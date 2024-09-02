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هل اكتملت معالجة المنظومة الصحية حتى لا يهتم المترشحون بإدراجها على برامجهم؟

9/2/2024 12:11:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمان- من يتمعن في البرامج الانتخابية التي قدمها المترشحون في غالبية الدوائر الانتخابية، يتكشف له غياب أي معالجة أو تصور أو مقترح للمنظومة الصحية وملفها الذي ما يزال مرتهنا للتخبط، أكان فيما يتعلق بجانب التأمين الصحي، أو في جانب الخدمات، وتوسيع دائرة الخدمات الصحية وتطويرها، وغيرها من المعضلات التي لم يوضع لها حلول مناسبة إلى اليوم.
ومع اقتراب بعض المترشحين من بعض معضلات المنظومة الصحية، نلمح نوعا من الخجل والحياء في الإتيان على ذكر أي تصورات أو حلول لهذه المعضلات، لنجد أنفسنا كمقترعين أمام تساؤل: هل الملف الصحي غير مهم إلى هذا الحد، أو أنه يقع في خانة الترف عند المترشحين، لأنه مكتمل، وأن المواطن لا يعاني من قصور القطاع والتأمين الصحيين والعجز المرير في إنهاء جل مشاكله، وهو أحد الأسس التي ترتكز عليها حياة المواطن الصحية والنفسية والمعيشية ويلقي بثقله على الجانب التنموي والاقتصادي، بينما يجري تناوله من المترشحين على نحو باهت، يشعر الناخب؛ أي المواطن، بان هذا البهوت، سببه جودة المنظومة الصحية، وعدم الحاجة لتناولها على نحو مركزي في برامج المترشحين.
ثمة مرور خجول في بعض البرامج الانتخابية على ذكر الصحة، وهناك مترشحون تعاموا عن التعرض له، أو تناول مقتضياته، الى جانب غياب خبرة كثير منهم في فهم حاجات المواطن الصحية، او ماهية البرنامج الانتخابي في تناول الملفات، وانعدام قدرة بعضهم على وضع أي تصورات بشأنه، وغيرها من الملاحظات على بنية البرامج الانتخابية ككل وليس في هذا الملف وحده، الذي يعد أبرز الجوانب المعنية بحياة وسلامة المواطن الصحية، وفق أحاديث خبراء لـ"الغد"، أعربوا عن استغرابهم من الاستخفاف عند المترشحين في تناوله، وإدراج بعضهم له في نهايات برامجهم وعلى نحو خجول.
وإذ تعد غالبية البرامج الانتخابية، بالذهاب الى تحقيق شمولية التأمين الصحي، ورفع مخصصات المنظومة الصحية الرسمية في الموازنة العامة، نلحظ أنها تكرر الـ"كلاشيهات" المتداولة بشأنه، من دون أن يتحقق منها شيء، مثل "الصحة حق للجميع"، بينما يغفل أمر جلي جدا في الأمر، وهو أن الصحة حق صادق عليه الدستور الأردني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها الأردن، إذ تنص المادة 12 منه، على أنه "يحق لكل إنسان التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبيتين للجميع في حالة المرض".
وحتى هذه اللحظة، وبحسب الطبيب محمد حسن الطراونة، لم نقرأ برنامجا انتخابيا لمترشح يتناول الملف الصحي بنقاطه المهمة، التي يتطلع المواطنون فيها إلى التوسع في التغطية التأمينية ومنظومة التأمين الصحي، مع العلم بأن هناك 20 % من الأردنيين ممن لديهم ازدواجية تأمينية و30 % بلا تأمين صحي. كل ذلك يكشف عن أنه ليس لدينا تغذية تأمينية شاملة.
وطالما- كما يضيف الطراونة- كانت هناك مطالبات بمنظومة تأمينية شاملة لتخفيف الهدر في القطاع الصحي، فبرغم ان موازنة القطاع الصحي عالية جدا، إلا أن غالبية المترشحين لم يطرحوا أي تصور جدي وحقيقي بشأنها.
ويرى الطراونة، أن البرامج الانتخابية حول الصحة، تكاد شبه معدومة لغياب الخبرات والمترشحين ممن لهم تماس مباشر مع القطاع الصحي، مع العلم بأن الملف الصحي أساسي، إلا أنه يعاني من استخفاف في التطرق لمشكلاته في تلك البرامج، لافتا إلى أن جزئية السياحة العلاجية التي كانت ترفد المملكة بـ7 مليارات دولار قبل 10 أعوام، غابت كذلك عن تلك البرامج.
وختم: "لم أجد مترشحا يتحدث بتفصيل عن إمكانية حدوث تغيير في القطاع الصحي، فجميعهم يتحدثون بصورة نمطية"، معتبراً بأن الخطاب الانتخابي لملفه، لا يتناسب مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في خطة التحديث الاقتصادي.
ووصف الطبيب عبد الرحمن العناني، مرور البرامج الانتخابية على الملف الصحي بـ"الخجول جدا، حتى أن الوعي بحساسية مشاكله تكاد تكون غائبة" مستشهدا بمشكلة قانون تسعيرة الكشفية الطبية الذي يشكل معضلة منذ العام 2008، بالإضافة إلى مشكلة البطالة التي يعاني منها أطباء.
ورجح العناني المرور الخجول في الخطاب الانتخابي لمترشحين، بأنها لا تنم عن وعي كاف، وتدعنا نتساءل عن التساهل أو الإغفال لجوانب مركزية في هذا الملف، وأحيانا للملف كله، وتغليب الخطاب السياسي على الخدمي وبخاصة الصحي، معتبرا بأن الحلول المقترحة لمشاكل هذا الملف غير واقعية، وهي تشبه أطروحات تلك البرامج حول تحرير فلسطين.
الخبير الحقوقي رياض صبح، اعتبر بأن القوائم والبرامج الانتخابية بشكل عام، تناولت الحديث عن الملف الصحي، وأن الرعاية الصحية للجميع والتأمين الصحي الشامل أولوية قصوى، وبعض المترشحين تحدثوا في دعاياتهم عن شمول الطب النفسي ضمن منظومة التأمين الصحي، بينما وصل بعضهم إلى حد المطالبة بتأمين ضد الأخطاء الطبية، وتوسيع الرعاية الصحية وربطها إلكترونياً، معتبرا بأنها أفكار ليست مستحيلة التطبيق، بيد أن المشكلة تكمن فيمن لديهم مصلحة بعدم تطبيقها، وهذا الأمر الذي يجب أن يكون تفصيليا في برامج المترشحين، والدعوة الى وقف يد كل من يعرقل أي خطوة تنقذ المنظومة الصحية.

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