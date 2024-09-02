البرازيل تحجب أكس امتثالا لأمر قضائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في البرازيل
إنها شرعت في تعليق الوصول لمنصة التواصل الاجتماعي أكس في البلاد امتثالا
لأمر أصدره قاض فيما يتعلق بنزاع مستمر منذ شهور مع مالك المنصة
الملياردير، إيلون ماسك.
وأصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية،
الجمعة، أمرا "بالتعليق الفوري" لمنصة أكس في البلاد بعد انقضاء المهلة
التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.
وقال
ماسك إن القاضي، ألكسندر دي مورايس، يحاول فرض رقابة لا مبرر لها بينما
يصر القاضي على أن مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتنظيم للتصدي لخطاب
الكراهية.
وأضاف ماسك في منشور على أكس، الجمعة، "إنهم يغلقون المصدر الأول للحقيقة في البرازيل".
وقد
يتسبب حكم القاضي في خسارة أكس لأحد أكبر أسواقها وأكثرها رواجا في وقت
يكابد فيه ماسك لتحقيق عائدات من وراء الإعلانات على المنصة، وفقا لرويترز.
وظل
الوصول إلى منصة أكس متاحا في البرازيل مساء الجمعة، إلا أن بعض
البرازيليين قالوا عبر منصات أخرى إن الدخول إلى أكس تم حجبه بالفعل.
ووفقا
لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية (يو.أو.أل)، قالت ثلاث من شركات
الاتصالات الكبرى في البلاد إنها ستبدأ في حجب أكس اعتبارا من منتصف الليل
(03:00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت).
واشتملت الأزمة أيضا على تجميد
الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير خدمة
الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وستارلينك هي وحدة تابعة لشركة سبيس أكس
التي يرأسها ماسك.
ونص حكم القاضي على تعليق منصة أكس بالكامل وعلى
الفور في أنحاء البلاد إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة،
بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار)
وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.
وأمر القاضي مورايس أيضا هيئة تنظيم الاتصالات (أناتيل) بتنفيذ أمر التعليق.
وقالت الهيئة لرويترز إنها شرعت في تنفيذ الأمر، لكن دون تحديد جدول زمني.
وردا
على طلب للتعليق قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه
يتعين على جميع الشركات العاملة في البلاد الامتثال للقوانين.- رويترز
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