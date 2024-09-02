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مشروع لمساعدة المزارعين على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية

9/2/2024 12:11:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- تعمل مؤسسة الاقراض الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع دعم التقنيات الحديثة الموفرة للمياه ضمن برنامج القدرة على الصمود الزراعي وتنمية سلاسل القيمة والابتكار (ارضي) والممول من البنك الدولي.
وستقوم المؤسسة بتقديم التمويل والقروض للمزارعين وفق آليات الإقراض المتبعة فيها.
وبين مدير عام المؤسسة محمد الدوجان، لـ”الغد”، ان المشروع يهدف لمساعدة المزارعين على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية عبر توسيع نطاق اعتماد تقنيات كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة وتقديم قروض مبتكرة لتشجيع المزارعين على الاستثمار واستخدام تقنيات كفاءة استخدام المياه، فضلا عن التركيز على نشر التقنيات الرقمية (التغيير في نمط المحاصيل، الري الذكي وغيرها).
وعزا دوجان مبررات انشاء المشروع، لمحدودية الموارد المائية في المملكة جراء التغيرات المناخية واثرها السلبي على المزارعين والانتاج الزراعي وضعف الاستثمار بالتقنيات الحديثة الموفرة للمياه، وفقدان القدرة التنافسية وقلة أسواق التصدير.
وتابع: كذلك المساهمة بضمان الامن الغذائي في ظل الازمات الخارجية المتزايدة وارتفاع اسعار المواد الغذائية، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للمياه لدى المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الاقل.
وحول اجل القرض وسعر الفائدة قال دوجان ان الحد الاقصى للقرض هو (30,000) دينار وبحسب التكلفة الفعلية للتقنية ايهما اقل، كما يتم منح هذه القروض بأجل خمس سنوات وبفائدة صفر، وفي حال تجاوز اجل القرض يتم احتساب فائدة على الرصيد بحسب هيكل اسعار الفوائد في المؤسسة.
ويستهدف المشروع بحسب دوجان، كافة مناطق المروية في المملكة، والمزارعين الاردنيين الراغبين بتركيب تقنيات اكثر كفاءة لاستخدام المياه للزراعة، وتنطبق عليهم شروط المشروع (ويشمل ذلك أنظمة، تقنيات الري، اغطية البرك، محطات الرصد)
وسيمنح القرض للمساحة المملوكة فقط ولا تعتمد أي مساحات اضافية مستأجرة، اما بالنسبة للمزارعين الذين لا يملكون اراضي زراعية ويعتمدون على الاستئجار يتم اعماد مساحة لغاية 100 دونم فقط بشرط ألا يكون المستأجر او المؤجر قد حصل عى قرض من هذا المشروع.
وبالنسبة للاراضي المروية بواسطة آبار ارتوازية يتم اعتماد المساحة المرخصة فقط، مع اعطاء الاولوية للنساء والشباب من المزارعين الراغبين بإدخال التقنيات الحديثة لتوفير المياه الى المزارع التي يديرونها وتنطبق عليهم شروط المشروع.
اما آلية الحصول على القرض قال دوجان، انها تتم عبر ضباط الاقراض العاملين في فروع المؤسسة حيث يتم ارفاق الاوراق والمعلومات التالية“وصف نظام الري و/أو التقنية المراد تركيبها”
وقال دوجان انه سيتم رصد لكميات المياه المتوقع توفيرها عبر تركيب عدادات، مبينا ان المشروع يسهم بتوفير 90 مليون م3.

MENAFN02092024000072011014ID1108625009

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