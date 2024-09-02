عملية للمقاومة الفلسطينية تردي 3 من شرطة الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما قتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس في هجوم مسلح على سيارة عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد العمليات ضد الاحتلال.
من جهته، قال جيش الاحتلال إن القتلى الثلاثة من قوات الأمن وعناصر الشرطة كانوا على رأس عملهم، مضيفا أنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب.
وفي ساعات عصر أمس قالت مصادر للجزيرة إن منفذ عملية إطلاق نار قتل فيها 3 ضباط إسرائيليين عند أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية ترقوميا، والذي قالت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد مهند العسود من سكان بلدة إذنا بالخليل، وكان عنصرا في جهاز حرس الرئيس الفلسطيني، واستقال عام 2015، واستشهد بعدما حاصرته قوات الاحتلال في منزل لمدة ساعتين.
في الأثناء أعلنت المقاومة الفلسطينية الإيقاع بقوة للاحتلال في كمين بمخيم جنين.
وكانت مصادر فلسطينية قالت بأن طائرات استطلاع من الاحتلال حلقت في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غربي الخليل في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار قبل أن يعلن عن استشهاد المنفذ العسود.
وفي تفاصيل العملية، قالت إذاعة كان العبرية إن المنفذين أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا.
من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا.
ويأتي هجوم ترقوميا بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 من الكيان المحتل بينهم قائد لواء عتصيون.
كما يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، فضلا عن مقتل وإصابة جنود من الاحتلال في جنين.
في غضون ذلك، قالت حركة حماس إن عمليات المقاومة البطولية بالضفة الغربية وآخرها في الخليل رد طبيعي على ما وصفتها بحرب الإبادة للاحتلال في غزة والجرائم بالضفة.
ودعت الحركة في بيان "كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في قطاع غزة الصامد".
كما دعت الفلسطينيين في المدن والمخيمات لإشعال النار في وجه الاحتلال وقطع طرق المستوطنين بكل السبل.
وكانت كتائب القسام توعدت قبل أيام بتكثيف العمليات في الضفة الغربية ردا على العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة.
تواصلت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية ولا سيما في جنين، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليته الموسعة في المنطقة لليوم الخامس على التوالي.
ودارت مواجهات عنيفة على أطراف مخيم جنين، كما تصدى مقاومون لقوات من جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال جيش الاحتلال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) وحرس الحدود تواصل القتال في جنين، وإن العملية العسكرية في الضفة ستستمر.
يأتي هذا بعدما أعلن الجيش مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة أول من أمس وذلك إثر اشتباكات وقعت في حي الدمج بجنين.
وقالت القناة الـ13 العبرية إن الجندي القتيل رقيب أول، وهو قائد الصف في الكتيبة 906.
وأظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الجنود وهم ينقلون عسكريا مصابا من داخل حي الدمج في جنين.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن الجندي قتل في اشتباك مع اثنين من أبرز مسلحي حركة حماس، وأضافت أن قوة من الجيش قتلت المسلحَين المسؤولين عن عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة، حسب قولها.
وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بمحافظة الخليل، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي إطلاق نار تزامنا مع اقتحام القوات لأنحاء متفرقة من مدينة الخليل.
وكانت قوات الاحتلال قد شددت حصارها على المحافظة بعد تنفيذ فلسطينيَين للعملية المزدوجة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني شمال الخليل.
في غضون ذلك، خرجت مظاهرات ومسيرات في مناطق عدة بالضفة الغربية ليل أول من أمس لمؤازرة المقاومة الفلسطينية ورفض هجمات الاحتلال على شمال الضفة.
ونظمت مسيرة وسط رام الله، ردد المشاركون خلالها هتافات لتأييد المقاومين والتنديد بعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما خرجت مسيرات بالسيارات من قباطية وميثلون باتجاه مدينة جنين، لنصرة أهلها وكسر الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المدينة..-(وكالات)
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