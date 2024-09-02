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أين قضايا النقابات من برامج المترشحين للانتخابات؟

9/2/2024 12:11:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – أيام قليلة وتنطلق الانتخابات النيابية، في ظل دعوات حثيثة من مؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص، للمشاركة الفاعلة فيها.
وتعدّدت البرامج الانتخابية التي قدّمتها القوائم والمترشّحون، إلا أن هناك تساؤلات باتت مطروحة في الآونة الأخيرة عن "أين هي القضايا النقابية من برامج النقابيين المترشّحين؟".
وأكد نقباء سابقون تحدّثوا لـ"الغد"، عن أن القضايا المهنية النقابية مطروحة بخجل في البرامج الانتخابية.
وأشاروا إلى أنه في الأصل، على كل مترشّح نقابي أن يولي خدمة مهنته أهمية كبيرة أيضا، خصوصا وأن النقابات المهنية هي نقابات وطنية في المقام الأول.
وفي هذا السياق، قال نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات إن القضايا النقابية تنقسم إلى ثلاثة قضايا.
وأكد الفلاحات أن القسم المطلبي الخاص بالنقابات وهو المتعلق بموضوع المهنة مزاولة المهنة والقضايا النقابية المجردة والمطالب الحقوقية الخاصة بالنقابيين، هي قضية "لم أجد لها حضورا إلا عبر بعض المعلمين في قضايا نقابة المعلمين، وهي قضية مهمة ورئيسية جدا".
ولفت إلى أن القضية الثانية لها علاقة بعامة الناس، وهي تعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة والتدريب والتأهيل والمنظومة الصحية واستثمار الموارد.
وشدد الفلاحات على أهمية تعزيز منظومة الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى الأردن وكذلك الاستثمارات الداخلية، والعمل على استقرار رأس المال والتشريعات التي هي موجودة في برامج الكثير من القوى السياسية والحزبية.
وقال "لا أعتقد أن هذه المطالب العامة يجب التركيز عليها لأنه لا يوجد قصور فيها والكلّ يتحدث فيها".
وفي القضية الثالثة، وفق الفلاحات، فهي تلك المتعلقة بالقضايا الوطنية، وأهمها موضوع الحريات وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وقال إن هذه المواضيع "مطروحة في بعض القوائم على نطاق محدود لا ترقى إلى أن تكون مطالب عامة يتبناها كل النقابيين الموجودين في القوائم المختلفة سواء كانت قوائم محلية أم قوائم عامة".
ولفت إلى أن هذه المواضيع لها حضور ضعيف إلا من بعض القوائم أو من بعض النقابيين الموجودين في هذه القوائم.
ورفض الفلاحات الحديث عن أن هناك تقصيرا من النقابيين بضمان تبني هذه القضايا من المترشحين، مبينا أن معظم النقابيين المترشّحين للانتخابات لا يملكون خبرة نقابية واسعة.
بدوره، قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات إن القضايا النقابية لم ترد نهائيا في برامج المترشحين سواء القوائم العامة أو المحلية.
وأضاف ارشيدات أن ذكر النقابات ورد فقط لدى إحدى القوائم الحزبية من باب ذكر الجهات غير الحكومية الموجودة في الأردن.
وتابع "كما أن عددا كبيرا من النقابيين المترشحين ومنهم نقباء حاليون وسابقون أغفلوا ذكر نقاباتهم وأعضائها والهموم والمطالب النقابية بشكل عام".
ولعل أهم القضايا النقابية التي تحتاجها النقابات، بحسب ارشيدات، هي عدم التدخل في شؤونها وتعديل تشريعاتها وإلزام الحكومة ومؤسسات الدولة بتطبيق قوانين النقابات وأنظمتها على المنتسبين لها أثناء عملهم في دوائر الدولة بإلزامهم بتحديد وتحديث اشتراكاتم السنوية لغايات دعم صناديق النقابات المختلفة وخصوصا صناديق التقاعد والتأمين الصحي مما يحمي النقابات ويمكنها من ممارسة عملها وتحمل عبء عن الدولة.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني أنه لم يجد ذكرًا للقضايا النقابية على أهميتها في برامج المترشحين، سواء للقوائم المحلية أو العامة، بل كانت غائبة.
وأضاف المومني "ربما يعتبرونها من شأن النقابات ومجالسها وهم لا يمثلون النقابات وبالتالي ليست قضايا وطنية وفق رؤيتهم".
وتابع "حتى حرية الصحافة وما يرتبط بها من قوانين بخاصة قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل الذي يمس الجميع، لم يأت أي من المترشحين على ذكرها، وهم الذين لطالما استنجدوا بوسائل الإعلام المختلفة للنشر من خلالها، وهم إلى جانب ذلك يعلمون جُلّ تلك القضايا باعتبارهم جزءًا من هذا المجتمع ومنهم أعضاء نقابات، فضلًا عن تجاهلهم الصحافة الورقية وما تعانيه، وكذلك الإعلام الرسمي".
وقال المومني إنه في ظل أن عددًا من المترشحين من أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة، فإنهم يعلمون بالقضايا النقابية التي لطالما بحثوها في لجان تلك المجالس سواء قوانين أو خدمية ومطلبية مثل العلاوات وغيرها الكثير.

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