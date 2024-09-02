قرارات مجلس الوزراء



ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات السَّماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي، وفق ضوابط ومحدِّدات تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّتهم وعدم تضارب المصالِح؛ وذلك تعزيزاً لنقل وتبادُل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.



وبموجب التَّعديل، فإنَّه يُسمح للموظَّفين المعيَّنين في وظائف مُدرَجة في جدول التَّشكيلات بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي؛ شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختصّ، وأن يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي المحدَّد في الدَّائرة، وأن لا يؤثِّر العمل على أداء الموظَّف لواجباته ومسؤوليَّاته أو على إنتاجيَّته وعلى أداء الدَّائرة لمهامِّها.



كما يُشترط لهذه الغاية أن لا يكون العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي لدى أيٍّ من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدَّائرة، وأن لا يترتَّب على هذا العمل أيُّ تضارب في المصالح.



ونصَّ التَّعديل على أن تكون الموافقة بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي خطيَّة، وأن تُحدَّد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظَّف، وكذلك مدَّة العمل، على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتَّجديد وفقاً للشُّروط الواردة أعلاه.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاختصاص والتَّصنيف الفنِّي في مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.



ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة انتقال الممرِّضين والممرِّضات والقابلات القانونيَّات من مستوى إلى آخر، بما يتناسب مع الشِّهادات العلميَّة والخبرات العمليَّة والتَّطوير المهني المستمرّ، وتعزيز الخبرة العمليَّة للحصول على الاختصاص في التَّمريض، واستحداث برامج الإقامة في التَّمريض، وتنظيم عدد من المسائل الأخرى التي تتعلَّق بهمنة التَّمريض والقبالة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحيَّة.



كما قرَّر المجلس الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير السِّياحة الاستشفائيَّة في الأردن للأعوام 2024 – 2026م، والتي تمَّ إعدادها انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تطوير قطاع السِّياحة الاستشفائيَّه في المملكة.



وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اعتماد الخطَّة الوطنيَّة الثَّالثة لكفاءة الطَّاقة للأعوام 2024 – 2026م؛ وذلك لتمكين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة من إعلانها وتنفيذها بالتَّنسيق مع جميع الجهات المعنيَّة.