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بدء التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح اليوم

9/2/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت صباح اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل من الساعة 7:30 صباحا حتى 1 ظهرا.


وأعلن مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة من خلال 3 نقاط بالمستشفى، البدء بحملة التطعيم للأطفال تحت سن 10 سنوات.


من جهتها، نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، من خلال مركزها الإعلامي خريطة الأماكن التي سيتلقى فيها الأطفال اللقاح.


وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية إيناس حمدان، إنه ‏يجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لمساعدة جميع الأطفال دون سن العاشرة على تلقي اللقاح.


بدوره، أكد المسؤول الفني في منظمة الصحة العالمية الدكتور ديباك كومار، أن الحملة تبدأ في وسط غزة أولا، حيث سيتم تلقي 1.2 مليون جرعة من جرعات لقاح شلل الأطفال من النوع الثاني.


وأضاف أنه تم الاحتفاظ بهذه الجرعات في سلسلة التبريد وتم نقلها أمس السبت، إلى نقاط التوزيع المختلفة في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن هناك 400 ألف جرعة لقاح أخرى في طريقها إلى غزة قريبا.


من جانبها، قالت مسؤولة الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة داليا وهيدي، إن عملنا يركز على تجميع الإمدادات والخدمات اللوجستية اللازمة لفرق التطعيم ومشرفي التطعيم، لضمان تسليم تلك الإمدادات اللازمة.


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