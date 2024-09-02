طقس معتدل في معظم المناطق حتى الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، اقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، ويكون الطقس معتدلا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 20 وفي مناطق السهول 31 - 21, وفي الأغوار الشمالية 37 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
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