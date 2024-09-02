المعايطة يلتقي سفراء شرق آسيا في عمان

واستعرض المعايطة، خلال اللقاء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب، لإجراء مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول الجاري، مبينا أن الانتخابات ستجرى ضمن قانون انتخاب جديد، والذي هو إحدى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي زادت من فرص المرأة والشباب للمشاركة في مجلس النواب وفي الحياة السياسية بشكل عام، وأن الهيئة لا تألوا جهدا في العمل على تمكين المرأة والشباب، وتحقيق رؤية الدولة الأردنية.

وبين المعايطة، خلال اللقاء أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب فقط من أصل (138) مقعدا، وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين، مما يحقق الرؤية الملكية والانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي البرامجي.



كما واستعرض المعايطة التجربة الأردنية في إدارة العمليات الانتخابية، ومدى الاستفادة التي تحققت من خلال تبادل الخبرات مع الإدارات الانتخابية المختلفة، مقدرا اهتمام دول شرق آسيا في عملية التحديث السياسي في الأردن.



بدورهم عبر السفراء عن شكرهم للهيئة المستقلة للانتخاب، وأشادوا بالمستوى الذي وصلت اليه الهيئة في تطوير إدارة العملية الانتخابية وتجويدها، كما أبدوا استعدادهم لمزيد من التعاون وخاصة مع الادارات الانتخابية في بلدانهم.

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