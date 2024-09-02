شهيدان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والبريج

شهيدان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والبريج
التاريخ
9/2/2024 12:10:49 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في محيط محطة مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
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