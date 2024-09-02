الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا في الخليل

وقد حاصرت قوات الاحتلال، عصر اليوم، منزلا قديما في منطقة المحاور بالقرب من المربع الامني في مدينة الخليل، وبحسب شهود عيان فقد سمعوا تبادل لاطلاق الرصاص ما بين قوات الاحتلال ومن داخل المنزل.

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