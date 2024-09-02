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حماس تنتظر وحدة الساحات مع الضفة

9/2/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 1/9/2024

في الوقت الذي أصبح فيه محور فيلادلفيا هو محور الخلاف الوطني، وكأن الحديث وبحق يدور عن موضوع سياسي ومصدر أمنها، وحتى أساس وجود دولة إسرائيل، فإنه في الضفة تجري منذ بضعة اسابيع حرب دموية، التي يمكن أن تتطور الى معركة أوسع مثل التي عملياتها من شأنها أن تضع الاساس السياسي – الوطني لحكومة اسرائيل.
هذه سياسة مزدوجة الأبعاد يعمل فيها الجيش على تدمير آلاف قطع السلاح وتصفية قادة التنظيمات المحلية في مخيمات اللاجئين وإحباط تنفيذ العمليات. في نفس الوقت ممثلو اليمين المتطرف برئاسة بن غفير وسموتريتش اللذين يستندان الى قوات وحشية للمستوطنين، يحاولون خلق حقائق سياسية على الارض التي يمكن أن تفشل الحرب ضد العنف.
تفجير السيارات المفخخة في مساء يوم الجمعة الماضي أدى الى التقدير بأن الأمر يتعلق بتصعيد استثنائي وشديد في صورة نشاطات الخلايا. لكن إضافة الى تكتيك أسلوب العمل هذا الذي يذكر بالأيام الدموية في الانتفاضة الثانية فإن الوقت مبكر حتى الآن للقول بأنها تشير الى إستراتيجية فلسطينية جديدة تهدف الى إشعال انتفاضة مثل الانتفاضة في بداية سنوات الالفين.
في أوساط معظم الفلسطينيين في الضفة حتى الآن لم تتحقق الشروط المطلوبة لعصيان مدني واسع، رغم الأزمة الاقتصادية منذ بداية الحرب في غزة وفقدان 100 ألف مكان عمل في إسرائيل والصعوبة الكبيرة في انتقال المواطنين والمس الشديد بميزانية السلطة الفلسطينية والعقبات الكأداء التي يتم وضعها امام حركة التجارة بين اسرائيل والضفة الغربية.
مصادر في فتح قالت في نهاية الاسبوع للصحيفة بأنها تقدر بأن ضبط نفس في أوساط الفلسطينيين ينبع، ضمن أمور أخرى، من أن "الجمهور لا يريد أن تتحول الضفة الى غزة". الدمار الذي تفعله اسرائيل في القطاع، اكثر من 40 ألف ضحية وبالأساس اليد السهلة لقتل كل ما يتحرك، يخيف ويردع السكان. تفسير آخر هو أن جزءا من المشاعر العامة في الضفة تعتبر الحرب في غزة معركة بين حماس وإسرائيل، وليس صراعا وطنيا يلزم بالتجند الواسع لمواجهة عنيفة. هذه المشاعر تستند، ضمن أمور أخرى، على التفسير الذي يقول بأن الحرب في غزة تخدم مصالح ايران ولا تهدف الى مساعدة الشعب الفلسطيني على التحرر من الاحتلال".
سبب آخر، حسب هذه المصادر، هو أن "الخلافات الداخلية على مستوى القيادة في صفوف (م.ت.ف) وحتى في فتح بين من يؤيدون محمود عباس وخصومه. بين من يدفع بالتحديد الآن الى ترسيخ المصالحة بين حماس وفتح وبين من يعارض، أو على الأقل يطالب بالانتظار الى حين انتهاء الحرب. هذه الخلافات تتسبب بأن لا يكون هناك أي حوارات إستراتيجية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العملي على الأرض".
محمود عباس، الذي زار في الفترة الأخيرة روسيا، تركيا والسعودية، والتقى مع رؤساء هذه الدول، أعلن بشكل دراماتيكي في 15 آب على منصة البرلمان في تركيا بأنه "أمام غياب حلول أخرى فقد قررت الذهاب الى غزة مع اعضاء القيادة الفلسطينية. وأنا سأبذل كل ما في استطاعتي كي نوقف معا هذا العدوان البربري، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. حياتنا ليست أغلى من حياة أي طفل في غزة".
موقف إسرائيل الحاسم ضد اجراء هذه الزيارة لا يمنع عباس من مواصلة تسويق العملية، التي إذا تحققت فانها ستكون بداية خطة عمل لمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح. هذا بالضبط ما يخشى منه نتنياهو، الذي بذريعة أن الأمر يتعلق بـ "سلطة" و"توأم حماس" فإنه يتطلع الى تخريب أي حل سياسي سيجبر إسرائيل على الانسحاب من القطاع. ليس فقط معارضة إسرائيل هي العائق أمام حماس، ايضا في داخل (م.ت.ف) هناك عدد غير قليل من المعارضين لمثل هذه الخطوة. "هذا مثل غرس سكين في ظهر حماس، بالذات في الوقت الذي تقوم فيه بصراع على البقاء أمام إسرائيل"، قال مصدر في فتح للصحيفة. "ليس أقل من ذلك إن هذا يعتبر تنازلا عن المبدأ الذي وضعه عباس نفسه، الذي يقول بأن إدارة معبر رفح أو كل القطاع على يد السلطة الفلسطينية يمكن تنفيذها فقط في إطار حل سياسي شامل".
في ظل غياب اتفاق في القيادة حول كيفية ادارة الصراع امام اسرائيل، وإزاء موقف عباس العلني الذي يعارض المواجهة المسلحة، فان الميدان يعمل بشكل مستقل. يوجد تنسيق بين حماس والجهاد الاسلامي، لكن في هذه الأثناء بدون مشاركة فتح أو تنظيمات أخرى في (م.ت.ف).
الحرب في غزة لم تنجح حتى الآن في جر الضفة الغربية وقيادة (م.ت.ف)، بشكل خاص فتح، الى "وحدة الساحات". ولكن الخوف هو من أن الحرب التي تشنها العصابات الوحشية والارهاب اليهودي ضد القرى الفلسطينية، لا سيما الجهود المبذولة للسيطرة على الحرم التي يديرها بن غفير وشركاؤه، ستؤدي الى نضج الظروف لاندلاع تمرد عنيف للفلسطينيين. واذا حدث ذلك فان السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح لن تفيد إسرائيل، سياسيا وأمنيا.

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