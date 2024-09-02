الاحتلال يجبر عائلات في مخيم جنين على إخلاء منازلها بالقوة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين على إخلاء منازلها بالقوة.
وأكدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين في بيان، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات في المخيم ومحيط مسجد عبد الله عزام على إخلاء منازلهم بشكل كامل.
وأشارت الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم في مخيم جنين منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على إخلاء منازلها أمس السبت، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.
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