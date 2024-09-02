Monday, 02 September 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد من العقبة: ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين

9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، ودعم الصناعة والمستثمرين في العقبة.
واطلع سمو ولي العهد خلال زيارة إلى مدينة العقبة الصناعية الدولية على الخدمات التي تقدمها المدينة، التي تدار من قبل شركة "بي بي آي" العقبة، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، فضلا عن خططها المستقبلية لجلب مزيد من الاستثمارات.

واستمع سموه إلى إيجازين منفصلين، قدمهما الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والرئيسة التنفيذية لمدينة العقبة الصناعية الدولية يي يان، حول المدينة، التي تمتد على مساحة 7ر1 مليون متر مربع، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل، بحجم استثمار مقداره مليار دولار.

ووقعت المدينة منذ تأسيسها عام 2005 ما مجموعه 168 مذكرة تفاهم مع مستثمرين، وتشمل الاستثمارات الحالية فيها عدة قطاعات منها هندسة المعادن، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والأغذية، والتعبئة والتغليف والبلاستيك، والخدمات اللوجستية.

وتتضمن الخطط المستقبلية للمدينة مشروع التوسعة الجديد في القويرة، الذي يجري حاليا العمل على المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن إنشاء البنى التحتية، ومن المتوقع أن يجذب المشروع حال استكمال جميع مراحله استثمارات بقيمة مليار دولار خلال 15 عاما، ويوفر نحو 6500 فرصة عمل جديدة.

ووفقا للإيجازين، سيقام المشروع الجديد في القويرة على مساحة 8ر1مليون متر مربع بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، كمشروع قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، وهي خطوة رائدة بين المدن الصناعية في المملكة لتخفيض الكلف التشغيلية.

وتعمل شركة "بي بي آي" العقبة المسجلة في المملكة المتحدة على إدارة وتطوير مدينة العقبة الصناعية الدولية من خلال عقد امتياز مع شركة المدن الصناعية الأردنية، على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهميها الرئيسيين من الصين والنرويج.

ورافق سموه، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

MENAFN02092024000072011014ID1108625018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث