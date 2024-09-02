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شهيدان جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والبريج

9/2/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في محيط محطة مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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