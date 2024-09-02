Monday, 02 September 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكابينت يتخلى عن المخطوفين في غزة

9/2/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: يوآف ليمور 1/9/2024

وزراء الكابينت لم يفهموا أو لم يريدوا أن يفهموا، على ماذا صوتوا يوم الخميس الماضي ليلا. فقد طولبوا بأن يحسموا في مسألة جزئية– البقاء في محور فيلادلفيا – والتي قطعت عن قصد عن المسألة الأوسع لصفقة المخطوفين، والمسألة الأعلى– ما هي أهداف إسرائيل في الحرب.
إن تصويتا نزيها، فيما لو حصل شيء كهذا – كان سيضع معضلة اكثر تعقيدا: هل يؤيد الوزراء البقاء في محور فيلادلفيا مع العلم أن معنى قرارهم هو ترك 30 مخطوفا حيا (عدد المحررين المرشحين للصفقة) في غزة لفترة زمنية غير معروفة. معقول أن يكون بعضهم على الأقل، حسب تصريحاتهم في الماضي، كانوا سيصوتون بشكل مختلف.
ولو كان البحث جديا حقا كما يفترض بمباحثات الكابنت لطرحت أمامه مسألة أوسع بكثير: هل الوزراء يؤيدون البقاء في محور فيلادلفيا، والذي معناه استمرار الحرب في غزة، وكذا استمرار الحرب في الجبهات الأخرى وعلى رأسها الشمال في ظل التخفي عن إمكانية تسوية واسعة والدفع قدما بالخطة السعودية التي تمنح إسرائيل أفقا إقليميا جديدا. أو بكلمات أخرى: استمرار المراوحة القائمة (السياسية، الأمنية والاقتصادية) حيال الإمكانية الكامنة لترميم سريع في كل جبهة ممكنة.
إن خيار الوزراء لفيلادلفيا مخيب للآمال ليس فقط بسبب ضحالة البحث والتفكير وقصر النظر الإستراتيجي. بل بسبب أنهم اقتيدوا بعيون مفتوحة نحو هوة أخلاقية ومهنية؛ أخلاقية لأن معنى قرارهم هو التخلي عن المخطوفين، الذين تركتهم إسرائيل لمصيرهم في 7 أكتوبر وتتركهم منذئذ في كل يوم من جديد، والآن بقوة أكبر على خلفية الصفقة التي على جدول الأعمال. مهنيا، لأن جعل محور فيلادلفيا نقطة ارخميدس في أمن إسرائيل هو أمر غير جدي، على أقل تقدير. وبالتأكيد فيما أنه تقف بالمقابل جملة مسائل أمنية أكثر أهمية بإضعاف – من النوع الإيراني، عبر إمكانية الحرب مع حزب الله في الشمال وحتى الهجمات في الضفة الذي برزت في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات مقلقة.
إن البقاء في محور فيلادلفيا هو موضوع تكتيكي. فقد أوضح جهاز الأمن بأنه سيعرف كيف يعطي حلولا لخطر التهريب، وان الحديث على أي حال يدور عن موضوع قصير الموعد: ستة أسابيع من وقف النار في المرحلة الأولى من الصفقة لا يمكن لحماس فيها أن تعود لاستخدام الأنفاق التي دمرت أو تحفرها من جديد. هذه الأعمال تستغرق أشهرا وفي هذا الزمن ستعرف إسرائيل كيف تنظم أمورها – سياسيا، عملياتيا وتكنولوجيا – كي تضمن ألا يتجدد طريق التهريب السريع تحت المحور.
ان القرار للقاء في فيلادلفيا يدل على أمرين. الأول هو أن بنيامين نتنياهو لا يريد الصفقة، أو أنه مستعد لأن يخاطر بالمخطوفين في انتظار صفقة كاملة لن تصل. والثاني هو أنه بخلاف تصريحاته العلنية ووعوده لعدد كبير من الزعماء في العالم، فان إسرائيل تعتزم البقاء للحكم في قطاع غزة، أي لحكم مليوني فلسطيني مع كل معاني ذلك السياسية (حيال الولايات المتحدة، أوروبا وأساسا مصر)، الأمنية (قوات كبيرة، قتلى كثيرون، عشرات أيام أخرى من خدمة الاحتياط لكل جندي في الضفة) واقتصاديا (مليارات الشواكل في السنة فقط وعشرات المليارات إذا ما اضطرت إسرائيل للإبقاء على غزة من ناحية مدنية أيضا) لمثل هذا القرار.
على كل هذا لم يكن وزراء الكابينت مطالبين بان يصوتوا. لم يسألوهم أيضا اذا لم يكن حان الوقت بتركز الاهتمام على الشمال الذي يتعرض للضرب منذ 11 شهرا دون أفق ودون أن يدخل حتى الى أهداف الحرب، من ناحيتهم تقلص البحث الى نعم/ لا فيلادلفيا، مسألة صبيانية ذكرت قليلا بدعوة ارئيل شارون الراحل في مركز الليكود "من مع تصفية الهجمات".
مقلق جدا أن نكتشف أن هكذا تدار الأمور في محفل يفترض ان يقرر مصيرنا. مقلق أن رئيس الوزراء يحتقر هكذا وزراءه، ومواطنيه، ومقلق ان وزراءه مستعدون لأن يسمحوا بذلك. أقوال الوزير رون ديرمر في البحث عن أن "رئيس الوزراء يمكنه أن يفعل ما يريد، دلت على مزاج خطير في محيط نتنياهو، المقتنع بأنه حاكم وحيد من حقه أن يفعل بإسرائيل كما يشار. وعليه فهو أيضا انجر (بخلاف طبيعته) الى معركة صراخ مع وزير الدفاع يوآف غالنت: نتنياهو ببساطة غير قادر على أن يتعايش مع حقيقة أن أحدا يكشف عورته على الملأ ولهذا فقد سارع أيضا للتصويت كي "ينتصر"، والى الجحيم بثمن هذا النصر.
يوم الجمعة صباحا، بعد بضع ساعات من التصويت خرج نتنياهو الى مطعم في قيساريا. كان هذا استعراضا رهيبا لانغلاق الحس وانعدام التواضع دل كم هي واسعة الفجوة بين الزعيم المحب للاستمتاع والـ 107 مخطوفين الذي حسم مصيرهم قبل وقت قصير من ذلك.

MENAFN02092024000072011014ID1108624986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث