مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.



وأوضحت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.-(بترا)

