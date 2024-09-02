فيلادلفيا إلى أبد الآبدين

بقلم: أسرة التحرير 1/9/2024

لقرار الكابينت السياسي الأمني أول من أمس إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى في إطار تحرير مخطوفين محتملة – بخلاف موقف الدفاع يوآف غالنت – يوجد معنى واحد: رئيس الوزراء بنيامين مرة أخرى يعرقل الصفقة أو على الأقل يضع المصاعب من الجانب الإسرائيلي على احتمالها.

لا جدال في أنه لا يكفي الاستعداد الإسرائيلي لصفقة مخطوفين لإجل إنهائها، والمطلوب الاستعداد أيضا من جانب حماس لأجل تحقيق التوافق. لكن بينما يكون من الصعب على الجمهور في إسرائيل أن يقدر بشكل مستقل مدى استعداد حماس للصفقة لديه ما يكفي من المعطيات كي يشكك في استعداد حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو لخوض مفاوضات جدية انطلاقا من التطلع إلى استكمال الصفقة: إعادة المخطوفين والمخطوفات إلى إسرائيل مقابل أخذ مخاطر توجد في صفقات من هذا النوع.

إن معارضة وزير الدفاع لخطوة نتنياهو ذات نزعة القوة تحتاج إلى انتباه جماهيري، يفهم منها بأن الإصرار على إبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ليس ضرورة أمنية وأن مصدر هذا الإصرار ليس الجيش وأن الاعتبارات التي توجه رئيس الوزراء ليست أمنية صرفة.

برأي الجهاز الأمني الذي يمثله غالنت، يمكن الدفع قدما بصفقة مخطوفين في المنحى الذي على الطاولة. أي أن نتنياهو يصر على شرط لا يستوجبه الواقع الأمني.

لقد أصبح محور فيلادلفيا "دخرا إستراتيجيا" على لسان نتنياهو، شركائه ومؤيديه، لأنه يخدم نتنياهو في عرقلة الصفقة. هذا هو سبب غضب غالنت. "تربيت على أننا لا نترك جرحى في الميدان. هذا حصل لنا؟ نحن نتحدث عن أناس اختطفوا في أسرتهم. القرارات التي نتخذها تقرر مصير العشرات من أناسنا"، قال غالنت في أعقاب البحث العاصف في الكابنت.

محقون أقرباء المخطوفين الذين يشعرون أن نتنياهو ورفاقه في الكابنت جعلوا محور فيلادلفيا "قبرا جماعيا للمخطوفين"، و "لا يوجد أي اعتبار موضوعي بل فقط اعتبارات إجرامية ببقاء سياسي".

موقف نتنياهو معيب من كل ناحية مهما كانت. فإعادة المخطوفين تحددت كواحد من هدفي الحرب. احتلال غزة – أو قسم منها – لم يتحدد كهدف؛ وبالتأكيد ليس التمترس فيها وجعلها موقع جذب للمستوطنين المسيحانيين. للمخطوفين، لعائلاتهم ولكل مواطن ومواطنة في إسرائيل الحق في أن يعيشوا في دولة تعمل حكومتها ورئيسها لاعتبارات موضوعية، كافلين لحياة مواطنيها ومقاتليها وملتزمين بدفاع حقيقي عن أمنها. أن التهكمية في كل ما يتعلق بحياة المخطوفين لا تطاق، والإحساس بأن الصفقات تعرقل كلما تحقق فيها تقدم هو مثابة تعذيب للمخطوفين ولعائلاتهم.