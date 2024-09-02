الضمان تمدد قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية (0%) لنهاية العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) حتى نهاية العام الحالي 2024، بهدف اتاحة الفرصة أمام المنشآت التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل إنتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/12/2024.
وبينت المؤسسة إن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
MENAFN02092024000072011014ID1108625020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.