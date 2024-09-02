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12 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

9/2/2024 12:10:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين على دوار التعليم شمال غزة، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية.


وأشارت المصادر إلى استشهاد 4 فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي لمنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. -(بترا)

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