أحد القتلى الإسرائيليين في عملية ترقوميا هو والد ضابطة قتلت في طوفان الأقصى 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت تقارير إعلام عبرية الأحد، أن أحد القتلى الإسرائيليين الثلاثة في عملية ترقوميا في الخليل صباح اليوم، هو والد ضابطة في الجيش قتلت خلال عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت التقارير الإعلامية العبرية إن قتلى عملية ترقوميا هم النقيب أريك بن إلياهو (37 عامًا) من سكان كريات غات، الرقيب أول هداس برانتس (53 عامًا) من سكان سديه موشيه، والرقيب أول روني شكوري (61 عامًا) من سكان سديروت.
وأشارت إلى روني شكوري هو والد الرقيب مور شكوري التي قُتلت في اشتباكات عند مركز شرطة سديروت في 7.10.2023.
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