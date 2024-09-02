أين قضايا النقابات من برامج المترشحين للانتخابات؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – أيام قليلة وتنطلق الانتخابات النيابية، في ظل دعوات حثيثة من مؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص، للمشاركة الفاعلة فيها.
وتعدّدت البرامج الانتخابية التي قدّمتها القوائم والمترشّحون، إلا أن هناك تساؤلات باتت مطروحة في الآونة الأخيرة عن "أين هي القضايا النقابية من برامج النقابيين المترشّحين؟".
وأكد نقباء سابقون تحدّثوا لـ"الغد"، عن أن القضايا المهنية النقابية مطروحة بخجل في البرامج الانتخابية.
وأشاروا إلى أنه في الأصل، على كل مترشّح نقابي أن يولي خدمة مهنته أهمية كبيرة أيضا، خصوصا وأن النقابات المهنية هي نقابات وطنية في المقام الأول.
وفي هذا السياق، قال نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات إن القضايا النقابية تنقسم إلى ثلاثة قضايا.
وأكد الفلاحات أن القسم المطلبي الخاص بالنقابات وهو المتعلق بموضوع المهنة مزاولة المهنة والقضايا النقابية المجردة والمطالب الحقوقية الخاصة بالنقابيين، هي قضية "لم أجد لها حضورا إلا عبر بعض المعلمين في قضايا نقابة المعلمين، وهي قضية مهمة ورئيسية جدا".
ولفت إلى أن القضية الثانية لها علاقة بعامة الناس، وهي تعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة والتدريب والتأهيل والمنظومة الصحية واستثمار الموارد.
وشدد الفلاحات على أهمية تعزيز منظومة الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى الأردن وكذلك الاستثمارات الداخلية، والعمل على استقرار رأس المال والتشريعات التي هي موجودة في برامج الكثير من القوى السياسية والحزبية.
وقال "لا أعتقد أن هذه المطالب العامة يجب التركيز عليها لأنه لا يوجد قصور فيها والكلّ يتحدث فيها".
وفي القضية الثالثة، وفق الفلاحات، فهي تلك المتعلقة بالقضايا الوطنية، وأهمها موضوع الحريات وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وقال إن هذه المواضيع "مطروحة في بعض القوائم على نطاق محدود لا ترقى إلى أن تكون مطالب عامة يتبناها كل النقابيين الموجودين في القوائم المختلفة سواء كانت قوائم محلية أم قوائم عامة".
ولفت إلى أن هذه المواضيع لها حضور ضعيف إلا من بعض القوائم أو من بعض النقابيين الموجودين في هذه القوائم.
ورفض الفلاحات الحديث عن أن هناك تقصيرا من النقابيين بضمان تبني هذه القضايا من المترشحين، مبينا أن معظم النقابيين المترشّحين للانتخابات لا يملكون خبرة نقابية واسعة.
بدوره، قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات إن القضايا النقابية لم ترد نهائيا في برامج المترشحين سواء القوائم العامة أو المحلية.
وأضاف ارشيدات أن ذكر النقابات ورد فقط لدى إحدى القوائم الحزبية من باب ذكر الجهات غير الحكومية الموجودة في الأردن.
وتابع "كما أن عددا كبيرا من النقابيين المترشحين ومنهم نقباء حاليون وسابقون أغفلوا ذكر نقاباتهم وأعضائها والهموم والمطالب النقابية بشكل عام".
ولعل أهم القضايا النقابية التي تحتاجها النقابات، بحسب ارشيدات، هي عدم التدخل في شؤونها وتعديل تشريعاتها وإلزام الحكومة ومؤسسات الدولة بتطبيق قوانين النقابات وأنظمتها على المنتسبين لها أثناء عملهم في دوائر الدولة بإلزامهم بتحديد وتحديث اشتراكاتم السنوية لغايات دعم صناديق النقابات المختلفة وخصوصا صناديق التقاعد والتأمين الصحي مما يحمي النقابات ويمكنها من ممارسة عملها وتحمل عبء عن الدولة.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني أنه لم يجد ذكرًا للقضايا النقابية على أهميتها في برامج المترشحين، سواء للقوائم المحلية أو العامة، بل كانت غائبة.
وأضاف المومني "ربما يعتبرونها من شأن النقابات ومجالسها وهم لا يمثلون النقابات وبالتالي ليست قضايا وطنية وفق رؤيتهم".
وتابع "حتى حرية الصحافة وما يرتبط بها من قوانين بخاصة قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل الذي يمس الجميع، لم يأت أي من المترشحين على ذكرها، وهم الذين لطالما استنجدوا بوسائل الإعلام المختلفة للنشر من خلالها، وهم إلى جانب ذلك يعلمون جُلّ تلك القضايا باعتبارهم جزءًا من هذا المجتمع ومنهم أعضاء نقابات، فضلًا عن تجاهلهم الصحافة الورقية وما تعانيه، وكذلك الإعلام الرسمي".
وقال المومني إنه في ظل أن عددًا من المترشحين من أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة، فإنهم يعلمون بالقضايا النقابية التي لطالما بحثوها في لجان تلك المجالس سواء قوانين أو خدمية ومطلبية مثل العلاوات وغيرها الكثير.
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