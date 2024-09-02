الحكومة تجدد لكناكرية وتحيل الطراونة للتقاعد وتعين نارموق
التاريخ
9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين
الدكتور عزّ الدِّين كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي.
كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام هيئة
النَّزاهة ومكافحة الفساد عاصم الطَّراونة على التَّقاعد، وتعيين أمجد طلال باكير
نارموق أميناً عامَّاً للهيئة.
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