مشروع لمساعدة المزارعين على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان- تعمل مؤسسة الاقراض الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع دعم التقنيات الحديثة الموفرة للمياه ضمن برنامج القدرة على الصمود الزراعي وتنمية سلاسل القيمة والابتكار (ارضي) والممول من البنك الدولي.
وستقوم المؤسسة بتقديم التمويل والقروض للمزارعين وفق آليات الإقراض المتبعة فيها.
وبين مدير عام المؤسسة محمد الدوجان، لـ”الغد”، ان المشروع يهدف لمساعدة المزارعين
على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية عبر توسيع نطاق اعتماد تقنيات كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة وتقديم قروض مبتكرة لتشجيع المزارعين على الاستثمار واستخدام تقنيات كفاءة استخدام المياه، فضلا عن التركيز على نشر التقنيات الرقمية (التغيير في نمط المحاصيل، الري الذكي وغيرها).
وعزا دوجان مبررات انشاء المشروع، لمحدودية الموارد المائية في المملكة جراء التغيرات المناخية واثرها السلبي على المزارعين والانتاج الزراعي وضعف الاستثمار بالتقنيات الحديثة الموفرة للمياه، وفقدان القدرة التنافسية وقلة أسواق التصدير.
وتابع: كذلك المساهمة بضمان الامن الغذائي في ظل الازمات الخارجية المتزايدة وارتفاع اسعار المواد الغذائية، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للمياه لدى المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الاقل.
وحول اجل القرض وسعر الفائدة قال دوجان ان الحد الاقصى للقرض هو (30,000) دينار وبحسب التكلفة الفعلية للتقنية ايهما اقل، كما يتم منح هذه القروض بأجل خمس سنوات وبفائدة صفر، وفي حال تجاوز اجل القرض يتم احتساب فائدة على الرصيد بحسب هيكل اسعار الفوائد في المؤسسة.
ويستهدف المشروع بحسب دوجان، كافة مناطق المروية في المملكة، والمزارعين الاردنيين الراغبين بتركيب تقنيات اكثر كفاءة لاستخدام المياه للزراعة، وتنطبق عليهم شروط المشروع (ويشمل ذلك أنظمة، تقنيات الري، اغطية البرك، محطات الرصد)
وسيمنح القرض للمساحة المملوكة فقط ولا تعتمد أي مساحات اضافية مستأجرة، اما بالنسبة للمزارعين الذين لا يملكون اراضي زراعية ويعتمدون على الاستئجار يتم اعماد مساحة لغاية 100 دونم فقط بشرط ألا يكون المستأجر او المؤجر قد حصل عى قرض من هذا المشروع.
وبالنسبة للاراضي المروية بواسطة آبار ارتوازية يتم اعتماد المساحة المرخصة فقط، مع اعطاء الاولوية للنساء والشباب من المزارعين الراغبين بإدخال التقنيات الحديثة لتوفير المياه الى المزارع التي يديرونها وتنطبق عليهم شروط المشروع.
اما آلية الحصول على القرض قال دوجان، انها تتم عبر ضباط الاقراض العاملين في فروع المؤسسة حيث يتم ارفاق الاوراق والمعلومات التالية“وصف نظام الري و/أو التقنية المراد تركيبها”
وقال دوجان انه سيتم رصد لكميات المياه المتوقع توفيرها عبر تركيب عدادات، مبينا ان المشروع يسهم بتوفير 90 مليون م3.
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