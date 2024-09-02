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إرادة ملكية بتعيين ابوتايه رئيسا للتشريفات الملكية

9/2/2024 12:11:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عوده فواز محمد أبو تايه رنيس التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي بالمجموعة الأولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ ‎٢٠٢٤/٨/٢٢‏ م.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتور حاكم ممدوح خازر الخريشا بوظيفة محافظ في وزارة الداخلية.


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