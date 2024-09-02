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الإعلان عن إضراب عام في إسرائيل يوم الإثنين

9/2/2024 12:10:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لبى المئات من رؤساء القطاعات الاقتصادية ورؤساء البلديات ومدراء المستشفيات دعوة نقابة العمال الإسرائيلية لإعلان إضراب عام في البلاد يوم غد.
وأشارت إلى أن رؤساء بعض البلديات سينضمون أيضا إلى الإضراب يوم غد الإثنين في إسرائيل وذلك للضغط على حكومة بلادهم للذهاب إلى إبرام اتفاق مع "حماس" يفضي إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن من قطاع غزة.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض المطاعم ستغلق أبوابها في الساعة السادسة مساء لتشجيع الجمهور على الاحتجاج ضد الحكومة.

أفادت عدة مطاعم في وسط إسرائيل أنها ستغلق أبوابها في وقت مبكر من الساعة 18:00 للاحتجاج على فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتشجيع الجمهور على النزول إلى الشوارع.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "منتدى الأعمال الإسرائيلي" ينوي الانضمام إلى الاحتجاج في مقر عائلات الرهائن لدى "حماس"، ودعا المواطنين لعدم البقاء متفرجين وإنقاذ الرهائن.

وبذلك ينضم "المنتدى" الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص من 200 من أكبر شركات البلاد، وزعيم المعارضة يائير لابيد إلى دعوات منتدى الرهائن والعائلات المفقودة للإضراب العام بعد استعادة جثث 6 رهائن مقتولين من رفح جنوبي قطاع غزة.

بدورها، قالت عائلات أسرى اسرائيليين في غزة في بيان لها ليل اليوم إن إسرائيل سوف "تهتز"، وذلك بعد العثور على المزيد من جثث الأسرى والذين يعتقد أنهم كانوا أحياء سابقا.

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