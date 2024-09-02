الكابينت يتخلى عن المخطوفين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: يوآف ليمور 1/9/2024
وزراء الكابينت لم يفهموا أو لم يريدوا أن يفهموا، على ماذا صوتوا يوم الخميس الماضي ليلا. فقد طولبوا بأن يحسموا في مسألة جزئية– البقاء في محور فيلادلفيا – والتي قطعت عن قصد عن المسألة الأوسع لصفقة المخطوفين، والمسألة الأعلى– ما هي أهداف إسرائيل في الحرب.
إن تصويتا نزيها، فيما لو حصل شيء كهذا – كان سيضع معضلة اكثر تعقيدا: هل يؤيد الوزراء البقاء في محور فيلادلفيا مع العلم أن معنى قرارهم هو ترك 30 مخطوفا حيا (عدد المحررين المرشحين للصفقة) في غزة لفترة زمنية غير معروفة. معقول أن يكون بعضهم على الأقل، حسب تصريحاتهم في الماضي، كانوا سيصوتون بشكل مختلف.
ولو كان البحث جديا حقا كما يفترض بمباحثات الكابنت لطرحت أمامه مسألة أوسع بكثير: هل الوزراء يؤيدون البقاء في محور فيلادلفيا، والذي معناه استمرار الحرب في غزة، وكذا استمرار الحرب في الجبهات الأخرى وعلى رأسها الشمال في ظل التخفي عن إمكانية تسوية واسعة والدفع قدما بالخطة السعودية التي تمنح إسرائيل أفقا إقليميا جديدا. أو بكلمات أخرى: استمرار المراوحة القائمة (السياسية، الأمنية والاقتصادية) حيال الإمكانية الكامنة لترميم سريع في كل جبهة ممكنة.
إن خيار الوزراء لفيلادلفيا مخيب للآمال ليس فقط بسبب ضحالة البحث والتفكير وقصر النظر الإستراتيجي. بل بسبب أنهم اقتيدوا بعيون مفتوحة نحو هوة أخلاقية ومهنية؛ أخلاقية لأن معنى قرارهم هو التخلي عن المخطوفين، الذين تركتهم إسرائيل لمصيرهم في 7 أكتوبر وتتركهم منذئذ في كل يوم من جديد، والآن بقوة أكبر على خلفية الصفقة التي على جدول الأعمال. مهنيا، لأن جعل محور فيلادلفيا نقطة ارخميدس في أمن إسرائيل هو أمر غير جدي، على أقل تقدير. وبالتأكيد فيما أنه تقف بالمقابل جملة مسائل أمنية أكثر أهمية بإضعاف – من النوع الإيراني، عبر إمكانية الحرب مع حزب الله في الشمال وحتى الهجمات في الضفة الذي برزت في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات مقلقة.
إن البقاء في محور فيلادلفيا هو موضوع تكتيكي. فقد أوضح جهاز الأمن بأنه سيعرف كيف يعطي حلولا لخطر التهريب، وان الحديث على أي حال يدور عن موضوع قصير الموعد: ستة أسابيع من وقف النار في المرحلة الأولى من الصفقة لا يمكن لحماس فيها أن تعود لاستخدام الأنفاق التي دمرت أو تحفرها من جديد. هذه الأعمال تستغرق أشهرا وفي هذا الزمن ستعرف إسرائيل كيف تنظم أمورها – سياسيا، عملياتيا وتكنولوجيا – كي تضمن ألا يتجدد طريق التهريب السريع تحت المحور.
ان القرار للقاء في فيلادلفيا يدل على أمرين. الأول هو أن بنيامين نتنياهو لا يريد الصفقة، أو أنه مستعد لأن يخاطر بالمخطوفين في انتظار صفقة كاملة لن تصل. والثاني هو أنه بخلاف تصريحاته العلنية ووعوده لعدد كبير من الزعماء في العالم، فان إسرائيل تعتزم البقاء للحكم في قطاع غزة، أي لحكم مليوني فلسطيني مع كل معاني ذلك السياسية (حيال الولايات المتحدة، أوروبا وأساسا مصر)، الأمنية (قوات كبيرة، قتلى كثيرون، عشرات أيام أخرى من خدمة الاحتياط لكل جندي في الضفة) واقتصاديا (مليارات الشواكل في السنة فقط وعشرات المليارات إذا ما اضطرت إسرائيل للإبقاء على غزة من ناحية مدنية أيضا) لمثل هذا القرار.
على كل هذا لم يكن وزراء الكابينت مطالبين بان يصوتوا. لم يسألوهم أيضا اذا لم يكن حان الوقت بتركز الاهتمام على الشمال الذي يتعرض للضرب منذ 11 شهرا دون أفق ودون أن يدخل حتى الى أهداف الحرب، من ناحيتهم تقلص البحث الى نعم/ لا فيلادلفيا، مسألة صبيانية ذكرت قليلا بدعوة ارئيل شارون الراحل في مركز الليكود "من مع تصفية الهجمات".
مقلق جدا أن نكتشف أن هكذا تدار الأمور في محفل يفترض ان يقرر مصيرنا. مقلق أن رئيس الوزراء يحتقر هكذا وزراءه، ومواطنيه، ومقلق ان وزراءه مستعدون لأن يسمحوا بذلك. أقوال الوزير رون ديرمر في البحث عن أن "رئيس الوزراء يمكنه أن يفعل ما يريد، دلت على مزاج خطير في محيط نتنياهو، المقتنع بأنه حاكم وحيد من حقه أن يفعل بإسرائيل كما يشار. وعليه فهو أيضا انجر (بخلاف طبيعته) الى معركة صراخ مع وزير الدفاع يوآف غالنت: نتنياهو ببساطة غير قادر على أن يتعايش مع حقيقة أن أحدا يكشف عورته على الملأ ولهذا فقد سارع أيضا للتصويت كي "ينتصر"، والى الجحيم بثمن هذا النصر.
يوم الجمعة صباحا، بعد بضع ساعات من التصويت خرج نتنياهو الى مطعم في قيساريا. كان هذا استعراضا رهيبا لانغلاق الحس وانعدام التواضع دل كم هي واسعة الفجوة بين الزعيم المحب للاستمتاع والـ 107 مخطوفين الذي حسم مصيرهم قبل وقت قصير من ذلك.
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