Monday, 02 September 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التنسيق الموحد: مواعيد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية

9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.

* موعد عقد الامتحان : يوم السبت الموافق 7-9-2024 وفقاً للترتيبات التالية :
* يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.
* مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student)الموجود في كلية الأعمال.
* يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، الكيميـــاء، الأحيـــاء والرياضـــيات.
* ملاحظات في غاية الأهمية:
- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
- الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر.
- يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة الحاسبة منه.
يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
للإطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائياً) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :
class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="BasicAnnouncement9" href=""

MENAFN02092024000072011014ID1108625019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث