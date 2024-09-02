إرادة ملكية بتعيين ابوتايه رئيسا للتشريفات الملكية

إرادة ملكية بتعيين ابوتايه رئيسا للتشريفات الملكية
التاريخ
9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عوده فواز محمد أبو تايه رنيس التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ م.
وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتور حاكم ممدوح خازر الخريشا بوظيفة محافظ في وزارة الداخلية.
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