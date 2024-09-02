12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة
التاريخ
9/2/2024 12:10:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين على دوار التعليم شمال غزة، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية.
وأشارت المصادر إلى استشهاد 4 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي لمنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. -(بترا)
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