الاحتلال يجبر عائلات في مخيم جنين على إخلاء منازلها بالقوة



وأكدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين في بيان، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات في المخيم ومحيط مسجد عبد الله عزام على إخلاء منازلهم بشكل كامل.

وأشارت الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم في مخيم جنين منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على إخلاء منازلها أمس السبت، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.



وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

