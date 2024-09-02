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الحكومة تجدد لكناكرية وتحيل الطراونة للتقاعد وتعين نارموق

9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين الدكتور عزّ الدِّين كناكريَّة رئيساً لصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي.


كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد عاصم الطَّراونة على التَّقاعد، وتعيين أمجد طلال باكير نارموق أميناً عامَّاً للهيئة.

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