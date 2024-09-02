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أحد القتلى الإسرائيليين في عملية ترقوميا هو والد ضابطة قتلت في طوفان الأقصى 7 أكتوبر

9/2/2024 12:10:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت تقارير إعلام عبرية الأحد، أن أحد القتلى الإسرائيليين الثلاثة في عملية ترقوميا في الخليل صباح اليوم، هو والد ضابطة في الجيش قتلت خلال عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت التقارير الإعلامية العبرية إن قتلى عملية ترقوميا هم النقيب أريك بن إلياهو (37 عامًا) من سكان كريات غات، الرقيب أول هداس برانتس (53 عامًا) من سكان سديه موشيه، والرقيب أول روني شكوري (61 عامًا) من سكان سديروت.


وأشارت إلى روني شكوري هو والد الرقيب مور شكوري التي قُتلت في اشتباكات عند مركز شرطة سديروت في 7.10.2023.

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