجب أن يشعروا بالعدالة والمواطنة المتكافئة.
وفي ذات السياق، يرى المستشار والخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة أنه لا شك في أن هناك تغيرا ملموسا طرأ على جوهر العملية الانتخابية، خاصة مع تعديل القانون الأخير. فقد ظهر لأول مرة في هذا التعديل مفهوم القائمة الوطنية الحزبية التي تتضمن إلزامية المشاركة الشبابية فيها، مع تحديد مواقع متقدمة وأعمار تفضيلية. وهذا التغيير أعطى أهمية بالغة للشباب، حيث شكل حافزا لهم للمشاركة في عضوية الأحزاب وطرح مشكلات وتطلعات الشباب ضمن البرامج الحزبية، التي ستصبح جزءا من برنامج عمل القائمة الحزبية.
كما يرى النوايسة، فإن هذا الأمر يشجع على مشاركة فاعلة من قبل الشباب، سواء في الترشح، كما يظهر في بروز عنصر الشباب كمترشحين في كافة القوائم الحزبية والمحلية، ومن المتوقع أن يحفز هذا التوجه جيل الشباب، وخاصة من ينتخبون للمرة الأولى، على الانخراط في العملية الانتخابية، كما يتجلى اليوم في مشاركتهم في المهرجانات الانتخابية للكتل الحزبية والمحلية.
أظهرت إحصائيات الهيئة المستقلة مسبقا حجم مشاركة الشباب في عضوية الأحزاب ضمن الهيئة العامة، وهو ما سينعكس على مشاركتهم الأوسع في يوم الانتخابات. ويستذكر النوايسة الانتخابات الطلابية التي جرت سابقا في الجامعات، والتي شهدت تنافسا شبابيا كبيرا ضمن إطار وطني، حيث استندت في بعض الجامعات إلى الأحزاب الوطنية التي أعلنت لاحقا فوز عدد من مترشحيها الطلاب في الجامعات.
كل ذلك له انعكاس كبير على مشاركة الشباب، خاصة الفئة التي تنتخب لأول مرة، وبشكل خاص في المناطق التي تشهد تنافسا عشائريا. يعتقد النوايسة أن هذا يبرز اندفاعا وحماسا أكبر للمشاركة من قبل هذه الفئة، ويظهر حجم التنافس من خلال ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استخدام خطابات حماسية لدفع الجميع للمشاركة في يوم الانتخابات. وعلى الرغم من أن الدافع قد يكون عشائريا، إلا أنه مغلف بالسعي لإيجاد حلول لمشكلات الشباب.
إلى ذلك، هذا السلوك والاندفاع نحو المشاركة هو أمر إيجابي ومطلب للجميع. ومع ذلك، يتفق النوايسة مع السرحان على أهمية دور الأسرة والإعلام ووزارة التنمية السياسية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في توجيه هذا السلوك نحو التفاعل الإيجابي البناء. يجب أن يقوم هذا التفاعل على احترام الرأي والرأي الآخر، وأن يقيم التصويت بناء على برامج واقعية تسهم في حل المشكلات الشبابية، بعيدا عن أي نوع من التحيز السلبي، مهما كان شكله.
يعتقد خبير اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي أن للشباب دورا كبيرا في المشاركة في العملية الانتخابية، نظرا لما يمتازون به من حيوية وحماس ونشاط يمكنهم من التنقل من مكان لآخر. وهذا يمكنهم من قراءة البرامج الانتخابية التي يرغبون في الانضمام إليها ومحاولة اختيار الأنسب لتحمل المسؤولية. كما أن لديهم القدرة والجرأة على اختيار من يرونه مناسبا لهم دون الحاجة للرجوع إلى الأهل أو الأقارب، وهم على دراية تامة بأهمية هذه الانتخابات.
ينصح خزاعي الشباب بعدم التقاعس عن المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنها ضرورة. كما ينبغي عليهم المساهمة بشكل فعال وبناء في اختيار الأنسب لخدمتهم وخدمة الوطن، خاصة من بين المترشحين الذين لديهم برامج تتعلق بخدمة قضايا الشباب. كما ينصح بتبادل النصائح مع بعضهم البعض ومع أقاربهم ومعارفهم من الشباب، وتشجيعهم على المشاركة بشكل فعّال وليس بشكل شكلي فقط.

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