فيلادلفيا إلى أبد الآبدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 1/9/2024
لقرار الكابينت السياسي الأمني أول من أمس إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى في إطار صفقة تحرير مخطوفين محتملة – بخلاف موقف وزير الدفاع يوآف غالنت – يوجد معنى واحد: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرة أخرى يعرقل الصفقة أو على الأقل يضع المصاعب من الجانب الإسرائيلي على احتمالها.
لا جدال في أنه لا يكفي الاستعداد الإسرائيلي لصفقة مخطوفين لإجل إنهائها، والمطلوب الاستعداد أيضا من جانب حماس لأجل تحقيق التوافق. لكن بينما يكون من الصعب على الجمهور في إسرائيل أن يقدر بشكل مستقل مدى استعداد حماس للصفقة لديه ما يكفي من المعطيات كي يشكك في استعداد حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو لخوض مفاوضات جدية انطلاقا من التطلع إلى استكمال الصفقة: إعادة المخطوفين والمخطوفات إلى إسرائيل مقابل أخذ مخاطر توجد في صفقات من هذا النوع.
إن معارضة وزير الدفاع لخطوة نتنياهو ذات نزعة القوة تحتاج إلى انتباه جماهيري، يفهم منها بأن الإصرار على إبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ليس ضرورة أمنية وأن مصدر هذا الإصرار ليس الجيش وأن الاعتبارات التي توجه رئيس الوزراء ليست أمنية صرفة.
برأي الجهاز الأمني الذي يمثله غالنت، يمكن الدفع قدما بصفقة مخطوفين في المنحى الذي على الطاولة. أي أن نتنياهو يصر على شرط لا يستوجبه الواقع الأمني.
لقد أصبح محور فيلادلفيا "دخرا إستراتيجيا" على لسان نتنياهو، شركائه ومؤيديه، لأنه يخدم نتنياهو في عرقلة الصفقة. هذا هو سبب غضب غالنت. "تربيت على أننا لا نترك جرحى في الميدان. هذا حصل لنا؟ نحن نتحدث عن أناس اختطفوا في أسرتهم. القرارات التي نتخذها تقرر مصير العشرات من أناسنا"، قال غالنت في أعقاب البحث العاصف في الكابنت.
محقون أقرباء المخطوفين الذين يشعرون أن نتنياهو ورفاقه في الكابنت جعلوا محور فيلادلفيا "قبرا جماعيا للمخطوفين"، و "لا يوجد أي اعتبار موضوعي بل فقط اعتبارات إجرامية ببقاء سياسي".
موقف نتنياهو معيب من كل ناحية مهما كانت. فإعادة المخطوفين تحددت كواحد من هدفي الحرب. احتلال غزة – أو قسم منها – لم يتحدد كهدف؛ وبالتأكيد ليس التمترس فيها وجعلها موقع جذب للمستوطنين المسيحانيين. للمخطوفين، لعائلاتهم ولكل مواطن ومواطنة في إسرائيل الحق في أن يعيشوا في دولة تعمل حكومتها ورئيسها لاعتبارات موضوعية، كافلين لحياة مواطنيها ومقاتليها وملتزمين بدفاع حقيقي عن أمنها. أن التهكمية في كل ما يتعلق بحياة المخطوفين لا تطاق، والإحساس بأن الصفقات تعرقل كلما تحقق فيها تقدم هو مثابة تعذيب للمخطوفين ولعائلاتهم.
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