هل تسهم الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة في الإصلاح الإداري؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - أكد خبراء في القانون الإداري، ضرورة أن تستند ترجمة محاور الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها ديوان المحاسبة أخيرا للأعوام 2024 - 2027، على أساسيات تحديث الإصلاح الإداري، التي ترتكز على "الرقابة على الإنفاق العام لمقتضيات المصلحة العامة".
كما دعوا في تصريحات لـ"الغد"، إلى أهمية انعكاس محاور استراتيجية الديوان على الإجابة الكافية والشاملة عن التساؤلات المرتبطة بـ"مدى إدارة المشروع المنفذ بالكفاءة والاقتدار اللازمين والمتوقعين".
وفيما أعلن رئيس الديوان د. راضي الحمادين، في تصريحات سابقة خلال إطلاق الاستراتيجية، عن تضمنها 5 أهداف يندرج تحتها 19 محورا، أهمها: تطوير منهجيات التدقيق المبني على تقييم المخاطر، والتركيز على التدقيق والاستشارة التي تركز على فرص تحسين الإيرادات وضبط النفقات، أشار خبراء إلى أهمية أن يكون مفهوم الرقابة شاملا وواضحا، باعتباره العنصر الأكثر خطورة في التعامل مع المؤسسات.
كما شملت المحاور: تحسين جودة المخرجات الرقابية، وتقديم توصيات ملائمة وقابلة للتطبيق، وبما يعزز الأداء المالي والتشغيلي للقطاع العام، وتطوير برامج ضبط الجودة، بالإضافة لتقييم وتحسين أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة للرقابة.
وشددوا على أهمية أن تسهم هذه الرقابة بتحديث الإصلاح الإداري من حيث عوامل عدة؛ أولها الرقابة على الإنفاق العام، وضرورة توجيه الإنفاق لمقتضيات المصلحة العامة، والحد من أشكال الهدر العام.
إلى ذلك، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة، أهمية شمول الاستراتيجية لـ"التوسع في مفهوم إدارة المخاطر"، باعتباره مفهوما مستجدا، إلا أنه رأى بأن "مسؤوليات تقييم المخاطر وإدارتها يجب ألا تندرج ضمن مسؤوليات ديوان المحاسبة وحده، وإنما في كل مؤسسات الدولة، ومن كل مؤسسة بذاتها".
وقال المدادحة، إن الدور الذي قد يقع على عاتق الديوان في إطار تقييم المخاطر، عادة ما ينحصر في الدور الإشرافي للمؤسسات، لاسيما وأن الرقابة لا تجنب المؤسسات المعنية، المخاطر المتوقعة، مضيفا أن الأدوات الرقابية التقليدية انتهى زمنها حاليا، منوها بتطوير أساليب الرقابة الإدارية المتمثلة في الرقابة عن بعد، والرقابة غير المباشرة أو الشاملة، بعكس مفهوم التدقيق المسبق.
وبين أن تطوير آليات الرقابة، باتت متصلة بشدّة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقابة الإلكترونية، إذ تحتاج أي مؤسسة لتطوير آليات عملها، ولكن توازيا والحاجة لذلك، تتطور آليات الرقابة على الإنفاق.
أما المحامي والوزير الأسبق د. نوفان العجارمة، فأكد في إطار الرقابة العامة لعمل الديوان، ضرورة أن تمثّل هذه الرقابة، رقابة على الأداء، موضحا بأن ذلك يعني "إدارة المشروع بكفاءة وهل جرى إنفاق المال العام بكفاءة واقتدار وفي الأوجه المخصصة لذلك؟".
وشدد العجارمة على أهمية تعزيز دور الديوان، على صعيد الإجابة الكافية والشاملة عن التساؤلات المرتبطة بـ"مدى إدارة المشروع المنفّذ بالكفاءة والاقتدار اللازمين والمتوقعين".
من جهته، أشار أستاذ القانون الإداري د. محمد المعاقبة الى أن قانون ديوان المحاسبة نص على ضرورة قيامه بمهام الرقابة على مال السلطة التنفيذية وتقديم التقارير الدورية، مؤكدا أهمية أن تسهم هذه الرقابة بتحديث الإصلاح الإداري من حيث عوامل عدة؛ أولها: الرقابة على الإنفاق العام، وضرورة توجيه الإنفاق لمقتضيات المصلحة العامة، والحد من أشكال الهدر العام.
وقال إن العامل الثاني، يتمثل بضرورة وضع آليات رقابية تنفيذية لحماية المال العام من الاعتداءات عليه، أكانت من عاملين من الجهاز الحكومي أو من غيرهم، أما ثالثا؛ فهو ضرورة أن تستهدف الرقابة تحديد غاية سامية يلمسها المواطن، وهي فعالية جهاز القطاع العام.
وأكد أستاذ القانون الإداري، أهمية الوصول الى الغاية من الرقابة، سيما وأنها ليست هدفا بذاتها، "بل هي غاية لتحقيق أهداف تتعلق بضرورة إعادة الثقة لنا كمواطنين بالجهاز الإداري، ومكافحة الاعتداءات على المال العام، أو الهدر العام، أو الحصول على الامتيازات، أو استثمار الوظيفة العامة لغايات شخصية".
ونصّ الدستور على أن الديوان جهة رقابية أردنية تتمتع باستقلالية منذ نشأته، اذ أوضح المعاقبة أن تجلّيات هذا النص، تتمثل بأهمية الرقابة التي أوردها المشرّع الدستوري الأردني في العام 1952.
كما استوجب وتطلب ذلك تقديم تقارير رقابية لمجلس الأمة، بمعنى أن الوظيفة الرقابية للديوان تتم عبر آلية تقديم تقارير ربعية إلى مجلس الأمة، تدقق وتراقب على أعمال الحكومة، وبالتالي فإن هذه الرقابة مهمة وتتمتع باستقلالية، وفق المعاقبة.
وبحسب التصريحات الأخيرة لرئيس الديوان د. راضي الحمادين، فإن الاستراتيجية، تؤطّر لخريطة طريق واضحة، تستند على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لـ"تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، وبما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة كافة".
وتدعم استراتيجية الديوان تحقيق رؤى جلالة الملك للتحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة، وذلك بتبني منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية، بما فيها أنشطة الرقابة الداخلية والحوكمة، علاوة على تقديم استشارات وتوصيات تساعد مؤسسات الدولة على تطوير خدماتها، والذي بدوره يسهم بالارتقاء بمستوى رضا المواطنين.
وفي إطار الإصلاح السياسي، قال الحمادين إن الديوان يدقق القوائم المالية للأحزاب والحملات الانتخابية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، مبينا أن الديوان نظم مؤخراً ورشة تدريبية متخصصة بتدقيق الحملات الانتخابية، وتمويل الأحزاب، اعتمادا على تجارب دولية، بالتعاون مع مبادرة "سيجما".
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