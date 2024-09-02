المعايطة يلتقي سفراء شرق آسيا في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في مبنى الهيئة اليوم سفراء كل من الفلبين، واندونسيا، وماليزيا، وبروناي، وتايلند، في العاصمة عمان، للاطلاع على تحضيرات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
واستعرض المعايطة، خلال اللقاء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب، لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول الجاري، مبينا أن الانتخابات ستجرى ضمن قانون انتخاب جديد، والذي هو إحدى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي زادت من فرص المرأة والشباب للمشاركة في مجلس النواب وفي الحياة السياسية بشكل عام، وأن الهيئة لا تألوا جهدا في العمل على تمكين المرأة والشباب، وتحقيق رؤية الدولة الأردنية.
وبين المعايطة، خلال اللقاء أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب فقط من أصل (138) مقعدا، وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين، مما يحقق الرؤية الملكية والانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي البرامجي.
كما واستعرض المعايطة التجربة الأردنية في إدارة العمليات الانتخابية، ومدى الاستفادة التي تحققت من خلال تبادل الخبرات مع الإدارات الانتخابية المختلفة، مقدرا اهتمام دول شرق آسيا في عملية التحديث السياسي في الأردن.
بدورهم عبر السفراء عن شكرهم للهيئة المستقلة للانتخاب، وأشادوا بالمستوى الذي وصلت اليه الهيئة في تطوير إدارة العملية الانتخابية وتجويدها، كما أبدوا استعدادهم لمزيد من التعاون وخاصة مع الادارات الانتخابية في بلدانهم.
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