هل البداية المعتدلة والرطبة لشهر أيلول تبشر بقرب هطول الأمطار؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع بداية اليوم الأول من شهر أيلول/سبتمبر، بدأت المناطق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية باستقبال فصل الخريف مناخياً أو كما يعرف في علم الأرصاد الجوية، حيث تبدأ الشمس تديجياً في رحلتها الظاهرية باتجاه مدار الجدي مبتعدة عن مدار السرطان، ويتزايد طول ساعات الليل تدريجياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حتى يتساوى مع عدد ساعات النهار في يوم الاعتدال الخريفي، والذي يصادف هذا العام في الـ 22 من شهر سبتمبر 2024.
وبدأت المملكة اليوم الأحد باستقبال فصل الخريف أرصادياً بأجواء معتدلة ورطبة مع ظهور السحب المنخفضة، وسجلت درجة الحرارة في مطار عمان المدني شرقي العاصمة 29ْ درجة مئوية، حيث تعتبر الأقل في المملكة منذ عام 2011 أي منذ 13 عاماً.
ما علاقة الأجواء الرطبة الحالية بقرب قدوم الأمطار؟
قال المتنبؤون الجويون في "طقس العرب"، أن بداية شهر أيلول بأجواء رطبة ومعتدلة لا تعني شرطاً أن الأمطار باتت قريبة من المملكة، حيث أن شهر أيلول يمتاز بكثرة تقلبه خاصة في الأيام الأخيرة منها، وتشير التوقعات الحالية أن الأجواء في المملكة ستبقى معتدلة ورطبة نهاراً فيما تبقى من الأسبوع الحالي وتميل إلى البرودة في ساعات الليل، مع استمرار ظهور كميات من السحب المنخفضة وضعف فرص هطول الأمطار على المملكة بوجهٍ عام بسبب ضعف المؤثر العلوي وبعده عن أجواء المملكة، حيث يقتصر تأثير السحب الممطرة المرافقة للحوض العلوي على أجزاء من المناطق الساحلية في بلاد الشام.
ماذا تقول التوقعات عن فرص هطول الأمطار في الأسبوع الثاني من شهر أيلول
وتشير التوقعات الجوية أن المؤشرات الأولية لهطول الأمطار أو تأثر المملكة بحالات عدم استقرار في الأسبوع الثاني من شهر أيلول تعتبر ضعيفة نوعاً ما لغاية اللحظة، حيث أن الأنظمة الجوية لا تشير إلى تعمق الأحواض العلوية نحو المملكة بشكل كافي لإحداث فروقات حرارية كافية لنشوء حالات عدم استقرار فوق المنطقة، بالإضافة إلى ضعف مؤشرات نشاط منخفض البحر الأحمر وامتداده نحو المملكة بالفترة الحالية.
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