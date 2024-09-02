الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا في الخليل
التاريخ
9/2/2024 12:10:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن قواته اغتالت منفذ عملية معبر ترقوميا والتي وقعت صباح اليوم وادت لمقتل 3 ضباط من الشرطة الاسرائيلية.
وقد حاصرت قوات الاحتلال، عصر اليوم، منزلا قديما في منطقة المحاور بالقرب من المربع الامني في مدينة الخليل، وبحسب شهود عيان فقد سمعوا تبادل لاطلاق الرصاص ما بين قوات الاحتلال ومن داخل المنزل.
وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمنطقة، وسمع ايضا دوي صواريخ اطلقت باتجاه المنزل المحاصر.
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