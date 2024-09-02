Monday, 02 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تسهم الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة في الإصلاح الإداري؟

9/2/2024 12:11:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكد خبراء في القانون الإداري، ضرورة أن تستند ترجمة محاور الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها ديوان المحاسبة أخيرا للأعوام 2024 - 2027، على أساسيات تحديث الإصلاح الإداري، التي ترتكز على "الرقابة على الإنفاق العام لمقتضيات المصلحة العامة".
كما دعوا في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية انعكاس محاور استراتيجية الديوان على الإجابة الكافية والشاملة عن التساؤلات المرتبطة بـ"مدى إدارة المشروع المنفذ بالكفاءة والاقتدار اللازمين والمتوقعين".
وفيما أعلن رئيس الديوان د. راضي الحمادين، في تصريحات سابقة خلال إطلاق الاستراتيجية، عن تضمنها 5 أهداف يندرج تحتها 19 محورا، أهمها: تطوير منهجيات التدقيق المبني على تقييم المخاطر، والتركيز على التدقيق والاستشارة التي تركز على فرص تحسين الإيرادات وضبط النفقات، أشار خبراء إلى أهمية أن يكون مفهوم الرقابة شاملا وواضحا، باعتباره العنصر الأكثر خطورة في التعامل مع المؤسسات.
كما شملت المحاور: تحسين جودة المخرجات الرقابية، وتقديم توصيات ملائمة وقابلة للتطبيق، وبما يعزز الأداء المالي والتشغيلي للقطاع العام، وتطوير برامج ضبط الجودة، بالإضافة لتقييم وتحسين أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة للرقابة.
وشددوا على أهمية أن تسهم هذه الرقابة بتحديث الإصلاح الإداري من حيث عوامل عدة؛ أولها الرقابة على الإنفاق العام، وضرورة توجيه الإنفاق لمقتضيات المصلحة العامة، والحد من أشكال الهدر العام.
إلى ذلك، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة، أهمية شمول الاستراتيجية لـ"التوسع في مفهوم إدارة المخاطر"، باعتباره مفهوما مستجدا، إلا أنه رأى بأن "مسؤوليات تقييم المخاطر وإدارتها يجب ألا تندرج ضمن مسؤوليات ديوان المحاسبة وحده، وإنما في كل مؤسسات الدولة، ومن كل مؤسسة بذاتها".
وقال المدادحة، إن الدور الذي قد يقع على عاتق الديوان في إطار تقييم المخاطر، عادة ما ينحصر في الدور الإشرافي للمؤسسات، لاسيما وأن الرقابة لا تجنب المؤسسات المعنية، المخاطر المتوقعة، مضيفا أن الأدوات الرقابية التقليدية انتهى زمنها حاليا، منوها بتطوير أساليب الرقابة الإدارية المتمثلة في الرقابة عن بعد، والرقابة غير المباشرة أو الشاملة، بعكس مفهوم التدقيق المسبق.
وبين أن تطوير آليات الرقابة، باتت متصلة بشدّة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقابة الإلكترونية، إذ تحتاج أي مؤسسة لتطوير آليات عملها، ولكن توازيا والحاجة لذلك، تتطور آليات الرقابة على الإنفاق.
أما المحامي والوزير الأسبق د. نوفان العجارمة، فأكد في إطار الرقابة العامة لعمل الديوان، ضرورة أن تمثّل هذه الرقابة، رقابة على الأداء، موضحا بأن ذلك يعني "إدارة المشروع بكفاءة وهل جرى إنفاق المال العام بكفاءة واقتدار وفي الأوجه المخصصة لذلك؟".
وشدد العجارمة على أهمية تعزيز دور الديوان، على صعيد الإجابة الكافية والشاملة عن التساؤلات المرتبطة بـ"مدى إدارة المشروع المنفّذ بالكفاءة والاقتدار اللازمين والمتوقعين".
من جهته، أشار أستاذ القانون الإداري د. محمد المعاقبة الى أن قانون ديوان المحاسبة نص على ضرورة قيامه بمهام الرقابة على مال السلطة التنفيذية وتقديم التقارير الدورية، مؤكدا أهمية أن تسهم هذه الرقابة بتحديث الإصلاح الإداري من حيث عوامل عدة؛ أولها: الرقابة على الإنفاق العام، وضرورة توجيه الإنفاق لمقتضيات المصلحة العامة، والحد من أشكال الهدر العام.
وقال إن العامل الثاني، يتمثل بضرورة وضع آليات رقابية تنفيذية لحماية المال العام من الاعتداءات عليه، أكانت من عاملين من الجهاز الحكومي أو من غيرهم، أما ثالثا؛ فهو ضرورة أن تستهدف الرقابة تحديد غاية سامية يلمسها المواطن، وهي فعالية جهاز القطاع العام.
وأكد أستاذ القانون الإداري، أهمية الوصول الى الغاية من الرقابة، سيما وأنها ليست هدفا بذاتها، "بل هي غاية لتحقيق أهداف تتعلق بضرورة إعادة الثقة لنا كمواطنين بالجهاز الإداري، ومكافحة الاعتداءات على المال العام، أو الهدر العام، أو الحصول على الامتيازات، أو استثمار الوظيفة العامة لغايات شخصية".
ونصّ الدستور على أن الديوان جهة رقابية أردنية تتمتع باستقلالية منذ نشأته، اذ أوضح المعاقبة أن تجلّيات هذا النص، تتمثل بأهمية الرقابة التي أوردها المشرّع الدستوري الأردني في العام 1952.
كما استوجب وتطلب ذلك تقديم تقارير رقابية لمجلس الأمة، بمعنى أن الوظيفة الرقابية للديوان تتم عبر آلية تقديم تقارير ربعية إلى مجلس الأمة، تدقق وتراقب على أعمال الحكومة، وبالتالي فإن هذه الرقابة مهمة وتتمتع باستقلالية، وفق المعاقبة.
وبحسب التصريحات الأخيرة لرئيس الديوان د. راضي الحمادين، فإن الاستراتيجية، تؤطّر لخريطة طريق واضحة، تستند على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لـ"تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، وبما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة كافة".
وتدعم استراتيجية الديوان تحقيق رؤى جلالة الملك للتحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة، وذلك بتبني منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية، بما فيها أنشطة الرقابة الداخلية والحوكمة، علاوة على تقديم استشارات وتوصيات تساعد مؤسسات الدولة على تطوير خدماتها، والذي بدوره يسهم بالارتقاء بمستوى رضا المواطنين.
وفي إطار الإصلاح السياسي، قال الحمادين إن الديوان يدقق القوائم المالية للأحزاب والحملات الانتخابية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، مبينا أن الديوان نظم مؤخراً ورشة تدريبية متخصصة بتدقيق الحملات الانتخابية، وتمويل الأحزاب، اعتمادا على تجارب دولية، بالتعاون مع مبادرة "سيجما".

MENAFN02092024000072011014ID1108625008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث