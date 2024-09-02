الإعلان عن إضراب عام في إسرائيل يوم الإثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لبى المئات من رؤساء القطاعات الاقتصادية ورؤساء البلديات ومدراء المستشفيات دعوة نقابة العمال الإسرائيلية لإعلان إضراب عام في البلاد يوم غد.
وأشارت إلى أن رؤساء بعض البلديات سينضمون أيضا إلى الإضراب يوم غد الإثنين في إسرائيل وذلك للضغط على حكومة بلادهم للذهاب إلى إبرام اتفاق مع "حماس" يفضي إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن من قطاع غزة.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض المطاعم ستغلق أبوابها في الساعة السادسة مساء لتشجيع الجمهور على الاحتجاج ضد الحكومة.
أفادت عدة مطاعم في وسط إسرائيل أنها ستغلق أبوابها في وقت مبكر من الساعة 18:00 للاحتجاج على فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتشجيع الجمهور على النزول إلى الشوارع.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "منتدى الأعمال الإسرائيلي" ينوي الانضمام إلى الاحتجاج في مقر عائلات الرهائن لدى "حماس"، ودعا المواطنين لعدم البقاء متفرجين وإنقاذ الرهائن.
وبذلك ينضم "المنتدى" الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص من 200 من أكبر شركات البلاد، وزعيم المعارضة يائير لابيد إلى دعوات منتدى الرهائن والعائلات المفقودة للإضراب العام بعد استعادة جثث 6 رهائن مقتولين من رفح جنوبي قطاع غزة.
بدورها، قالت عائلات أسرى اسرائيليين في غزة في بيان لها ليل اليوم إن إسرائيل سوف "تهتز"، وذلك بعد العثور على المزيد من جثث الأسرى والذين يعتقد أنهم كانوا أحياء سابقا.
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