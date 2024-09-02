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الضمان تمدد قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية (0%) لنهاية العام

9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية بنسبة (0%) حتى نهاية العام الحالي 2024، بهدف اتاحة الفرصة أمام المنشآت التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل إنتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31/12/2024.

وبينت المؤسسة إن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.

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