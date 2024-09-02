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عملية للمقاومة الفلسطينية تردي 3 من شرطة الاحتلال في الخليل

9/2/2024 12:10:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما قتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس في هجوم مسلح على سيارة عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد العمليات ضد الاحتلال.
من جهته، قال جيش الاحتلال إن القتلى الثلاثة من قوات الأمن وعناصر الشرطة كانوا على رأس عملهم، مضيفا أنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب.
وفي ساعات عصر أمس قالت مصادر للجزيرة إن منفذ عملية إطلاق نار قتل فيها 3 ضباط إسرائيليين عند أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية ترقوميا، والذي قالت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ العملية هو الشهيد مهند العسود من سكان بلدة إذنا بالخليل، وكان عنصرا في جهاز حرس الرئيس الفلسطيني، واستقال عام 2015، واستشهد بعدما حاصرته قوات الاحتلال في منزل لمدة ساعتين.
في الأثناء أعلنت المقاومة الفلسطينية الإيقاع بقوة للاحتلال في كمين بمخيم جنين.
وكانت مصادر فلسطينية قالت بأن طائرات استطلاع من الاحتلال حلقت في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غربي الخليل في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار قبل أن يعلن عن استشهاد المنفذ العسود.
وفي تفاصيل العملية، قالت إذاعة كان العبرية إن المنفذين أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا.
من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا.
ويأتي هجوم ترقوميا بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 من الكيان المحتل بينهم قائد لواء عتصيون.
كما يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، فضلا عن مقتل وإصابة جنود من الاحتلال في جنين.
في غضون ذلك، قالت حركة حماس إن عمليات المقاومة البطولية بالضفة الغربية وآخرها في الخليل رد طبيعي على ما وصفتها بحرب الإبادة للاحتلال في غزة والجرائم بالضفة.
ودعت الحركة في بيان "كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في قطاع غزة الصامد".
كما دعت الفلسطينيين في المدن والمخيمات لإشعال النار في وجه الاحتلال وقطع طرق المستوطنين بكل السبل.
وكانت كتائب القسام توعدت قبل أيام بتكثيف العمليات في الضفة الغربية ردا على العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة.
تواصلت الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية ولا سيما في جنين، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليته الموسعة في المنطقة لليوم الخامس على التوالي.
ودارت مواجهات عنيفة على أطراف مخيم جنين، كما تصدى مقاومون لقوات من جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال جيش الاحتلال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) وحرس الحدود تواصل القتال في جنين، وإن العملية العسكرية في الضفة ستستمر.
يأتي هذا بعدما أعلن الجيش مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة أول من أمس وذلك إثر اشتباكات وقعت في حي الدمج بجنين.
وقالت القناة الـ13 العبرية إن الجندي القتيل رقيب أول، وهو قائد الصف في الكتيبة 906.
وأظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الجنود وهم ينقلون عسكريا مصابا من داخل حي الدمج في جنين.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن الجندي قتل في اشتباك مع اثنين من أبرز مسلحي حركة حماس، وأضافت أن قوة من الجيش قتلت المسلحَين المسؤولين عن عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة، حسب قولها.
وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بمحافظة الخليل، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي إطلاق نار تزامنا مع اقتحام القوات لأنحاء متفرقة من مدينة الخليل.
وكانت قوات الاحتلال قد شددت حصارها على المحافظة بعد تنفيذ فلسطينيَين للعملية المزدوجة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني شمال الخليل.
في غضون ذلك، خرجت مظاهرات ومسيرات في مناطق عدة بالضفة الغربية ليل أول من أمس لمؤازرة المقاومة الفلسطينية ورفض هجمات الاحتلال على شمال الضفة.
ونظمت مسيرة وسط رام الله، ردد المشاركون خلالها هتافات لتأييد المقاومين والتنديد بعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما خرجت مسيرات بالسيارات من قباطية وميثلون باتجاه مدينة جنين، لنصرة أهلها وكسر الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المدينة..-(وكالات)

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