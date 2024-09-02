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الدولي للاتصال الحكومي 2024 يستضيف نخبة من الوزراء والمفكرين وصنّاع القرار في الشارقة

9/2/2024 12:11:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن استضافة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 التي تقام يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، حيث يجمع من ضمن 250 متحدث وخبير، أكثر من 20 وزيراً ومسؤولاً حكومياً وقائد فكر واقتصاد دولي من أكثر من 15 دولة، منها الصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يشهد حضور 80 سفيراً من مختلف دول العالم.
ويناقش المشاركون في المنتدى دور الاتصال في بناء حكومات مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر". ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي:
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات
يُشغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير دولة للتجارة الخارجية منذ يوليو 2020، حيث يقود تطوير التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية. تحت قيادته، أبرمت الإمارات عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول استراتيجية مثل الهند وتركيا وإندونيسيا، بهدف زيادة صادرات الدولة غير النفطية بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030.
معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام
يشغل معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، منصب رئيس المكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير، ويتولى مناصب رئاسة وكالة أنباء الإمارات "وام"، عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مدن" القابضة، وتسلط مشاركته في المنتدى الضوء على الدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ سمعة دولة الإمارات، والتحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة الرقمية في التفاعل مع المعلومات، ودور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الإعلام.
معالي سايمون روبرت كوفي، وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو
يشغل معالي سايمون روبرت منصب وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، ويعتبر من أبرز الأصوات العالمية في مجال قضايا المناخ والاستدامة، حيث اشتهر بخطابه القوي والمؤثر في قمة COP 26، الذي أضاء فيه على أفضل استراتيجيات مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة العالمية.
فوميو هاياشي، بروفسور وخبير اقتصادي ياباني
يشارك خبير الاقتصادي ياباني فوميو هاياشي، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي رؤاه المبتكرة حول اقتصاديات التنمية واستراتيجيات النمو، إذ يملك خبرة واسعة في هذا المجال، فهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد، نال العديد من الجوائز التي صنفته كأحد أهم الاقتصاديين اليابانيين في العصر الحديث.
بير غريلز، مستكشف ومتسلق جبال وإعلامي بريطاني
ويثري بير غريلز، وهو أصغر بريطاني تحدى قمم العالم وتحدى نفسه لتسلق جبل إيفرست من خلال مشاركته في المنتدى الحوار العالمي حول تحويل المغامرة إلى مورد اقتصادي، فقد تحوّل بتجربته وعبر برنامجه التلفزيوني الشهير "Man VS. Wild"، صورته كمتسلق جبال، وبات أحد المؤثرين المعروفين في تعزيز الوعي بالمغامرة كمورد سياحي واقتصادي وتنموي كبير.
جوستين لين، كبير الاقتصاديين في الصين ونائب الرئيس الأول الأسبق للاقتصاد التنموي في البنك الدولي
يعتبر جوستين لين واحد من الأسماء الكبيرة والمؤثرة في الفكر الاقتصادي العالمي، حيث صياغة سياسات جديدة للتنمية، وغطت أبحاثه جوانب مختلفة من الاقتصاد التنموي، وكان له دور بارز في تشكيل الاقتصادي الصيني ما يجعل من أفكاره مورداً معرفياً ثرياً لجمهور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
رشيد يزمي.. مهندس ومخترع مغربي متخصص بعلم المواد
يتميز العالم المغربي رشيد يزمي بسجل حافل بالإنجازات العلمية التي تثري جلسات وخطابات المنتدى، حيث نشر أكثر من 250 بحثاً علمياً وحصل على العديد من براءات الاختراع، ويُعتبر يزمي رائداً في مجال بطاريات الليثيوم.
الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات
يعد الدكتور جمال الكعبي قائداً بارزاً في المشهد الإعلامي والحكومي. وهو يشغل حالياً منصب مدير عام المكتب الوطني للإعلام، تولى الدكتور جمال مجموعة من المناصب القيادية خلال عمله الحكومي في إمارة أبو ظبي، وتشمل خبراته منصبه كمدير عام لمكتب أبوظبي التنفيذي في 2019.
ألان سيمثسون، المؤسس المشارك لـMetaVRse
أثبت ألان قدرته على إعادة تشكيل التكنولوجيا من خلال اختراعه الرائد لنظام DJ بشاشة لمسية، Emulator، فقد أهله ليشغل منصب "المستشار العالمي المستقل لميتافيرس"، وحققت له شهرة واسعة على مستوى العالم، خاصة في عالم التقنيات المتطورة للاتصال.
الدكتور ديفيد لالمانت، أستاذ مساعد رئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع (DASL) بسنغافورة
يعد ديفيد لامانت رائداً في مجال أبحاث الكوارث وتطبيقات البيانات لتحسين الاستجابة المجتمعية، مما يعزز من استفادة جمهور المنتدى من خبراته في تطوير سياسات اتصال فعالة في وقت الأزمات، حيث ساهم في تأسيس مبادرة ستانفورد للمرونة الحضرية، وحصل على عدد من الجوائز والتقديرات العالمية.
سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالإمارات
يتمتع سعادة تشانغ ييمينغ بخبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ومن خلال منصبه كسفير لجمهورية الصين الشعبية بالإمارات ساهم بشكل كبير في تعزيز أواصر التعاون بين الصين والإمارات.
الدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي
يعد الدكتور أحمد العوضي من الشخصيات الرائدة في مجال الأبحاث الجينومية في الإمارات. ويقود في المنتدى النقاش حول هذا القطاع العلمي وتجربة الإمارات الناجحة فيه.
مايا غزال، نموذج عربي عالمي
وهي في سن 22 عاماً، حملت مايا غزال لقباً مميزاً كأول لاجئة سورية تحصل على رخصة لقيادة الطائرات، وستشارك جمهور المنتدى تجربتها وتحدياتها التي أهلتها لأن تكون سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
زاكري ديرينيوسكي، صاحب المحتوى الإنساني الملهم
مع أكثر من 30 مليون متابع، أصبح زاكري ديرينيوسكي، أحد أشهر صنّاع المحتوى على تيك توك، وخلال مشاركته في المنتدى، يسرد قصته في نشر الإيجابية والخير بين الناس.
الدكتور إنهايوك تشا، أستاذ بمعهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا، ونائب الرئيس عن التعاون العالمي، كوريا الجنوبية
يعتبر الدكتور إنهايوك تشا أحد الأسماء البارزة في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي، ومن خلال مشاركته في المنتدى سيسلط الضوء بشكل مبتكر على تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل مواجهة الحكومات لها.

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