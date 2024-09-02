شهيد و11 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- استشهد شخص، وأصيب 4 آخرون، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على بلدة ليف اللبنانية الجنوبية.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، بأن الجرحى هم 3 أطفال جروحهم خطرة، وشخص جروحه متوسطة".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية" أن غارة أخرى استهدفت بلدة بيت ياحون أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وجرح 4 أشخاص في غارة على بلدة عيتا الشعب". -(بترا)
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