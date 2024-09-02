البرازيل تحجب أكس امتثالا لأمر قضائي



وأصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، أمرا "بالتعليق الفوري" لمنصة أكس في البلاد بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد قانوني لها في البرازيل.



وقال ماسك إن القاضي، ألكسندر دي مورايس، يحاول فرض رقابة لا مبرر لها بينما يصر القاضي على أن مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتنظيم للتصدي لخطاب الكراهية.



وأضاف ماسك في منشور على أكس، الجمعة، "إنهم يغلقون المصدر الأول للحقيقة في البرازيل".



وقد يتسبب حكم القاضي في خسارة أكس لأحد أكبر أسواقها وأكثرها رواجا في وقت يكابد فيه ماسك لتحقيق عائدات من وراء الإعلانات على المنصة، وفقا لرويترز.



وظل الوصول إلى منصة أكس متاحا في البرازيل مساء الجمعة، إلا أن بعض البرازيليين قالوا عبر منصات أخرى إن الدخول إلى أكس تم حجبه بالفعل.



ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية (يو.أو.أل)، قالت ثلاث من شركات الاتصالات الكبرى في البلاد إنها ستبدأ في حجب أكس اعتبارا من منتصف الليل (03:00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت).



واشتملت الأزمة أيضا على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وستارلينك هي وحدة تابعة لشركة سبيس أكس التي يرأسها ماسك.



ونص حكم القاضي على تعليق منصة أكس بالكامل وعلى الفور في أنحاء البلاد إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.



وأمر القاضي مورايس أيضا هيئة تنظيم الاتصالات (أناتيل) بتنفيذ أمر التعليق.



وقالت الهيئة لرويترز إنها شرعت في تنفيذ الأمر، لكن دون تحديد جدول زمني.



وردا على طلب للتعليق قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه يتعين على جميع الشركات العاملة في البلاد الامتثال للقوانين.- رويترز