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طقس معتدل في معظم المناطق حتى الأربعاء

9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، اقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، ويكون الطقس معتدلا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 20 وفي مناطق السهول 31 - 21, وفي الأغوار الشمالية 37 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.-(بترا)

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