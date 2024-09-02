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شهيد و11 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

9/2/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- استشهد شخص، وأصيب 4 آخرون، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على بلدة ليف اللبنانية الجنوبية.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، بأن الجرحى هم 3 أطفال جروحهم خطرة، وشخص جروحه متوسطة".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية" أن غارة أخرى استهدفت بلدة بيت ياحون أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وجرح 4 أشخاص في غارة على بلدة عيتا الشعب". -(بترا)

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