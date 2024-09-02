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الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة

9/2/2024 12:11:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني بالعقبة، اليوم الأحد، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


وبحثت الجولة، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، كيفية إدارة المجال الجوي للتعامل بشكل منظم مع انتشار استخدامات الطائرات المسيّرة في مختلف المجالات المدنية، وضرورة مواكبة آخر التطورات التكنولوجية في هذا القطاع.
وشارك في الجولة خبراء دوليون في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة وإدارة المجال الجوي، ورؤساء تنفيذيون لشركات دولية متخصصة، وممثلون عن عدة دول، إذ تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تنظيم استخدامات الطائرات المسيّرة مدنيا وعسكريا، ومواجهة المخاطر التي قد تنجم عن سوء توظيفها، مثل استغلالها في عمليات التهريب.
وتهدف مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها جلالة الملك في عام 2015، إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
وفي إطار الاهتمام الدولي بمبادرة "اجتماعات العقبة"، وآلية التنسيق المرتبطة بها، تم عقد جولات لها خارج الأردن، حيث استضافت ألبانيا وهولندا ونيجيريا ورواندا والولايات المتحدة الأمريكية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنغافورة، وإسبانيا، والنرويج، والبرازيل فعاليات هذه الاجتماعات بالشراكة مع المملكة.


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