هل البداية المعتدلة والرطبة لشهر أيلول تبشر بقرب هطول الأمطار؟



وبدأت المملكة اليوم الأحد باستقبال فصل الخريف أرصادياً بأجواء معتدلة ورطبة مع ظهور السحب المنخفضة، وسجلت درجة الحرارة في مطار عمان المدني شرقي العاصمة 29ْ درجة مئوية، حيث تعتبر الأقل في المملكة منذ عام 2011 أي منذ 13 عاماً.



ما علاقة الأجواء الرطبة الحالية بقرب قدوم الأمطار؟



قال المتنبؤون الجويون في "طقس العرب"، أن بداية شهر أيلول بأجواء رطبة ومعتدلة لا تعني شرطاً أن الأمطار باتت قريبة من المملكة، حيث أن شهر أيلول يمتاز بكثرة تقلبه خاصة في الأيام الأخيرة منها، وتشير التوقعات الحالية أن الأجواء في المملكة ستبقى معتدلة ورطبة نهاراً فيما تبقى من الأسبوع الحالي وتميل إلى البرودة في ساعات الليل، مع استمرار ظهور كميات من السحب المنخفضة وضعف فرص هطول الأمطار على المملكة بوجهٍ عام بسبب ضعف المؤثر العلوي وبعده عن أجواء المملكة، حيث يقتصر تأثير السحب الممطرة المرافقة للحوض العلوي على أجزاء من المناطق الساحلية في بلاد الشام.

ماذا تقول التوقعات عن فرص هطول الأمطار في الأسبوع الثاني من شهر أيلول



وتشير التوقعات الجوية أن المؤشرات الأولية لهطول الأمطار أو تأثر المملكة بحالات عدم استقرار في الأسبوع الثاني من شهر أيلول تعتبر ضعيفة نوعاً ما لغاية اللحظة، حيث أن الأنظمة الجوية لا تشير إلى تعمق الأحواض العلوية نحو المملكة بشكل كافي لإحداث فروقات حرارية كافية لنشوء حالات عدم استقرار فوق المنطقة، بالإضافة إلى ضعف مؤشرات نشاط منخفض البحر الأحمر وامتداده نحو المملكة بالفترة الحالية.